НДС на банковские комиссии с 2026 года: как учесть и принять к вычету в 1С

Компания работает на общей системе налогообложения и активно принимает оплату от клиентов банковскими картами 💳. С января 2026 года бухгалтер столкнулась с новой задачей: теперь комиссии банка за обслуживание карт облагаются НДС, и этот налог можно принять к вычету. Разберем данную ситуацию.

С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в статью 149 НК РФ: теперь освобождение от НДС для операций и услуг по обслуживанию банковских карт отменено. То есть комиссии банков за обслуживание карт теперь облагаются НДС.



В версии 1С 3.0.189 появилась удобная возможность выделять и принимать к вычету НДС с банковских комиссий по операциям с картами. Это актуально для организаций на ОСНО и для тех, кто на УСН с НДС по ставке 22% — теперь можно принять к вычету входной НДС.



Рассмотрим, как это работает на практике:

1. В настройках «Вида оплат» нужно выбрать вариант «По акту и счету-фактуре банка».

Для этого зайдите: Справочники → Виды оплат → Отражение в расходах с 2026 года → По акту и счету-фактуре банка.

Это позволит принять НДС к вычету.

2. В документе «Поступление на расчетный счет» комиссия банка теперь учитывается как выданный аванс.

Путь: Банк и касса → Банковские выписки → Поступление на расчетный счет.

3. Обратите внимание: изменится вид договора с банком.

4. Комиссия банка отражается в расходах, а НДС выделяется по документу поступления услуг, где указывается полученный счет-фактура:

Покупки → Поступления (акты, накладные, УПД) → Поступление услуг.

5. Принять НДС к вычету можно в зависимости от настроек в счете-фактуре — либо сразу при получении, либо при проведении регламентной операции «Формирование записей книги покупок».

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

Наш телеграм канал



