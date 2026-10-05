Как принудительно получить сообщения СФР об электронном больничном в 1С: пошаговая инструкция

Работа с электронными листками нетрудоспособности построена на автоматическом обмене данными с Социальным фондом России через систему СЭДО. В большинстве случаев программа сама подтягивает уведомления об открытии, продлении и закрытии больничного. Но иногда часть сведений по тем или иным причинам не поступает: сообщение «зависло» на стороне фонда, произошёл сбой в канале связи или данные просто не дошли до вашей базы в срок.
В такой ситуации не стоит ждать или звонить в отделение СФР — в 1С предусмотрен механизм принудительного запроса сообщений. Разберём пошагово, как его запустить.
Шаг 1. Открываем раздел работы с сообщениями
Переходим в 1С по пути Кадры – Пособия – Сообщения СФО об изменении ЭЛН.
Именно здесь собирается вся информация, которая приходит от Социального фонда по электронным больничным сотрудников.
Шаг 2. Запускаем получение сообщений за период
В открывшемся списке нажимаем на кнопку «Ещё» в верхней панели и выбираем пункт «Получить сообщения за период».
Шаг 3. Настраиваем форму запроса
В появившемся окне снова обращаемся к меню «Ещё» и выбираем пункт «Изменить форму».
Это действие откроет доступ к дополнительным настройкам запроса, которые по умолчанию скрыты от пользователя.
Шаг 4. Включаем режим принудительного получения
В разделе «Группа» открывшихся настроек принудительно устанавливаем флажок «Принудительно».
Эта опция говорит программе игнорировать обычные проверки и заново запросить у СФР все сообщения за выбранный период — даже те, которые уже были получены или помечены как обработанные.
Шаг 5. Запускаем загрузку
Далее в окне «Получение сообщений СЭДО за период» убеждаемся, что флажок «Принудительно» установлен, и нажимаем кнопку «Получить сообщения».
Программа отправит запрос в Социальный фонд и загрузит все актуальные данные об изменениях электронных больничных.
Заключение
Механизм принудительного получения сообщений — простой и эффективный способ «перезагрузить» обмен с СФР, когда автоматика не срабатывает. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы недостающие сведения об ЭЛН появились в базе и можно было корректно начислить пособие или закрыть больничный без задержек. Если после выполнения этих шагов данные так и не поступили — скорее всего, проблема на стороне СФР, и потребуется обращение в отделение фонда.
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!