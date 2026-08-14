Компенсация за задержку отпускных в 1С:ЗУП: пример расчета по ст. 236 ТК РФ

Порядок расчета компенсации

По ст. 236 ТК РФ работодатель обязан выплатить сотруднику денежную компенсацию за задержку заработной платы и других причитающихся выплат, в том числе отпускных. Размер компенсации не может быть ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от суммы долга за каждый день задержки.

Компенсация начисляется со следующего дня после установленного срока выплаты и по день фактического расчета включительно.