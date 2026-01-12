Новый год, новая ставка:что делать, если 1С и касса «чудят» с НДС 22%
Вот три самые частые проблемы и простые решения 👇
1. Чек с НДС 22% не печатается, программа ругается 🛑.
Причина: касса не обновлена 🕹️.
Решение: обновите прошивку ККТ до версии с поддержкой 22% 🔄.
2. Чек пробился, но ставка НДС — 20% 🤔.
Причина: устарел драйвер или компонента в 1С 🖥️.
Решение: обновите драйвер и компоненту в разделе «Подключаемое оборудование» 🛠️.
3. В личном кабинете ОФД ставка НДС не отображается 🕳️.
Причина: интерфейс ОФД ещё обновляется ⏳.
Решение: просто подождите — к середине февраля всё появится 🗓️.
Кратко:
- Не печатается чек — обновите кассу 🔄
- Ставка не та — обновите компоненту в 1С 🛠️
- В ОФД пусто — не переживайте, скоро всё появится 😊
