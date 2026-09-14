Учет расходов будущих периодов на счете 97 в 1С:Бухгалтерия 8

Назначение счета 97
Счет 97 «Расходы будущих периодов» предназначен для обобщения информации о расходах, которые были произведены в текущем отчетном периоде, но относятся к будущим периодам. Это позволяет равномерно распределять затраты и корректно формировать финансовый результат.
В 1С:Бухгалтерии 8 для хранения информации о таких расходах используется справочник «Расходы будущих периодов», который применяется как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Найти его можно в разделе: Справочники – Расходы будущих периодов.
Этот справочник используется как аналитика (субконто) при отражении операций по счету 97, а также по некоторым субсчетам счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Создание элемента справочника
Рассмотрим создание элемента справочника на примере отражения банковской гарантии.
При заполнении карточки необходимо указать следующие реквизиты:
В поле «Вид расходов» установите переключатель в положение «Прочие расходы».
В поле «Вид для НУ» выберите соответствующий вид расходов для целей налогового учета по налогу на прибыль.
В поле «Вид актива в балансе» укажите, к какому виду активов будет отнесен расход, учтенный на счете 97, при формировании бухгалтерского баланса.
В поле «Сумма» справочно укажите величину расхода будущих периодов.
В поле «Признание расходов» выберите подходящий вариант списания: «По месяцам», «По календарным дням» или «В особом порядке».
В полях «Период списания с» и «по» укажите даты начала и окончания списания расхода.
В поле «Счет затрат» выберите счет, на который будет списываться расход в бухгалтерском и налоговом учете, и укажите соответствующую аналитику.
Отражение операции в программе
Рассмотрим, как отразить комиссию за выдачу банковской гарантии в составе расходов будущих периодов. Для этого используйте документ «Поступление (акты, накладные, УПД)».
Перейдите в раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД) – Поступление – Услуги (акт, УПД).
Ежемесячное списание расходов
Списание сумм расходов будущих периодов, относящихся к текущему отчетному периоду, производится автоматически с помощью регламентной операции «Списание расходов будущих периодов», которая выполняется в составе обработки «Закрытие месяца».
Для этого перейдите в раздел: Операции – Закрытие месяца – Списание расходов будущих периодов.
После выполнения операции рекомендуется сформировать справку-расчет для анализа корректности списания расходов будущих периодов.
Заключение
Правильная организация учета расходов будущих периодов обеспечивает достоверность бухгалтерской отчетности и позволяет равномерно распределять затраты между отчетными периодами. В 1С:Бухгалтерия 8 этот процесс максимально автоматизирован: достаточно корректно создать элемент справочника и настроить параметры списания, а ежемесячное распределение сумм программа выполнит самостоятельно при закрытии месяца.
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