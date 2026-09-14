Учет расходов будущих периодов на счете 97 в 1С:Бухгалтерия 8

Назначение счета 97

Счет 97 «Расходы будущих периодов» предназначен для обобщения информации о расходах, которые были произведены в текущем отчетном периоде, но относятся к будущим периодам. Это позволяет равномерно распределять затраты и корректно формировать финансовый результат.

В 1С:Бухгалтерии 8 для хранения информации о таких расходах используется справочник «Расходы будущих периодов», который применяется как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Найти его можно в разделе: Справочники – Расходы будущих периодов.

Этот справочник используется как аналитика (субконто) при отражении операций по счету 97, а также по некоторым субсчетам счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».