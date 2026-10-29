Основные изменения в зарплатном учете. Изменения в программе 1С:ЗУП

Законодательные изменения с 1 сентября 2026 года

Увеличение лимита сверхурочных часов: теперь до 240 часов в год. Сверх 120-го часа оплата сразу идёт в двойном размере.

Запрет испытательного срока для женщин с детьми до 3 лет при приёме на работу.

Работодатель обязан установить неполное рабочее время отдельным категориям работников не позднее 5 рабочих дней после заявления (беременные женщины, родители детей до 14 лет, ухаживающие за больными родственниками).

Отзыв из отпуска сотрудников вредных/опасных производств возможен только при ЧП или аварии.

Субъекты МСП могут заключать срочные договоры до 70 человек; появилась возможность упрощённой спецоценки условий труда.