Основные изменения в зарплатном учете. Изменения в программе 1С:ЗУП
Законодательные изменения с 1 сентября 2026 года. Разберем все на практике в видео.
Законодательные изменения с 1 сентября 2026 года
Увеличение лимита сверхурочных часов: теперь до 240 часов в год. Сверх 120-го часа оплата сразу идёт в двойном размере.
Запрет испытательного срока для женщин с детьми до 3 лет при приёме на работу.
Работодатель обязан установить неполное рабочее время отдельным категориям работников не позднее 5 рабочих дней после заявления (беременные женщины, родители детей до 14 лет, ухаживающие за больными родственниками).
Отзыв из отпуска сотрудников вредных/опасных производств возможен только при ЧП или аварии.
Субъекты МСП могут заключать срочные договоры до 70 человек; появилась возможность упрощённой спецоценки условий труда.
Введены новые правила выплаты вознаграждений за служебные изобретения/модели, обновлены формы уведомлений МВД РФ, изменён порядок медосмотра иностранцев, обучения охране труда.
Новые возможности программы 1С:ЗУП
Автоматическое обновление облачных версий — всегда актуальный релиз без ручного контроля.
Удобный просмотр списка всех изменений через меню «Администрирование → Интернет-поддержка».
Регулярное обновление классификаторов (адресов, банков) — важно делать вручную в файловых версиях.
Появилась кнопка исправления документов расчёта зарплаты — быстрее устранять ошибки.
Для генеральных директоров-единоличных руководителей добавлена автоматическая настройка базы для страховых взносов.
Можно задать статью отражения расходов не только для начислений, но и для удержаний.
Новый календарь отчётности наглядно показывает сроки сдачи отчётов.
Добавлен функционал учёта материальной ответственности сотрудников прямо в карточке работника.
Воинская отчётность доступна для формирования, но пока отправка возможна только выгрузкой файла.
Улучшен кабинет сотрудника: рассылка расчётных листков, согласование отпусков, заявлений онлайн.
Что обязательно проверить:
Актуальность версии программы и релиза.
Законодательные значения (не меняйте их вручную!).
Обновление классификаторов.
Настройки тарифов страхования через историю изменений.
Производственный календарь должен быть актуальным.
Эти нововведения помогут избежать ошибок и упростят вашу ежедневную работу с программой.
Специалисты Бизнес Логики надеются, что данное видео помогло вам. Пишите вопросы в комментариях - будем рады ответить.
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