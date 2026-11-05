Перенесли базу 1С — получили требование на 2 миллиона. Оборотно-сальдовая ведомость при этом сошлась

Компания перешла на новую базу 1С. Бухгалтерия начала вести текущий учет, оборотно-сальдовая ведомость на первый взгляд сошлась — и все выдохнули.

Но глубже оборотки никто не посмотрел: регистры по НДС и партиям товаров не проверили. Входящий НДС по прошлым авансам и нереализованным товарам не связался с реальными счетами-фактурами.

Как вскрылось. Узнала об этом бухгалтер не сама — от налоговой. Пришло требование о представлении пояснений: разрывы по НДС в декларации за первый квартал в новой базе. Программа не смогла корректно зачесть прошлые авансы и выставила к уплате «лишний» налог.

Причина. Техническая ошибка при автоматическом переносе данных. Остатки по счетам 01, 10, 41, 60, 62 перенесли, а специальные регистры накопления забыли: «НДС предъявленный», «НДС Расчёты с поставщиками», «НДС Расчёты с покупателями». Для программы эти деньги стали «невидимыми» для книги покупок и продаж.

Что сделали в авральном режиме:

1️⃣ Срочно подняли архивную копию старой базы на дату переноса

2️⃣ Сформировали «Анализ учёта по НДС» в обеих базах и нашли расхождения по незачтённым авансам

3️⃣ Не стали править вручную (это поломало бы учёт дальше): программист написал обработку для корректного дозаполнения регистров

4️⃣ Проверили и дозаполнили документы «Ввод остатков» — вкладки по расчётам с партнёрами и НДС

5️⃣ Пересчитали и перезакрыли месяцы регламентными операциями «Формирование записей книги покупок» и «Формирование записей книги продаж»

6️⃣ Подали уточнённую декларацию по НДС

Результат:

✅ Аннулировано необоснованное требование ФНС на 2 100 000 ₽

✅ Вычищено более 800 позиций по остаткам авансов

Совет. При переходе в новую базу 1С равенство дебета и кредита в оборотке — это иллюзия порядка. Всегда проверяйте специализированные регистры по НДС и взаиморасчётам — иначе их проверит налоговая.

👇 Коллеги, вопрос: что вы проверяете после переноса в новую базу первым — оборотку или регистры? И возвращался ли к вам перенос базы вот таким приветом от ФНС? Делитесь в комментариях.

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