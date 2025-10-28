КПК ОБЩ 8103
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2026: контроль ФНС и блокировка счетов →
Наталия Козак

Как автоматизировать заполнение заявления в СФР для родителей детей-инвалидов

Если при формировании заявления в СФР на возмещение выплат родителям детей-инвалидов данные о справке об инвалидности ребенка не подставляются автоматически — не переживайте, это можно легко исправить!

Чтобы автоматизировать процесс, нужно создать элемент в справочнике «Физические лица».
1. Для этого добавьте новое физлицо, используя данные из карточки сотрудника в разделе «Семья».

2. Затем в карточке физического лица перейдите по гиперссылке «Страхование» и заполните необходимые сведения.

3. Важно: поиск и сопоставление ребёнка и физлица происходит по номеру СНИЛС.
После того как все данные введены корректно, информация о справке автоматически появится в форме заявления.

Специалисты Бизнес Логики надеются, что данная статья поможет Вам в работе!

Наш телеграм канал


Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

13 подписчиков89 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Коммерческая тайна
Налоговые изменения 2026

Налоговая реформа-2026: что изменится по спецрежимам

Привет! Мы запустили серию статей с целью помочь каждому бизнесмену и бухгалтеру справиться с налоговой нагрузкой при работе в России, а также помочь к налоговой реформе 2026 года. Мы все ощущаем сильное давление со стороны налоговых органов и в этой статье вы получите решение, которым пользуемся сами.

Налоговая реформа-2026: что изменится по спецрежимам
4
Роберт Миннуллин

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум