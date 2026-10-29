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Наталия Козак
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Основные изменения в зарплатном учете. Изменения в программе 1С:ЗУП

Законодательные изменения с 1 сентября 2026 года. Разберем все на практике в видео.

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Законодательные изменения с 1 сентября 2026 года

  • Увеличение лимита сверхурочных часов: теперь до 240 часов в год. Сверх 120-го часа оплата сразу идёт в двойном размере.

  • Запрет испытательного срока для женщин с детьми до 3 лет при приёме на работу.

  • Работодатель обязан установить неполное рабочее время отдельным категориям работников не позднее 5 рабочих дней после заявления (беременные женщины, родители детей до 14 лет, ухаживающие за больными родственниками).

  • Отзыв из отпуска сотрудников вредных/опасных производств возможен только при ЧП или аварии.

  • Субъекты МСП могут заключать срочные договоры до 70 человек; появилась возможность упрощённой спецоценки условий труда.

  • Введены новые правила выплаты вознаграждений за служебные изобретения/модели, обновлены формы уведомлений МВД РФ, изменён порядок медосмотра иностранцев, обучения охране труда.

Новые возможности программы 1С:ЗУП

  • Автоматическое обновление облачных версий — всегда актуальный релиз без ручного контроля.

  • Удобный просмотр списка всех изменений через меню «Администрирование → Интернет-поддержка».

  • Регулярное обновление классификаторов (адресов, банков) — важно делать вручную в файловых версиях.

  • Появилась кнопка исправления документов расчёта зарплаты — быстрее устранять ошибки.

  • Для генеральных директоров-единоличных руководителей добавлена автоматическая настройка базы для страховых взносов.

  • Можно задать статью отражения расходов не только для начислений, но и для удержаний.

  • Новый календарь отчётности наглядно показывает сроки сдачи отчётов.

  • Добавлен функционал учёта материальной ответственности сотрудников прямо в карточке работника.

  • Воинская отчётность доступна для формирования, но пока отправка возможна только выгрузкой файла.

  • Улучшен кабинет сотрудника: рассылка расчётных листков, согласование отпусков, заявлений онлайн.

Что обязательно проверить:

  • Актуальность версии программы и релиза.

  • Законодательные значения (не меняйте их вручную!).

  • Обновление классификаторов.

  • Настройки тарифов страхования через историю изменений.

  • Производственный календарь должен быть актуальным.

Эти нововведения помогут избежать ошибок и упростят вашу ежедневную работу с программой.

Специалисты Бизнес Логики надеются, что данное видео помогло вам. Пишите вопросы в комментариях - будем рады ответить.

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Основные изменения в зарплатном учете. Изменения в программе 1С:ЗУП

Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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