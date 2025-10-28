Как автоматизировать заполнение заявления в СФР для родителей детей-инвалидов
Чтобы автоматизировать процесс, нужно создать элемент в справочнике «Физические лица».
1. Для этого добавьте новое физлицо, используя данные из карточки сотрудника в разделе «Семья».
2. Затем в карточке физического лица перейдите по гиперссылке «Страхование» и заполните необходимые сведения.
3. Важно: поиск и сопоставление ребёнка и физлица происходит по номеру СНИЛС.
После того как все данные введены корректно, информация о справке автоматически появится в форме заявления.
