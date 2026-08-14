Компенсация за задержку отпускных в 1С:ЗУП: пример расчета по ст. 236 ТК РФ

Порядок расчета компенсации
По ст. 236 ТК РФ работодатель обязан выплатить сотруднику денежную компенсацию за задержку заработной платы и других причитающихся выплат, в том числе отпускных. Размер компенсации не может быть ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от суммы долга за каждый день задержки.
Компенсация начисляется со следующего дня после установленного срока выплаты и по день фактического расчета включительно.
Пример расчета компенсации за задержку отпускных
Сотруднику предоставлен отпуск с 07.07.2026 по 12.07.2026. Отпускные должны быть выплачены 03.07.2026, но фактически работодатель выплатил их только 07.07.2026.
То есть срок выплаты наступил 03.07.2026, а деньги сотрудник получил 07.07.2026. Компенсация рассчитывается за 4 дня задержки — с 04.07.2026 по 07.07.2026 включительно.
В примере применяются следующие данные:
сумма невыплаченных отпускных — 20 000 руб.;
ключевая ставка ЦБ РФ — 14,25%;
период задержки — 4 дня.
Сумма компенсации рассчитывается так:
20 000 руб. × 1/150 × 14,25% × 4 дн. = 76 руб.
Значит, сотруднику положена компенсация в размере 76 рублей.
Как рассчитать компенсацию в программе
В программе компенсация за задержку выплаты рассчитывается документом «Компенсация за задержку выплаты заработной платы».
Для создания документа перейдите:
Зарплата – Компенсация за задержку зарплаты – Создать
В табличной части документа нажмите кнопку «Подбор» и выберите сотрудника.
После этого нужно уточнить данные для расчета компенсации:
Нажмите кнопку «Изменить»
Нажмите кнопку «Подробно»
Заполните данные для расчета:
в колонке «Документ-основание» выберите документ начисления отпуска, который не был выплачен вовремя;
в колонке «Зарплата» укажите сумму невыплаченных отпускных;
в колонках «С» и «По» укажите период задержки
После заполнения данных сумма компенсации в колонке «Компенсация» будет рассчитана автоматически.
В нашем примере отпускные задержаны на 4 дня, поэтому компенсация составила:
20 000 руб. × 1/150 × 14,25% × 4 дн. = 76 руб.
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!
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