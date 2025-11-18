Финансовая подушка безопасности: зачем она нужна и как ее сформировать?

Финансовая подушка безопасности — это резерв средств, созданный для покрытия незапланированных расходов или временных финансовых трудностей. Она помогает предприятию сохранять стабильность в кризисных ситуациях. Вот об этом и поговорим.

Финансовая подушка безопасности. Её наличие позволяет компании сохранить стабильность и продолжать функционирование даже в сложных ситуациях, таких как экономический кризис, резкие скачки курса валют, снижение спроса на продукцию или задержки оплат от контрагентов.

Зачем нужна финансовая подушка безопасности?

Создавать финансовую подушку безопасности важно по нескольким причинам:

1. Защита от внезапных расходов: Например, поломка оборудования, штрафы контролирующих органов или судебные иски.

2. Устойчивость в периоды нестабильности: Экономические кризисы, пандемия или геополитические события могут резко ухудшить ситуацию на рынке.

3. Поддержка операций в случаях задержек: Когда контрагенты задерживают оплату счетов или возникает кассовый разрыв.

4. Возможность реализовать выгодные сделки: Иногда возникают уникальные возможности приобрести оборудование дешевле или купить актив по выгодной цене.

5. Способ привлечь инвесторов: Многие банки и инвесторы рассматривают наличие финансовой подушки как признак надежности компании.

Рекомендуемый размер финансовой подушки зависит от масштаба и специфики бизнеса. Обычно я советую ориентироваться на следующий момент:

Микро- и малый бизнес: минимум на 3 месяца средних операционных расходов.

Средний бизнес: от 6 до 12 месяцев средних расходов.

Крупный бизнес: иногда до 18–24 месяцев средних расходов.

Это не жесткое правило, а скорее рекомендуемая величина, зависящая от особенностей конкретного предприятия.

Где хранить финансовую подушку безопасности?

Идеальный вариант — размещать финансы в надежных и ликвидных инструментах:

Банковский депозит: Безопасный и надежный способ сохранения средств с небольшой доходностью. Сложность возникает правильно выбрать банк для формирования и поддержания резервного фонда

Денежные средства на расчетном счете: Быстро доступные, но могут принести минимальный доход. У некоторых банков вообще могут уменьшиться “благодаря” инфляции. Т.к. не все банки начисляют процент на остаток по расчетному счету.

Корпоративные облигации: Умеренный риск и умеренная доходность. Но нужно иметь корпоративный брокерский счет и уметь пользоваться фондовой биржей.

Депозитные сертификаты: Надежный инструмент с повышенной доходностью по сравнению с обычными депозитами. Опять же ищем банк, который его может предложить.

Важно соблюдать баланс между доходностью и ликвидностью, выбирая наименее рискованные активы.

Процесс формирования финансовой подушки состоит из нескольких последовательных шагов:

Определите оптимальный размер: Исходя из размера бизнеса и величины операционных расходов. Это может быть как процент (доля) от выручки или чистой прибыли, так и какая-то комфортна фиксированная сумма денежных средств. Начинать можно хоть с тысячи. Разработайте стратегию накопления: Возможно постепенное выделение определенной доли прибыли или регулярные взносы. Вносить можно каждый месяц или с каждого объема выручки, попадающей на расчетный счет. У многих банков можно сформировать автоматическое создание такого фонда. Откройте отдельный расчетный счет или депозит: Храните подушку отдельно от основной операционной деятельности. Можно накапливать средства в течении месяца, а потом переводить их на депозит при достижении нужного объема. Есть банки, которые открывают депозит только от определенного объема денежных средств. Регулярно пополняйте подушку: Контролируйте остаток и при необходимости вносите дополнительные средства, если потратили на что-то. Но это что-то не должно быть операционными издержками, для этого существует простой расчетный счет, а не резервный. Рассматривайте страховые механизмы: Некоторые виды страхования могут дополнить подушку безопасности. В идеале имейте и то, и другое. Для разных целей, с разными задачами.

А вот вам примеры ситуаций, когда важна финансовая подушка:

Задержка платежа: Поставщики задержали поставку комплектующих, временно остановив производство. Финансовая подушка позволила оплатить зарплату и поддерживать рабочий процесс до нормализации ситуации.

Снижение спроса: Резкое изменение конъюнктуры рынка заставило приостановить продажу товаров. Подушка безопасности покрыла расходы на содержание склада и зарплаты сотрудников.

Переезд офиса: Необходимость переезда на новое место повлекла большие затраты на перевозку и переоборудование. Подушка стала источником быстрого реагирования.

Финансовая подушка безопасности — важный инструмент, защищающий компанию от непредсказуемых ситуаций и сохраняющий её устойчивость. Главное — осознанно подойти к процессу её формирования и периодически проверять достаточность резервов.

