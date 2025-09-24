Бюджетирование как инструмент управления: как внедрить его с минимальными затратами

Многие предприниматели и даже главные бухгалтеры воспринимают бюджетирование как нечто сложное, дорогое и необходимое только крупным корпорациям. Это главное заблуждение. На самом деле, бюджетирование — это всего лишь план доходов и расходов на будущий период, согласованный всеми ответственными лицами.
В этой статье мы разберем, как внедрить простую и рабочую систему бюджетирования, не покупая дорогих программ и не нанимая дорогих консультантов. Вы поймете, как превратить бюджет из формального отчета в реальный инструмент управления деньгами и прибылью.
Зачем вам это нужно? 3 причины для бизнеса любого размера
Предсказуемость. Вы перестаете гадать, хватит ли денег на налоги, закупку сырья или новое оборудование через квартал. Вы это знаете точно.
Контроль и ответственность. Бюджет показывает, какие подразделения укладываются в планы, а какие регулярно перерасходуют. Это объективный повод для разговора с руководителями отделов или просто сотрудником, отвечающим за это направление.
Принятие взвешенных решений. Стоит ли брать кредит? Можно ли запускать новый проект? Ответы на эти вопросы будут основаны на цифрах финансовой модели, а не на интуиции.
И так начинаем!
Шаг 1. С чего начать? Основные форматы бюджетов.
Не пытайтесь объять необъятное. Начните с трех ключевых бюджетов, которые дадут 80% результата.
1. Бюджет доходов и расходов (БДР) — Планируем прибыль.
Что это: План ваших доходов (выручка) и расходов (себестоимость, зарплата, аренда и т.д.) на период (год, а разрезе месяца).
Цель: Увидеть плановую прибыль или убыток.
2. Бюджет движения денежных средств (БДДС) — Контролируем деньги.
Что это: План поступлений и выплат денег по счетам и кассе. Ключевое отличие от БДР — здесь учитываются ТОЛЬКО реальные движения денег (например, покупка станка — это расход по БДДС, но не расход по БДР, а всего лишь изменение формы актива).
Цель: Не допустить кассовых разрывов. Важно: Прибыль по БДР может быть положительной, а в БДДС — отрицательное сальдо (если, например, вы купили дорогое оборудование).
Как говориться: прибыль есть — денег нет
3. Расчетный баланс — Смотрим на итог.
Что это: Прогнозная версия бухгалтерского баланса на конец планового периода. Он показывает, как исполнение БДР и БДДС изменит структуру активов и пассивов компании.
Цель: Оценить, как планируемые операции повлияют на финансовую устойчивость компании.
На старте можно сосредоточиться только на БДР и БДДС. Это уже даст колоссальный эффект.
Шаг 2. Практическое внедрение: 5 действий за 2 недели.
День 1-2: Подготовка и сбор исходных данных.
Что делать: Соберите данные за последние 6-12 месяцев: выручку по месяцам, основные статьи затрат. Это ваша отправная точка. Используйте: банковские выписки, записи в блокнотах и т.д.
Инструмент: Обычный Excel или Google Sheets. Этого достаточно.
День 3-5: Формируем первый бюджет на следующий месяц.
Кто участвует:
Собственник/гендиректор: задает целевые показатели по выручке.
Отдел продаж: прогнозирует доходы по клиентам/проектам.
Начальник производства/закупок: планирует затраты на сырье и материалы.
Бухгалтер/финансист: консолидирует все данные, предоставляет факт прошлых периодов, планирует налоги и фиксированные платежи.
Пример: Вы производственная компания и планируете выручку на следующий месяц в 3 млн руб. Исходя из этого, отдел закупок рассчитывает потребность в сырье на 1,5 млн руб., а администратор — затраты на аренду и коммуналку в 300 тыс. руб. Все сводится в единую таблицу.
День 6-12: Согласование и утверждение.
Что делать: Проведите совещание, где все участники защитят свои цифры. Утвердите окончательную версию бюджета. Это ваш общий план.
День 13-14: Внедрение учета фактических показателей.
Что делать: Настройте в 1С или Excel еженедельный сбор данных о фактической выручке и ключевых расходах.
День 30/ первые числа следующего месяца: Первый анализ «План-Факт».
Что делать: После окончания месяца сравните, что планировали, с тем, что получилось. Определите отклонения в процентах и деньгах.
И готовьтесь к обсуждению:
Почему выручка оказалась ниже? (Не выполнил план отдел продаж, срыв поставок? Забыли напомнить клиенту о платеже?)
Почему затраты на рекламу превысили план на 30%? (Была ли отдача?)
Откуда взялся незапланированный расход?
Пример из практики: Магазин стройматериалов.
Проблема: Владелец не понимал, куда уходит прибыль. Деньги постоянно были в дефиците.
Решение: Внедрили упрощенный БДДС на месяц в Excel.
Спланировали поступления: Отделы продаж прогнозировали оплаты от ключевых клиентов на основе данных о отгрузках.
Спланировали выплаты: Бухгалтер внесла график платежей по налогам и аренде. Завскладом спланировал крупные закупки у поставщиков.
Выявили разрыв: В таблице стало видно, что в середине месяца возникает кассовый разрыв: крупный платеж поставщикам предшествует поступлению денег от заказчиков.
Результат: Увидев проблему за 2 недели, владелец договорился с поставщиком о небольшой отсрочке, а с клиентами — о частичной предоплате. Кассовый разрыв был предотвращен. Через 3 месяца практики «план-фактного» анализа удалось выявить и сократить несколько неочевидных статей перерасхода (логистика, непрофильные хозрасходы), что повысило рентабельность на 3%.
Типичные ошибки, которых стоит избегать
Слишком сложно. Не создавайте бюджет на 100 статей затрат, если вам достаточно 15. Начните с главного.
Бюджет = Приговор. Бюджет — это не догма. Его можно и нужно корректировать при изменении рыночных условий, предварительно согласовав изменения.
Нет ответственности. Если за выполнение плана по выручке никто не отвечает, бюджет не сработает. Закрепите зоны ответственности за руководителями.
«Карательный» инструмент. Не используйте отклонения от плана только для поиска виноватых. Используйте их для поиска причин и улучшения бизнес-процессов. Иногда отклонения могут быть и в положительную сторону
Бюджетирование — это не про сложные формулы и отчеты в 100 страниц. Это про дисциплину, ясность и контроль. Это привычка планировать финансы и сверяться с планом. Главный принцип формирования бюджета - достаточность информации и затраты ресурсов на формирование бюджета не должны перекрывать ценность и информативность самого бюджета.
Ответьте себе честно:
Вы можете прямо сейчас назвать сумму, которую ваша компания сможет потратить на развитие через 3 месяца?
Вы на 100% уверены, что в следующем месяце не столкнетесь с нехваткой денег на зарплату или налоги?
Вы понимаете, какие именно направления бизнеса приносят максимальную маржу?
Если нет — вашей компании необходима система бюджетирования.
