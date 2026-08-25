Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: Маркетплейсы: отрицательные комиссии, корректировки, оптимизация и защита от проверок
Наталия Козак
Читать 2 мин
Как учесть оплату страховки в 1С и без ошибок списать ее на расходы: пошаговая инструкция

Как учесть оплату страховки в 1С и без ошибок списать ее на расходы: пошаговая инструкция

Чтобы программа корректно «растянула» эту сумму на весь срок действия договора и ежемесячно списывала ее на затраты, нужно использовать счет 76.01.9 и механизм расходов будущих периодов (РБП). Давайте разберем, как сделать это в 1С правильно, быстро и без путаницы.

39 просмотров3 открытия

Шаг 1. Проводим оплату через ручную «Операцию»

Когда вы оплачиваете страховой взнос, в программе он должен «повиснуть» на счете 76.01.9 (Расчеты с разными дебиторами и кредиторами) как аванс.

Чтобы отразить этот факт, мы используем документ «Операция». Путь в меню: Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Операция.

Как учесть оплату страховки в 1С и без ошибок списать ее на расходы: пошаговая инструкция
Как учесть оплату страховки в 1С и без ошибок списать ее на расходы: пошаговая инструкция

Важное правило учета: Чтобы потом без проблем обосновать расходы перед налоговой, сумму страховки нужно учитывать «в разрезе». То есть отдельно по каждому оплаченному договору и отдельно по каждому застрахованному сотруднику (если это ДМС).

Шаг 2. Заполняем Дебет и создаем РБП

В колонке Дебет мы выбираем счет учета расходов будущих периодов (обычно это 97.21) и заполняем аналитику:

  • Подразделение;

  • Контрагент (ваша страховая компания);

  • Сам уплаченный взнос.

Взнос мы создаем как новый элемент прямо из этой строки, выбрав его в справочнике «Расходы будущих периодов».

Как учесть оплату страховки в 1С и без ошибок списать ее на расходы: пошаговая инструкция

Как правильно заполнить карточку нового РБП

  • Вид расходов: ставим переключатель в положение «Расходы на страхование». Это критически важно! Именно эта настройка говорит программе: «Признавай расход пропорционально календарным дням и показывай остаток в балансе как дебиторскую задолженность».

  • Вид страхования: выбираете из выпадающего списка (например, ДМС).

  • Срок действия договора: строго указываете даты «с» и «по» — тот самый оплаченный период страхования.

  • Счет затрат: выбираете счет, на который будут ежемесячно «капаться» расходы (например, 20, 26 или 44).

  • Статья затрат: подставляете нужную статью из вашего справочника.

Как учесть оплату страховки в 1С и без ошибок списать ее на расходы: пошаговая инструкция

Шаг 3. Заполняем Кредит

Возвращаемся в текст ручной операции. В колонке Кредит выбираем счет расчетов с контрагентом (наш 76.01.9) и в аналитике указываем саму страховую компанию.

Операцию сохраняем и проводим. Аванс учтен, задолженность перед страховщиком сформирована.

Шаг 4. Ежемесячное списание на расходы

Самое приятное начинается при закрытии месяца. Вам не нужно вручную считать, какую часть страховки списать в этом месяце.

Когда вы выполняете регламентную операцию «Списание расходов будущих периодов» в обработке «Закрытие месяца», 1С сама посмотрит на срок действия договора из карточки РБП и автоматически учтет в расходах ровно ту часть премии, которая приходится на текущий календарный месяц.

Как учесть оплату страховки в 1С и без ошибок списать ее на расходы: пошаговая инструкция
Как учесть оплату страховки в 1С и без ошибок списать ее на расходы: пошаговая инструкция
Как учесть оплату страховки в 1С и без ошибок списать ее на расходы: пошаговая инструкция

Шаг 5. Проверка и контроль

Бухгалтер должен доверять, но проверять. Если вы хотите убедиться, что программа правильно рассчитала доли и дни, сформируйте «Справку-расчет списания расходов будущих периодов». В ней будет видна подробная математика расчета суммы для каждого договора.

Как учесть оплату страховки в 1С и без ошибок списать ее на расходы: пошаговая инструкция

Учет prepaid-услуг (оплаченных авансом), таких как страхование, аренда или подписки, часто вызывает головную боль. Однако, как только вы один раз настроите карточку «Расхода будущих периодов» с правильным видом («Расходы на страхование»), 1С берет всю рутину на себя. Программа сама будет корректно дозировать ваши расходы месяц за месяцем, обеспечивая чистоту учета и спокойствие при сдаче отчетности. Сохраните эту инструкцию, чтобы не тратить время на поиски нужных настроек в будущем!

Наш канал в максе

Как учесть оплату страховки в 1С и без ошибок списать ее на расходы: пошаговая инструкция

Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

28 подписчиков163 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка