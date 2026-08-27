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Наталия Козак
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Как создать пользователя и управлять паролями в 1С:УНФ: пошаговая инструкция

Каждый раз, когда бухгалтерия, склад или продажи работают в 1С, за каждым кликом стоит конкретный пользователь со своим логином и паролем. И если эти учетные записи настроены кое-как — ждите проблем: от чужих проводок до утечки данных.

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В «1С:Управление нашей фирмой» всё для контроля доступа уже есть: можно завести пользователя с нуля, задать ему пароль по политикам безопасности, дать сотруднику возможность сменить пароль самому, а администратору — быстро восстановить доступ, если пароль забыт.

Создаём нового пользователя и задаём пароль

Заходим в программу под учётной записью администратора и открываем: Настройки → Администрирование → Настройки пользователей и прав.

Как создать пользователя и управлять паролями в 1С:УНФ: пошаговая инструкция

В открывшемся окне переходим в раздел «Пользователи».

Как создать пользователя и управлять паролями в 1С:УНФ: пошаговая инструкция

Жмём кнопку «Создать» — появляется пустая карточка нового пользователя.

Как создать пользователя и управлять паролями в 1С:УНФ: пошаговая инструкция

Заполняем поля: имя, контактные данные, назначаем роли и права доступа. Обратите внимание на два момента:

  • Можно не задавать пароль сразу, а потребовать его установку при первом входе сотрудника.

  • Можно запретить пользователю самостоятельно менять пароль — это решение принимает администратор.

Как создать пользователя и управлять паролями в 1С:УНФ: пошаговая инструкция

Настраиваем политику паролей

Рядом со строкой «Потребовать установку пароля при входе» есть значок вопросительного знака. Кликаем на него и переходим по голубой ссылке «Настройки входа».

Как создать пользователя и управлять паролями в 1С:УНФ: пошаговая инструкция

Здесь можно включить требования к сложности:

  • минимум 7 символов;

  • пароль должен содержать любые 3 из 4 типов символов (заглавные, строчные, цифры, спецсимволы);

  • пароль не должен совпадать с именем входа;

  • пароль проверяется по списку запрещённых (настраивается на вкладке «Запрещённые пароли»).

Если нужно — корректируем параметры, закрываем окно и жмём «Установить пароль».

Вводим пароль дважды. Чтобы убедиться, что не опечатались, ставим галочку «Показывать новый пароль».

Как создать пользователя и управлять паролями в 1С:УНФ: пошаговая инструкция

Не хотите придумывать сами? Жмите «Создать пароль» — система сгенерирует надёжную комбинацию и покажет рекомендации на экране.

Как создать пользователя и управлять паролями в 1С:УНФ: пошаговая инструкция

Подтверждаем кнопкой «Установить пароль». Надпись «Пустой пароль» сменится на «Пароль установлен».

Важно: галочка «Показывать в списке выбора» должна быть включена — иначе пользователь просто не увидит себя на экране авторизации.

Записываем логин и пароль в безопасное место.

Как создать пользователя и управлять паролями в 1С:УНФ: пошаговая инструкция

Как сотруднику сменить пароль самостоятельно

Сотрудник заходит в 1С:УНФ под своей учётной записью и переходит: Настройки → Сервис → Сменить пароль.

Как создать пользователя и управлять паролями в 1С:УНФ: пошаговая инструкция

В открывшемся окне вводит три поля: старый пароль, новый пароль и подтверждение нового. Здесь же доступны кнопки генерации и просмотра пароля. Жмём «Установить» — готово.

Как создать пользователя и управлять паролями в 1С:УНФ: пошаговая инструкция

Пользователь забыл пароль: что делает администратор

Бывает. Сотрудник ушёл в отпуск, вернулся — и не помнит комбинацию. В этом случае менять пароль самому пользователю не нужно: это делает администратор.

Открываем: Настройки → Настройки пользователей и прав → Пользователи, находим нужную карточку и заходим в неё.

Как создать пользователя и управлять паролями в 1С:УНФ: пошаговая инструкция

Жмём «Установить пароль». Окно будет такое же, как при первичной настройке, но с одним отличием: старый пароль вводить не требуется. Сразу задаём новый и сообщаем его сотруднику.

Как создать пользователя и управлять паролями в 1С:УНФ: пошаговая инструкция

Меняем пароль через конфигуратор

Иногда удобнее (или необходимо) работать напрямую через конфигуратор — например, когда нужно настроить автоматическую аутентификацию или массово обновить учётные записи.

Шаг 1. Запускаем 1С:УНФ в режиме конфигуратора.

Как создать пользователя и управлять паролями в 1С:УНФ: пошаговая инструкция

Шаг 2. Входим под учётной записью с профилем Администратор.

Как создать пользователя и управлять паролями в 1С:УНФ: пошаговая инструкция

Шаг 3. Переходим: Администрирование → Пользователи. Открывается список всех учётных записей базы.

Как создать пользователя и управлять паролями в 1С:УНФ: пошаговая инструкция

Шаг 4. Кликаем на нужного пользователя, вводим новый пароль в поле «Пароль», повторяем в «Подтверждение пароля» и жмём «Ок».

Как создать пользователя и управлять паролями в 1С:УНФ: пошаговая инструкция

Бонус: автоматический вход через Windows

В конфигураторе есть дополнительная опция, которой нет в пользовательском режиме. Ставим галочку «Аутентификация операционной системы» и в поле «Пользователь» привязываем учётную запись Windows. После этого сотрудник будет попадать в 1С:УНФ без отдельного ввода логина и пароля — достаточно зайти в компьютер.

Как создать пользователя и управлять паролями в 1С:УНФ: пошаговая инструкция

Создавать нового пользователя через конфигуратор тоже можно — порядок действий аналогичен тому, что описан в начале статьи.

Заключение

Управление паролями в 1С:УНФ — это не формальность, а базовая гигиена безопасности. Программа даёт всё необходимое: гибкую политику сложности, генерацию надёжных комбинаций, запрет на самостоятельную смену, восстановление через администратора и даже автоматическую аутентификацию через Windows.

Главное — не пускать этот процесс на самотёк. Пропишите внутренний регламент: какой длины и сложности должен быть пароль, как часто его менять, что делать при утере доступа и кто имеет право сбрасывать чужие учётные данные. Тогда администратор не будет каждый понедельник получать десять сообщений «я забыл пароль», а данные компании останутся под контролем.

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Как создать пользователя и управлять паролями в 1С:УНФ: пошаговая инструкция

Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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