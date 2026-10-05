Как принудительно получить сообщения СФР об электронном больничном в 1С: пошаговая инструкция

Работа с электронными листками нетрудоспособности построена на автоматическом обмене данными с Социальным фондом России через систему СЭДО. В большинстве случаев программа сама подтягивает уведомления об открытии, продлении и закрытии больничного. Но иногда часть сведений по тем или иным причинам не поступает: сообщение «зависло» на стороне фонда, произошёл сбой в канале связи или данные просто не дошли до вашей базы в срок.

В такой ситуации не стоит ждать или звонить в отделение СФР — в 1С предусмотрен механизм принудительного запроса сообщений. Разберём пошагово, как его запустить.