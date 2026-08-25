Как учесть оплату страховки в 1С и без ошибок списать ее на расходы: пошаговая инструкция

Шаг 1. Проводим оплату через ручную «Операцию»

Когда вы оплачиваете страховой взнос, в программе он должен «повиснуть» на счете 76.01.9 (Расчеты с разными дебиторами и кредиторами) как аванс.

Чтобы отразить этот факт, мы используем документ «Операция». Путь в меню: Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Операция.

Важное правило учета: Чтобы потом без проблем обосновать расходы перед налоговой, сумму страховки нужно учитывать «в разрезе». То есть отдельно по каждому оплаченному договору и отдельно по каждому застрахованному сотруднику (если это ДМС).