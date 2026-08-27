Как создать пользователя и управлять паролями в 1С:УНФ: пошаговая инструкция

В «1С:Управление нашей фирмой» всё для контроля доступа уже есть: можно завести пользователя с нуля, задать ему пароль по политикам безопасности, дать сотруднику возможность сменить пароль самому, а администратору — быстро восстановить доступ, если пароль забыт.
Создаём нового пользователя и задаём пароль
Заходим в программу под учётной записью администратора и открываем: Настройки → Администрирование → Настройки пользователей и прав.
В открывшемся окне переходим в раздел «Пользователи».
Жмём кнопку «Создать» — появляется пустая карточка нового пользователя.
Заполняем поля: имя, контактные данные, назначаем роли и права доступа. Обратите внимание на два момента:
Можно не задавать пароль сразу, а потребовать его установку при первом входе сотрудника.
Можно запретить пользователю самостоятельно менять пароль — это решение принимает администратор.
Настраиваем политику паролей
Рядом со строкой «Потребовать установку пароля при входе» есть значок вопросительного знака. Кликаем на него и переходим по голубой ссылке «Настройки входа».
Здесь можно включить требования к сложности:
минимум 7 символов;
пароль должен содержать любые 3 из 4 типов символов (заглавные, строчные, цифры, спецсимволы);
пароль не должен совпадать с именем входа;
пароль проверяется по списку запрещённых (настраивается на вкладке «Запрещённые пароли»).
Если нужно — корректируем параметры, закрываем окно и жмём «Установить пароль».
Вводим пароль дважды. Чтобы убедиться, что не опечатались, ставим галочку «Показывать новый пароль».
Не хотите придумывать сами? Жмите «Создать пароль» — система сгенерирует надёжную комбинацию и покажет рекомендации на экране.
Подтверждаем кнопкой «Установить пароль». Надпись «Пустой пароль» сменится на «Пароль установлен».
Важно: галочка «Показывать в списке выбора» должна быть включена — иначе пользователь просто не увидит себя на экране авторизации.
Записываем логин и пароль в безопасное место.
Как сотруднику сменить пароль самостоятельно
Сотрудник заходит в 1С:УНФ под своей учётной записью и переходит: Настройки → Сервис → Сменить пароль.
В открывшемся окне вводит три поля: старый пароль, новый пароль и подтверждение нового. Здесь же доступны кнопки генерации и просмотра пароля. Жмём «Установить» — готово.
Пользователь забыл пароль: что делает администратор
Бывает. Сотрудник ушёл в отпуск, вернулся — и не помнит комбинацию. В этом случае менять пароль самому пользователю не нужно: это делает администратор.
Открываем: Настройки → Настройки пользователей и прав → Пользователи, находим нужную карточку и заходим в неё.
Жмём «Установить пароль». Окно будет такое же, как при первичной настройке, но с одним отличием: старый пароль вводить не требуется. Сразу задаём новый и сообщаем его сотруднику.
Меняем пароль через конфигуратор
Иногда удобнее (или необходимо) работать напрямую через конфигуратор — например, когда нужно настроить автоматическую аутентификацию или массово обновить учётные записи.
Шаг 1. Запускаем 1С:УНФ в режиме конфигуратора.
Шаг 2. Входим под учётной записью с профилем Администратор.
Шаг 3. Переходим: Администрирование → Пользователи. Открывается список всех учётных записей базы.
Шаг 4. Кликаем на нужного пользователя, вводим новый пароль в поле «Пароль», повторяем в «Подтверждение пароля» и жмём «Ок».
Бонус: автоматический вход через Windows
В конфигураторе есть дополнительная опция, которой нет в пользовательском режиме. Ставим галочку «Аутентификация операционной системы» и в поле «Пользователь» привязываем учётную запись Windows. После этого сотрудник будет попадать в 1С:УНФ без отдельного ввода логина и пароля — достаточно зайти в компьютер.
Создавать нового пользователя через конфигуратор тоже можно — порядок действий аналогичен тому, что описан в начале статьи.
Заключение
Управление паролями в 1С:УНФ — это не формальность, а базовая гигиена безопасности. Программа даёт всё необходимое: гибкую политику сложности, генерацию надёжных комбинаций, запрет на самостоятельную смену, восстановление через администратора и даже автоматическую аутентификацию через Windows.
Главное — не пускать этот процесс на самотёк. Пропишите внутренний регламент: какой длины и сложности должен быть пароль, как часто его менять, что делать при утере доступа и кто имеет право сбрасывать чужие учётные данные. Тогда администратор не будет каждый понедельник получать десять сообщений «я забыл пароль», а данные компании останутся под контролем.
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