Обязательный аудит: как правильно заполнить бухгалтерскую отчетность в 1С:БП

С 2025 года для многих организаций обязательный аудит становится неотъемлемой частью годовой отчетности. В статье расскажем, кто обязан проводить аудит, как правильно заполнить соответствующее поле в 1С:Бухгалтерия и что делать, если аудит не требуется.

Когда организация обязана проводить аудит годовой отчётности?



Критерии для обязательного аудита определены в п. 1 ст. 5 Федерального закона № 307-ФЗ.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2025 год обязателен, если:



• За 2024 год доходы организации превысили 800 млн руб. или активы на конец 2024 года составили больше 400 млн руб.

• У организации есть ценные бумаги, допущенные к торгам, или она является эмитентом эмиссионных ценных бумаг

• Организация — профессиональный участник рынка ценных бумаг (кроме инвестиционных советников) или бюро кредитных историй

• Фонд получил имущество (в том числе деньги) за 2024 год на сумму более 3 млн руб. (кроме государственных внебюджетных фондов и некоторых других)

• Акционерное общество, акции которого принадлежат государству или муниципалитету

• Организация попадает под другие федеральные законы (например, публичные акционерные общества, инвестиционные фонды, застройщики, кредитные и страховые организации, микрофинансовые компании и др.)



Также обязательный аудит нужен для организаций, включённых в реестр иностранных агентов (п. 6 ст. 9 Федерального закона № 255-ФЗ).



Полный список случаев можно посмотреть на сайте Минфина России:



https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=126466-perechen_sluchaev_provedeniya_obyazatelnogo_audita_bukhgalterskoi_finansovoi_otchetnosti_za_2023_god_soglasno_zakonodatelstvu_rossiiskoi_federatsii



Как в 1С:БП указать, что отчётность подлежит обязательному аудиту?



В заголовке бухгалтерской отчётности (в том числе упрощённой) обязательно нужно отметить: подлежит ли она обязательному аудиту.

Если подлежит, согласно ФСБУ 4/2023, нужно указать реквизиты аудиторской организации: наименование, ИНН, ОГРН. Без этих данных отчётность не получится выгрузить и отправить в налоговую — программа выдаст ошибку.



Пошаговая инструкция:



1. Откройте раздел «Отчёты» → «Регламентированные отчёты» → «Создать» → «Бухгалтерская отчётность».

2. Если ваша организация не подлежит обязательному аудиту, поставьте знак «Х» в поле «НЕТ» двойным щелчком мыши.

3. Если аудит обязателен, поставьте знак «Х» в поле «ДА» двойным щелчком мыши.

4. В строке ниже по ссылке «Выбрать» укажите данные аудиторской организации, которая провела или будет проводить аудит.

Как прикрепить аудиторское заключение к отчётности?

Согласно закону, аудиторское заключение предоставляется в электронном виде вместе с бухгалтерской отчётностью или в течение 10 рабочих дней после даты заключения, но не позднее 31 декабря следующего года.



Если вы отправляете аудиторское заключение вместе с отчётностью в программе:



1. В левом окне содержания отчётности выберите форму «Дополнительные файлы».

2. В правом окне в открывшейся форме в строке «Аудиторское заключение» выберите файл с заключением.ъ

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач.

