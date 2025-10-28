Как автоматизировать заполнение заявления в СФР для родителей детей-инвалидов

Если при формировании заявления в СФР на возмещение выплат родителям детей-инвалидов данные о справке об инвалидности ребенка не подставляются автоматически — не переживайте, это можно легко исправить!

Чтобы автоматизировать процесс, нужно создать элемент в справочнике «Физические лица».

1. Для этого добавьте новое физлицо, используя данные из карточки сотрудника в разделе «Семья».

2. Затем в карточке физического лица перейдите по гиперссылке «Страхование» и заполните необходимые сведения.

3. Важно: поиск и сопоставление ребёнка и физлица происходит по номеру СНИЛС.

После того как все данные введены корректно, информация о справке автоматически появится в форме заявления.

