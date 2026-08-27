Как создать пользователя и управлять паролями в 1С:УНФ: пошаговая инструкция

Создаём нового пользователя и задаём пароль

Можно запретить пользователю самостоятельно менять пароль — это решение принимает администратор.

Можно не задавать пароль сразу, а потребовать его установку при первом входе сотрудника.

Заполняем поля: имя, контактные данные, назначаем роли и права доступа. Обратите внимание на два момента:

В открывшемся окне переходим в раздел «Пользователи».

Заходим в программу под учётной записью администратора и открываем: Настройки → Администрирование → Настройки пользователей и прав.

Настраиваем политику паролей

Рядом со строкой «Потребовать установку пароля при входе» есть значок вопросительного знака. Кликаем на него и переходим по голубой ссылке «Настройки входа».

Здесь можно включить требования к сложности:

минимум 7 символов;

пароль должен содержать любые 3 из 4 типов символов (заглавные, строчные, цифры, спецсимволы);

пароль не должен совпадать с именем входа;

пароль проверяется по списку запрещённых (настраивается на вкладке «Запрещённые пароли»).

Если нужно — корректируем параметры, закрываем окно и жмём «Установить пароль».

Вводим пароль дважды. Чтобы убедиться, что не опечатались, ставим галочку «Показывать новый пароль».

Не хотите придумывать сами? Жмите «Создать пароль» — система сгенерирует надёжную комбинацию и покажет рекомендации на экране.

Подтверждаем кнопкой «Установить пароль». Надпись «Пустой пароль» сменится на «Пароль установлен».

Важно: галочка «Показывать в списке выбора» должна быть включена — иначе пользователь просто не увидит себя на экране авторизации.

Записываем логин и пароль в безопасное место.