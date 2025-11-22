Как учесть расходы и подготовить декларацию по УСН за 2025 год в 1С:Бухгалтерия
Всё просто, наглядно и с примерами — чтобы вы сдали отчётность вовремя и без ошибок!
Сроки сдачи декларации по УСН за 2025 год уже известны:
— для организаций — до 25 марта 2026 года;
— для ИП — до 27 апреля 2026 года.
Не забудьте, что декларацию сдаём по месту регистрации (организации — по адресу, ИП — по месту жительства).
В рамках УСН можно выбрать объект налогообложения:
— «Доходы» (ставка 6%, а в Орловской области — даже 1% или 3% для отдельных видов деятельности!);
— «Доходы минус расходы» (ставка 15%, а для некоторых — 5%).
Пониженные ставки действуют для тех, кто подходит под условия регионального закона №3111-ОЗ и работает по определённым ОКВЭД.
Мы составили для вас чек-лист для подготовки к сдаче Декларации по УСН за 2025г. в
Программе «1С: Бухгалтерия 8.3»:
1. Проверьте настройки налогов и отчетов:
— Зайдите в «Главное» → «Налоги и Отчеты».
— На вкладке «Система налогообложения» выберите нужный вариант: УСН «Доходы-Расходы» или УСН «Доходы». Если применяете НДС — поставьте флажок.
— Если ваша компания платит НДС, убедитесь, что на вкладке «НДС» стоит отметка «5% (при доходе до 272,5 млн рублей)».
2. Проверьте проведение регламентной операции «Закрытие периода» за год.
3. Убедитесь, что все операции отражены в Книге учета доходов и расходов (КУДиР):
— Выберите период формирования — 2025 год.
4. Сформируйте КУДиР и проверьте заполнение всех граф:
— Не забудьте сделать предварительные настройки.
5. Доходы отражаются по кассовому методу:
— Всё фиксируется в момент поступления денег.
Если ваша компания платит НДС, то при расчёте налога по УСН в доходы не включается сумма НДС, предъявляемая покупателю.
6. Если вы выбрали объект налогообложения «Доходы минус расходы», то расходы учитываются только после их фактической оплаты — с нюансами, которые важно помнить (ст. 346.17 НК РФ):
6.1 Материальные расходы (например, сырьё и материалы) — учитываем в момент, когда реально списали деньги с расчётного счёта, цифрового рубля или из кассы. Если оплата прошла другим способом — фиксируем расход в момент такого погашения.
6.2 Расходы на оплату труда — тоже считаются только после фактической выплаты: списали деньги с расчётного счёта, цифрового рубля или из кассы — отразили расход.
На дату начисления зарплаты в учёт попадает только та сумма, которую реально выплатили за месяц.
6.3 Расходы на покупку товаров для перепродажи — учитываем по мере реализации этих товаров.
Для налогообложения можно выбрать один из методов оценки:
— по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО);
— по средней стоимости;
— по стоимости единицы товара.
6.4 Расходы на налоги, сборы и страховые взносы — учитываем только реально уплаченные суммы.
Чтобы эти расходы попали в КУДиР, нужно не только оплатить налоги, но и отразить операцию «Сведения об уплате налогов» по соответствующему сроку.
6.5 Расходы на основные средства и нематериальные активы — учитываем в последний день отчётного периода, в размере фактически уплаченных сумм.
Если основное средство уже введено в эксплуатацию, а оплата поставщику прошла позже, используйте документ «Регистрация оплаты основных средств для УСН».
7. После этого рассчитываем налог к уплате,
проверяем доходы и расходы через отчёт «Анализ учета по УСН»,
создаём декларацию по УСН и заполняем её данными налогового учёта.
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!
