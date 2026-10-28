НДС без требований: авансы, раздел 7 и пропорция в 1С

Суть: Этот раздел предназначен для операций, не облагаемых НДС (например, льготные операции по ст. 149 НК РФ) или не признаваемых объектом налогообложения

Задача клерка: Следить, чтобы в документах реализации по таким операциям была корректно выбрана ставка «Без НДС» и указан правильный код операции. По этим закупкам «входной» НДС к вычету не принимается, а включается в стоимость.