Долг — это не зло: как управлять кредитами и не разориться

Долг — это не зло. Это инструмент. Как молоток: можно забить гвоздь, а можно разбить себе палец. Проблема не в долге как таковом, а в том, кто и как им управляет. Как перестать работать на банк, сделать долг управляемым и вернуть контроль над финансами компании?

Чаще всего причина попадает в долговую яму бизнеса не в кризисе или падении рынка. Причина внутри компании: отсутствие финансовой дисциплины и планирования.

Какие основные сценарии попадания в долговую яму:

Сценарий 1. Закрытие кассовых разрывов кредитами. Овердрафт это тоже кредит, при этом обычно самый дорогой из всех. Компания живёт от выплаты до выплаты этого кредита. Денег нет на счете — берём кредит. Деньги пришли — отдаём. Через месяц ситуация повторяется. Это замкнутый круг, который не решает проблему, а только создаёт иллюзию стабильности.

Сценарий 2. Рост за счёт заёмных средств без расчёта окупаемости. Владелец компании решает масштабировать бизнес, берёт кредит на оборотные средства или закупку оборудования, но не просчитывает, когда эти вложения начнут приносить отдачу. В итоге — выручка растёт, а денег всё нет, потому что проценты и тело кредита съедают всю рентабельность и ликвидность.

Сценарий 3. Рост дебиторской задолженности. Клиенты задерживают оплату, а кредиторскую задолженность нужно гасить строго по графику. Компания оказывается между молотом и наковальней: деньги вроде бы у компании есть, но на расчетном счете пусто. И кредиторы ждать не готовы.

Основная ошибка в таких ситуациях: брать кредиты и займы без чёткой стратегии возврата, закрывая текущие кассовые разрывы за счёт новых долгов. Если вы берёте новый кредит, чтобы погасить старый, значит, вы уже попали в долговую спираль.

Как понять, что вы уже в «долговой спирали»:

Долговая нагрузка растёт быстрее выручки.

Кредиты берутся на оплату старых кредитов.

Сроки погашения сжимаются, а условия ужесточаются.

Банки начинают отказывать в рефинансировании.

Но из этой спирали есть выход. Кому-то нужны будет все ниже перечисленные методы, кто-то обойдется малым. В любом случае возьмите их на заметку.

Самая распространённая, по моему сугубо личному опыту, причина обращения за кредитом на оборотные средства - это не правильная цена. А если точнее, себестоимость. При диагностике компании на вопрос о текущей рентабельности, марже, получаемый ответ - «она большая», «не считали». Когда в процессе консультации производиться правильный расчет себестоимости, то оказывается, что она почти равна продажной цене. Итог: банальная не хватка выручки на текущую деятельность, не говоря уже об оплате существующих кредитов.

Если с себестоимостью и ценой действительно все в порядке, а кредиты «душат», то можно как вариант пересмотреть условия работы с кредиторами: отсрочка, рассрочка, изменение валюты кредита, снижение ставки. Реструктуризация возможна, если вы обращаетесь к кредитору ДО того, как просрочили платёж. Честность и своевременное уведомление о сложностях дают гораздо больше шансов на лояльные условия, чем попытки скрыть проблему до последнего.

Еще одним действенным вариантом может стать консолидация кредитов. Т.е. объединение нескольких кредитов в один с более низкой ставкой. Это снижает количество платежей и упрощает управление. Особенно эффективно, если у вас есть дорогие микрозаймы или кредитные линии с высокими ставками.

Рефинансирование особенно будет хорошим вариантом именно в текущей ситуации. Когда ключевая ставка падает. Брали кредит в прошлом году или раньше, когда ключевая ставка была 21%. Вы можете взять новый кредит и погасить старый. Но нужно брать именно рефинансирование, а не новый кредит. Это снижает ежемесячный платёж и уменьшает долговую нагрузку. Вот сейчас занимаемся рефинансированием клиента, у которого кредиты с 20224-2025 года под 32%, есть возможность ставку снизить до 18%. Неплохая экономия!

При любой стоимости кредита очень полезным является ведение платежного календаря. Это главный инструмент управления долгом. В нём вы распределяете все платежи по срочности и приоритету. Зарплата и налоги — в первую очередь. Кредиты — во вторую. Всё остальное — по остаточному принципу. Календарь позволяет видеть, когда и сколько денег потребуется, и заранее готовиться к пиковым нагрузкам. «Второстепенные» платежи всегда можно передвинуть.

Недооценённый вариант в управлении долгом это управление дебиторской задолженностью. Может выступать как часть долговой стратегии. Деньги, которые должны вам клиенты, — это тоже ресурс. Замороженный, но ресурс. И им тоже нужно управлять. Чем быстрее вы превращаете дебиторскую задолженность в живые деньги, тем меньше вам нужно заёмных средств. Введите систему скидок за досрочную оплату, штрафов за просрочку, регулярно напоминайте должникам. А лучше поставьте задачу менеджерам не продажи, а поступление денег. И это тоже может быть работой финансиста и уж, тем более, собственника бизнеса.

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