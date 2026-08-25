Как учесть оплату страховки в 1С и без ошибок списать ее на расходы: пошаговая инструкция

Шаг 1. Проводим оплату через ручную «Операцию»
Когда вы оплачиваете страховой взнос, в программе он должен «повиснуть» на счете 76.01.9 (Расчеты с разными дебиторами и кредиторами) как аванс.
Чтобы отразить этот факт, мы используем документ «Операция». Путь в меню: Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Операция.
Важное правило учета: Чтобы потом без проблем обосновать расходы перед налоговой, сумму страховки нужно учитывать «в разрезе». То есть отдельно по каждому оплаченному договору и отдельно по каждому застрахованному сотруднику (если это ДМС).
Шаг 2. Заполняем Дебет и создаем РБП
В колонке Дебет мы выбираем счет учета расходов будущих периодов (обычно это 97.21) и заполняем аналитику:
Подразделение;
Контрагент (ваша страховая компания);
Сам уплаченный взнос.
Взнос мы создаем как новый элемент прямо из этой строки, выбрав его в справочнике «Расходы будущих периодов».
Как правильно заполнить карточку нового РБП
Вид расходов: ставим переключатель в положение «Расходы на страхование». Это критически важно! Именно эта настройка говорит программе: «Признавай расход пропорционально календарным дням и показывай остаток в балансе как дебиторскую задолженность».
Вид страхования: выбираете из выпадающего списка (например, ДМС).
Срок действия договора: строго указываете даты «с» и «по» — тот самый оплаченный период страхования.
Счет затрат: выбираете счет, на который будут ежемесячно «капаться» расходы (например, 20, 26 или 44).
Статья затрат: подставляете нужную статью из вашего справочника.
Шаг 3. Заполняем Кредит
Возвращаемся в текст ручной операции. В колонке Кредит выбираем счет расчетов с контрагентом (наш 76.01.9) и в аналитике указываем саму страховую компанию.
Операцию сохраняем и проводим. Аванс учтен, задолженность перед страховщиком сформирована.
Шаг 4. Ежемесячное списание на расходы
Самое приятное начинается при закрытии месяца. Вам не нужно вручную считать, какую часть страховки списать в этом месяце.
Когда вы выполняете регламентную операцию «Списание расходов будущих периодов» в обработке «Закрытие месяца», 1С сама посмотрит на срок действия договора из карточки РБП и автоматически учтет в расходах ровно ту часть премии, которая приходится на текущий календарный месяц.
Шаг 5. Проверка и контроль
Бухгалтер должен доверять, но проверять. Если вы хотите убедиться, что программа правильно рассчитала доли и дни, сформируйте «Справку-расчет списания расходов будущих периодов». В ней будет видна подробная математика расчета суммы для каждого договора.
Учет prepaid-услуг (оплаченных авансом), таких как страхование, аренда или подписки, часто вызывает головную боль. Однако, как только вы один раз настроите карточку «Расхода будущих периодов» с правильным видом («Расходы на страхование»), 1С берет всю рутину на себя. Программа сама будет корректно дозировать ваши расходы месяц за месяцем, обеспечивая чистоту учета и спокойствие при сдаче отчетности. Сохраните эту инструкцию, чтобы не тратить время на поиски нужных настроек в будущем!
Наш канал в максе
Начать дискуссию