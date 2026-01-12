Подписаться Новый год, новая ставка:что делать, если 1С и касса «чудят» с НДС 22% Праздники позади, а вместе с рабочими буднями пришли и новые задачи. Пока кто-то доедал салаты 🥗, самые быстрые уже обновили кассы и начали работать с НДС 22% 💸 — и, конечно, столкнулись с ошибками ⚡️.

Вот три самые частые проблемы и простые решения 👇 1. Чек с НДС 22% не печатается, программа ругается 🛑. Причина: касса не обновлена 🕹️. Решение: обновите прошивку ККТ до версии с поддержкой 22% 🔄. 2. Чек пробился, но ставка НДС — 20% 🤔. Причина: устарел драйвер или компонента в 1С 🖥️. Решение: обновите драйвер и компоненту в разделе «Подключаемое оборудование» 🛠️. 3. В личном кабинете ОФД ставка НДС не отображается 🕳️. Причина: интерфейс ОФД ещё обновляется ⏳. Решение: просто подождите — к середине февраля всё появится 🗓️. Кратко: - Не печатается чек — обновите кассу 🔄 - Ставка не та — обновите компоненту в 1С 🛠️ - В ОФД пусто — не переживайте, скоро всё появится 😊