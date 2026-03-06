Как рассчитать стоимость чистых активов в 1С: новые возможности и пошаговая инструкция

В последних версиях 1С появилась обновленная форма расчёта стоимости чистых активов — теперь она полностью соответствует новым требованиям Минфина. В статье расскажем, как выбрать подходящий вариант расчета, где найти нужные функции в программе и на что обратить внимание при заполнении.

С версии 3.0.191 в 1С обновилась форма расчёта стоимости чистых активов — теперь она полностью соответствует приказу Минфина России № 84н (редакция от 31.03.2025).



Теперь вы можете выбрать один из двух вариантов расчёта:

- по данным учёта,

- или по уже подготовленной бухгалтерской отчётности.



Как создать расчёт стоимости чистых активов? Есть несколько удобных способов:



1. Для руководителя: зайдите в раздел «Анализ» и выберите «Расчёт стоимости чистых активов».

2. Через меню «Отчёты»: откройте «Отчёты для руководителя» и выберите нужный расчёт.

3. В разделе «Зарплата и кадры»: при начислении дивидендов нажмите «Создать» и выберите «Рассчитать чистые активы».

При создании расчёта обязательно укажите вариант: «По данным учёта» или «По бухгалтерской отчётности».

Если выбираете расчёт «По бухгалтерской отчётности», укажите конкретный экземпляр отчётности, особенно если за период создано несколько вариантов.

Важно:



Если вы выбрали вариант «По бухгалтерской отчётности», пункты 3 и 7 всё равно рассчитываются по данным учёта.

Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

