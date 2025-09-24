Бюджетирование как инструмент управления: как внедрить его с минимальными затратами

Как говориться: прибыль есть — денег нет

3. Расчетный баланс — Смотрим на итог.

Что это: Прогнозная версия бухгалтерского баланса на конец планового периода. Он показывает, как исполнение БДР и БДДС изменит структуру активов и пассивов компании.

Цель: Оценить, как планируемые операции повлияют на финансовую устойчивость компании.

На старте можно сосредоточиться только на БДР и БДДС. Это уже даст колоссальный эффект.

Шаг 2. Практическое внедрение: 5 действий за 2 недели.

День 1-2: Подготовка и сбор исходных данных.

Что делать: Соберите данные за последние 6-12 месяцев: выручку по месяцам, основные статьи затрат. Это ваша отправная точка. Используйте: банковские выписки, записи в блокнотах и т.д.

Инструмент: Обычный Excel или Google Sheets. Этого достаточно.

День 3-5: Формируем первый бюджет на следующий месяц.

Кто участвует:

Собственник/гендиректор: задает целевые показатели по выручке.

Отдел продаж: прогнозирует доходы по клиентам/проектам.

Начальник производства/закупок: планирует затраты на сырье и материалы.

Бухгалтер/финансист: консолидирует все данные, предоставляет факт прошлых периодов, планирует налоги и фиксированные платежи.

Пример: Вы производственная компания и планируете выручку на следующий месяц в 3 млн руб. Исходя из этого, отдел закупок рассчитывает потребность в сырье на 1,5 млн руб., а администратор — затраты на аренду и коммуналку в 300 тыс. руб. Все сводится в единую таблицу.

День 6-12: Согласование и утверждение.

Что делать: Проведите совещание, где все участники защитят свои цифры. Утвердите окончательную версию бюджета. Это ваш общий план.

День 13-14: Внедрение учета фактических показателей.

Что делать: Настройте в 1С или Excel еженедельный сбор данных о фактической выручке и ключевых расходах.

День 30/ первые числа следующего месяца: Первый анализ «План-Факт».

Что делать: После окончания месяца сравните, что планировали, с тем, что получилось. Определите отклонения в процентах и деньгах.

И готовьтесь к обсуждению:

Почему выручка оказалась ниже? (Не выполнил план отдел продаж, срыв поставок? Забыли напомнить клиенту о платеже?)

Почему затраты на рекламу превысили план на 30%? (Была ли отдача?)

Откуда взялся незапланированный расход?

Пример из практики: Магазин стройматериалов.

Проблема: Владелец не понимал, куда уходит прибыль. Деньги постоянно были в дефиците.

Решение: Внедрили упрощенный БДДС на месяц в Excel.

Спланировали поступления: Отделы продаж прогнозировали оплаты от ключевых клиентов на основе данных о отгрузках. Спланировали выплаты: Бухгалтер внесла график платежей по налогам и аренде. Завскладом спланировал крупные закупки у поставщиков. Выявили разрыв: В таблице стало видно, что в середине месяца возникает кассовый разрыв: крупный платеж поставщикам предшествует поступлению денег от заказчиков.

Результат: Увидев проблему за 2 недели, владелец договорился с поставщиком о небольшой отсрочке, а с клиентами — о частичной предоплате. Кассовый разрыв был предотвращен. Через 3 месяца практики «план-фактного» анализа удалось выявить и сократить несколько неочевидных статей перерасхода (логистика, непрофильные хозрасходы), что повысило рентабельность на 3%.