Наталия Козак

Новый год, новая ставка:что делать, если 1С и касса «чудят» с НДС 22%

Праздники позади, а вместе с рабочими буднями пришли и новые задачи. Пока кто-то доедал салаты 🥗, самые быстрые уже обновили кассы и начали работать с НДС 22% 💸 — и, конечно, столкнулись с ошибками ⚡️.

Вот три самые частые проблемы и простые решения 👇

1. Чек с НДС 22% не печатается, программа ругается 🛑.

Причина: касса не обновлена 🕹️.

Решение: обновите прошивку ККТ до версии с поддержкой 22% 🔄.

2. Чек пробился, но ставка НДС — 20% 🤔.

Причина: устарел драйвер или компонента в 1С 🖥️.

Решение: обновите драйвер и компоненту в разделе «Подключаемое оборудование» 🛠️.

3. В личном кабинете ОФД ставка НДС не отображается 🕳️.

Причина: интерфейс ОФД ещё обновляется ⏳.

Решение: просто подождите — к середине февраля всё появится 🗓️.

Кратко:

- Не печатается чек — обновите кассу 🔄

- Ставка не та — обновите компоненту в 1С 🛠️

- В ОФД пусто — не переживайте, скоро всё появится 😊

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

13 подписчиков87 постов

