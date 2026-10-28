НДС без требований: авансы, раздел 7 и пропорция в 1С

1. Авансы (полученные и выданные)
Суть: При получении или выдаче предоплаты необходимо исчислить (или принять к вычету) НДС с аванса.
Действия в 1С: Создавайте документы «Счет-фактура выданный/полученный на аванс». При финальной отгрузке товара или оказании услуги этот НДС автоматически восстанавливается и зачитывается в счет итогового налога.
Важно: Не забывать формировать авансовые счета-фактуры, чтобы избежать расхождений между книгой покупок/продаж и данными контрагентов.
2. Раздел 7 декларации по НДС
Суть: Этот раздел предназначен для операций, не облагаемых НДС (например, льготные операции по ст. 149 НК РФ) или не признаваемых объектом налогообложения
.
Действия в 1С: Раздел заполняется автоматически на основании регистра «Необлагаемые НДС операции»
.
Задача клерка: Следить, чтобы в документах реализации по таким операциям была корректно выбрана ставка «Без НДС» и указан правильный код операции. По этим закупкам «входной» НДС к вычету не принимается, а включается в стоимость.
3. Пропорция НДС (раздельный учет)
Суть: Применяется, если компания ведет смешанную деятельность (совмещает операции, облагаемые НДС, и необлагаемые)
. «Входной» НДС по общим расходам (аренда, коммунальные услуги, связь) нельзя принять к вычету полностью.
Как работает: Сумма налога распределяется пропорционально доле выручки от облагаемых операций в общей выручке
.
Действия в 1С: В настройках (Главное → Налоги и отчеты → НДС) должен быть включен флаг «Ведется раздельный учет НДС»
.
Задача клерка: При вводе документов поступления товаров или услуг, которые используются в обоих видах деятельности, выбирать способ учета НДС «Распределяется»
. В конце квартала программа автоматически рассчитает пропорцию и корректно разнесет суммы: часть на вычет, часть на стоимость.
Внимательно проверяйте ставку НДС и способ учета в первичных документах при вводе. 90% требований от налоговой возникают именно из-за ошибок на этом начальном этапе.
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