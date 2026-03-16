Наталия Козак

Вопрос по 1С

Вопрос: здравствуйте! Настроили учет розничных продаж и эквайринга в 1С:Бухгалтерия. Но выручка по эквайрингу попадает в КУДиР с НДС. Почему так происходит?

💡 Ответ:

Добрый день! Обратите внимание на последовательность оформления документов:

1️⃣ Сначала формируется «Отчёт о розничных продажах»

2️⃣ Затем — «Поступление по платёжным картам»

3️⃣ После этого выполняется «Закрытие месяца»

Важно, чтобы на каждую закрытую смену был свой отдельный отчёт о розничных продажах. Если последовательность нарушена или отчёты не соответствуют сменам, данные могут некорректно попасть в КУДиР, в том числе с НДС.

Проверьте, всё ли оформлено по шагам — это поможет избежать ошибок в учёте! Если останутся вопросы, пишите — поможем разобраться 😊

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты
