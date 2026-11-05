Перенесли базу 1С — получили требование на 2 миллиона. Оборотно-сальдовая ведомость при этом сошлась
Компания перешла на новую базу 1С. Бухгалтерия начала вести текущий учет, оборотно-сальдовая ведомость на первый взгляд сошлась — и все выдохнули.
Но глубже оборотки никто не посмотрел: регистры по НДС и партиям товаров не проверили. Входящий НДС по прошлым авансам и нереализованным товарам не связался с реальными счетами-фактурами.
Как вскрылось. Узнала об этом бухгалтер не сама — от налоговой. Пришло требование о представлении пояснений: разрывы по НДС в декларации за первый квартал в новой базе. Программа не смогла корректно зачесть прошлые авансы и выставила к уплате «лишний» налог.
Причина. Техническая ошибка при автоматическом переносе данных. Остатки по счетам 01, 10, 41, 60, 62 перенесли, а специальные регистры накопления забыли: «НДС предъявленный», «НДС Расчёты с поставщиками», «НДС Расчёты с покупателями». Для программы эти деньги стали «невидимыми» для книги покупок и продаж.
Что сделали в авральном режиме:
1️⃣ Срочно подняли архивную копию старой базы на дату переноса
2️⃣ Сформировали «Анализ учёта по НДС» в обеих базах и нашли расхождения по незачтённым авансам
3️⃣ Не стали править вручную (это поломало бы учёт дальше): программист написал обработку для корректного дозаполнения регистров
4️⃣ Проверили и дозаполнили документы «Ввод остатков» — вкладки по расчётам с партнёрами и НДС
5️⃣ Пересчитали и перезакрыли месяцы регламентными операциями «Формирование записей книги покупок» и «Формирование записей книги продаж»
6️⃣ Подали уточнённую декларацию по НДС
Результат:
✅ Аннулировано необоснованное требование ФНС на 2 100 000 ₽
✅ Вычищено более 800 позиций по остаткам авансов
Совет. При переходе в новую базу 1С равенство дебета и кредита в оборотке — это иллюзия порядка. Всегда проверяйте специализированные регистры по НДС и взаиморасчётам — иначе их проверит налоговая.
👇 Коллеги, вопрос: что вы проверяете после переноса в новую базу первым — оборотку или регистры? И возвращался ли к вам перенос базы вот таким приветом от ФНС? Делитесь в комментариях.
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