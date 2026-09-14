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Наталия Козак
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Учет расходов будущих периодов на счете 97 в 1С:Бухгалтерия 8

В деятельности каждой организации возникают ситуации, когда расходы оплачиваются в одном отчетном периоде, а выгода от них относится к нескольким последующим месяцам. Типичный пример — комиссия за банковскую гарантию. Для корректного учета таких операций в бухгалтерском и налоговом учете используется счет 97 «Расходы будущих периодов».

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Назначение счета 97

Счет 97 «Расходы будущих периодов» предназначен для обобщения информации о расходах, которые были произведены в текущем отчетном периоде, но относятся к будущим периодам. Это позволяет равномерно распределять затраты и корректно формировать финансовый результат.

В 1С:Бухгалтерии 8 для хранения информации о таких расходах используется справочник «Расходы будущих периодов», который применяется как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Найти его можно в разделе: Справочники – Расходы будущих периодов.

Учет расходов будущих периодов на счете 97 в 1С:Бухгалтерия 8

Этот справочник используется как аналитика (субконто) при отражении операций по счету 97, а также по некоторым субсчетам счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Создание элемента справочника

Рассмотрим создание элемента справочника на примере отражения банковской гарантии.

Учет расходов будущих периодов на счете 97 в 1С:Бухгалтерия 8

При заполнении карточки необходимо указать следующие реквизиты:

  1. В поле «Вид расходов» установите переключатель в положение «Прочие расходы».

  2. В поле «Вид для НУ» выберите соответствующий вид расходов для целей налогового учета по налогу на прибыль.

  3. В поле «Вид актива в балансе» укажите, к какому виду активов будет отнесен расход, учтенный на счете 97, при формировании бухгалтерского баланса.

  4. В поле «Сумма» справочно укажите величину расхода будущих периодов.

  5. В поле «Признание расходов» выберите подходящий вариант списания: «По месяцам», «По календарным дням» или «В особом порядке».

  6. В полях «Период списания с» и «по» укажите даты начала и окончания списания расхода.

  7. В поле «Счет затрат» выберите счет, на который будет списываться расход в бухгалтерском и налоговом учете, и укажите соответствующую аналитику.

Отражение операции в программе

Рассмотрим, как отразить комиссию за выдачу банковской гарантии в составе расходов будущих периодов. Для этого используйте документ «Поступление (акты, накладные, УПД)».

Перейдите в раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД) – Поступление – Услуги (акт, УПД).

Учет расходов будущих периодов на счете 97 в 1С:Бухгалтерия 8
Учет расходов будущих периодов на счете 97 в 1С:Бухгалтерия 8
Учет расходов будущих периодов на счете 97 в 1С:Бухгалтерия 8
Учет расходов будущих периодов на счете 97 в 1С:Бухгалтерия 8
Учет расходов будущих периодов на счете 97 в 1С:Бухгалтерия 8

Ежемесячное списание расходов

Списание сумм расходов будущих периодов, относящихся к текущему отчетному периоду, производится автоматически с помощью регламентной операции «Списание расходов будущих периодов», которая выполняется в составе обработки «Закрытие месяца».

Для этого перейдите в раздел: Операции – Закрытие месяца – Списание расходов будущих периодов.

Учет расходов будущих периодов на счете 97 в 1С:Бухгалтерия 8
Учет расходов будущих периодов на счете 97 в 1С:Бухгалтерия 8
Учет расходов будущих периодов на счете 97 в 1С:Бухгалтерия 8

После выполнения операции рекомендуется сформировать справку-расчет для анализа корректности списания расходов будущих периодов.

Учет расходов будущих периодов на счете 97 в 1С:Бухгалтерия 8

Заключение

Правильная организация учета расходов будущих периодов обеспечивает достоверность бухгалтерской отчетности и позволяет равномерно распределять затраты между отчетными периодами. В 1С:Бухгалтерия 8 этот процесс максимально автоматизирован: достаточно корректно создать элемент справочника и настроить параметры списания, а ежемесячное распределение сумм программа выполнит самостоятельно при закрытии месяца.

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Учет расходов будущих периодов на счете 97 в 1С:Бухгалтерия 8

Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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