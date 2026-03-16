Вопрос по 1С
💡 Ответ:
Добрый день! Обратите внимание на последовательность оформления документов:
1️⃣ Сначала формируется «Отчёт о розничных продажах»
2️⃣ Затем — «Поступление по платёжным картам»
3️⃣ После этого выполняется «Закрытие месяца»
Важно, чтобы на каждую закрытую смену был свой отдельный отчёт о розничных продажах. Если последовательность нарушена или отчёты не соответствуют сменам, данные могут некорректно попасть в КУДиР, в том числе с НДС.
Проверьте, всё ли оформлено по шагам — это поможет избежать ошибок в учёте! Если останутся вопросы, пишите — поможем разобраться 😊
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.