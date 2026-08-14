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Наталия Козак
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Компенсация за задержку отпускных в 1С:ЗУП: пример расчета по ст. 236 ТК РФ

Если работодатель заплатил отпускные позже установленного срока, сотруднику положена компенсация по ст. 236 ТК РФ. Ее рассчитывают исходя из не выплаченной в срок суммы, ключевой ставки ЦБ РФ и количества дней просрочки.

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Порядок расчета компенсации

По ст. 236 ТК РФ работодатель обязан выплатить сотруднику денежную компенсацию за задержку заработной платы и других причитающихся выплат, в том числе отпускных. Размер компенсации не может быть ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от суммы долга за каждый день задержки.

Компенсация начисляется со следующего дня после установленного срока выплаты и по день фактического расчета включительно.

Пример расчета компенсации за задержку отпускных

Сотруднику предоставлен отпуск с 07.07.2026 по 12.07.2026. Отпускные должны быть выплачены 03.07.2026, но фактически работодатель выплатил их только 07.07.2026.

То есть срок выплаты наступил 03.07.2026, а деньги сотрудник получил 07.07.2026. Компенсация рассчитывается за 4 дня задержки — с 04.07.2026 по 07.07.2026 включительно.

В примере применяются следующие данные:

  • сумма невыплаченных отпускных — 20 000 руб.;

  • ключевая ставка ЦБ РФ — 14,25%;

  • период задержки — 4 дня.

Сумма компенсации рассчитывается так:

20 000 руб. × 1/150 × 14,25% × 4 дн. = 76 руб.

Значит, сотруднику положена компенсация в размере 76 рублей.

Как рассчитать компенсацию в программе

В программе компенсация за задержку выплаты рассчитывается документом «Компенсация за задержку выплаты заработной платы».

Для создания документа перейдите:

Зарплата – Компенсация за задержку зарплаты – Создать

Компенсация за задержку отпускных в 1С:ЗУП: пример расчета по ст. 236 ТК РФ
Компенсация за задержку отпускных в 1С:ЗУП: пример расчета по ст. 236 ТК РФ

В табличной части документа нажмите кнопку «Подбор» и выберите сотрудника.

Компенсация за задержку отпускных в 1С:ЗУП: пример расчета по ст. 236 ТК РФ

После этого нужно уточнить данные для расчета компенсации:

  1. Нажмите кнопку «Изменить»

Компенсация за задержку отпускных в 1С:ЗУП: пример расчета по ст. 236 ТК РФ

Нажмите кнопку «Подробно»

Компенсация за задержку отпускных в 1С:ЗУП: пример расчета по ст. 236 ТК РФ

Заполните данные для расчета:

  • в колонке «Документ-основание» выберите документ начисления отпуска, который не был выплачен вовремя;

  • в колонке «Зарплата» укажите сумму невыплаченных отпускных;

  • в колонках «С» и «По» укажите период задержки

Компенсация за задержку отпускных в 1С:ЗУП: пример расчета по ст. 236 ТК РФ

После заполнения данных сумма компенсации в колонке «Компенсация» будет рассчитана автоматически.

Компенсация за задержку отпускных в 1С:ЗУП: пример расчета по ст. 236 ТК РФ

В нашем примере отпускные задержаны на 4 дня, поэтому компенсация составила:

20 000 руб. × 1/150 × 14,25% × 4 дн. = 76 руб.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

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Компенсация за задержку отпускных в 1С:ЗУП: пример расчета по ст. 236 ТК РФ

 

Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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