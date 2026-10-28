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Наталия Козак
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НДС без требований: авансы, раздел 7 и пропорция в 1С

Отражать операции в 1С так, чтобы декларация по НДС сходилась с первого раза, а налоговая инспекция не присылала требований о даче пояснений. Рассмотрим подробно в видео.

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1. Авансы (полученные и выданные)

  • Суть: При получении или выдаче предоплаты необходимо исчислить (или принять к вычету) НДС с аванса.

  • Действия в 1С: Создавайте документы «Счет-фактура выданный/полученный на аванс». При финальной отгрузке товара или оказании услуги этот НДС автоматически восстанавливается и зачитывается в счет итогового налога.

  • Важно: Не забывать формировать авансовые счета-фактуры, чтобы избежать расхождений между книгой покупок/продаж и данными контрагентов.

2. Раздел 7 декларации по НДС

  • Суть: Этот раздел предназначен для операций, не облагаемых НДС (например, льготные операции по ст. 149 НК РФ) или не признаваемых объектом налогообложения

    .

  • Действия в 1С: Раздел заполняется автоматически на основании регистра «Необлагаемые НДС операции»

    .

  • Задача клерка: Следить, чтобы в документах реализации по таким операциям была корректно выбрана ставка «Без НДС» и указан правильный код операции. По этим закупкам «входной» НДС к вычету не принимается, а включается в стоимость.

3. Пропорция НДС (раздельный учет)

  • Суть: Применяется, если компания ведет смешанную деятельность (совмещает операции, облагаемые НДС, и необлагаемые)

    . «Входной» НДС по общим расходам (аренда, коммунальные услуги, связь) нельзя принять к вычету полностью.

  • Как работает: Сумма налога распределяется пропорционально доле выручки от облагаемых операций в общей выручке

    .

  • Действия в 1С: В настройках (Главное → Налоги и отчеты → НДС) должен быть включен флаг «Ведется раздельный учет НДС»

    .

  • Задача клерка: При вводе документов поступления товаров или услуг, которые используются в обоих видах деятельности, выбирать способ учета НДС «Распределяется»

    . В конце квартала программа автоматически рассчитает пропорцию и корректно разнесет суммы: часть на вычет, часть на стоимость.

Внимательно проверяйте ставку НДС и способ учета в первичных документах при вводе. 90% требований от налоговой возникают именно из-за ошибок на этом начальном этапе.

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НДС без требований: авансы, раздел 7 и пропорция в 1С

Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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