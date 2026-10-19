Управленческий баланс для собственника: как понять, что бизнес «накачан воздухом»

Бизнес выглядит здоровым по БДР, но на деле «накачан воздухом». Пока этот воздух не вышел, вы не поймёте, где реальные деньги, а где иллюзия.

Отчёт о прибылях и убытках (ОПиУ, БДР) показывает, заработала ли компания за период. Движение денег (ДДС) отвечает на вопрос, где деньги сейчас. А управленческий баланс — это снимок всего, чем бизнес владеет и что должен на определённую дату. Активы с одной стороны: деньги, дебиторская задолженность, запасы, оборудование, недвижимость. Обязательства и капитал — с другой: кредиты, задолженность поставщикам, собственные средства.

Главная проблема: в БДР прибыль есть, а в балансе она может быть зарыта в неликвидах. Собственник смотрит на прибыль и думает, что стал богаче. А на самом деле его богатство — это склад, забитый товаром, который не продаётся, и станки, которые стоят без дела. Управленческий баланс показывает, где именно «спрятаны» деньги и насколько они ликвидны.

Три главные ловушки, в которых застревают деньги:

Первая ловушка — запасы. Это, пожалуй, самая коварная статья. Закупка сырья или товара выглядит как инвестиция. Вы платите деньги, получаете товар, он лежит на складе. В БДР это не расход, пока товар не продан. Поэтому прибыль остаётся красивой. А в реальности вы уже потратили миллионы, и эти миллионы не работают. Хуже того, товар может устареть, испортиться, потерять в цене. На складе может лежать партия, которая никогда не будет продана по закупочной цене. А если её продать с уценкой — прибыль, которую вы уже посчитали, испарится.

Пример из практики. Производственная компания с выручкой 80 млн рублей в год закупила сырьё на пике цен, ожидая роста заказов. Заказы не пришли. Через полгода выяснилось, что 40% запасов — это неликвид, который можно продать только с дисконтом 50%. На бумаге компания была прибыльной. В реальности — потеряла 8 млн рублей, которые просто «заморозились» на складе.

Вторая ловушка — неликвидные активы. Это не только товар. Это и оборудование, которое вы купили под проект, а проект не пошёл. Это и недвижимость, которая не используется. Это и программное обеспечение, которое вы внедрили, но оно не работает. В балансе всё это числится как актив. Но если его нельзя продать за ту сумму, которая указана, — это воздух. Амортизация постепенно списывает стоимость, но это бухгалтерская процедура, а не реальные деньги. Вы можете владеть активом, который стоит по балансу миллион, а продать его за 100 тысяч. На бумаге вы богаты, на деле — нет.

Третья ловушка — дебиторская задолженность, которая не взыскивается. Об этом мы говорили в прошлой статье, но в контексте баланса это особенно важно. Пока дебиторка числится в активах, вы считаете её своим богатством. Но если клиент не заплатит — это не актив, а убыток. Причём вы уже заплатили налоги с прибыли, которая была сформирована этой отгрузкой. Получается двойной удар: денег нет, а налоги уплачены.

Есть несколько простых шагов, которые помогут понять, насколько ваш баланс «накачан».

Шаг 1. Посчитайте долю ликвидных активов. Это деньги на счетах плюс дебиторская задолженность со сроком до 30 дней. Разделите на общую сумму активов. Если доля больше 50–60%, бизнес может быть прибыльным по БДР, но испытывать постоянные кассовые разрывы.

Шаг 2. Проверьте оборачиваемость запасов. Сколько дней товар лежит на складе до продажи? Если этот показатель растёт, а выручка не увеличивается пропорционально, вы накапливаете неликвид. Норма зависит от отрасли, но если оборачиваемость ухудшается три месяца подряд — пора бить тревогу.

Шаг 3. Оцените реальную стоимость активов. Возьмите оборудование или недвижимость, которые числятся на балансе, и задайте вопрос: сколько за них дадут сегодня на рынке? Если сумма значительно ниже балансовой — это скрытый убыток.

Шаг 4. Проанализируйте дебиторскую задолженность по срокам. Сколько денег «висит» более 60 дней? Если больше 10–15% от общей суммы — это уже проблемная задолженность, которую нужно либо взыскивать, либо списывать.

Пример из практики. Компания занимается оптовой торговлей. Выручка 300 млн рублей в год. Прибыль по БДР — 15 млн. Собственник считал бизнес успешным. Но кассовые разрывы стали ежемесячными. Мы построили внедрили управленческий учет и обнаружили:

запасы на складе — 45 млн рублей, из которых 12 млн — неликвид (товар, который не продавался более года).

дебиторская задолженность — 30 млн рублей, из которых 8 млн — просроченная более 90 дней.

оборудование на балансе — 5 млн рублей, но реальная рыночная стоимость — 1,5 млн.

Итог: 15 млн прибыли по БДР на самом деле были «воздухом». Реальные деньги были заморожены. Пришлось списать неликвид, взыскивать дебиторскую через суд и продавать неиспользуемое оборудование. Убыток был зафиксирован, но зато баланс стал честным. И только после этого компания смогла нормально планировать денежные потоки.

Управленческий баланс — это не отчёт для налоговой. Это инструмент для принятия решений.

Вот три вопроса, на которые он отвечает каждый месяц:

Сколько у меня реально денег, если продать всё по рыночной стоимости? Сколько денег заморожено в активах, которые не работают? Какие обязательства давят на бизнес и когда их нужно гасить?

Если вы видите, что доля неликвидов растёт, а ликвидность падает — значит, вы «накачиваете воздух». Если наоборот — вы укрепляете фундамент.

Прибыль — это мнение. Деньги — это факт. Управленческий баланс переводит мнение в факт. Он показывает, где бизнес действительно богат, а где просто хорошо выглядит на бумаге. Регулярно смотрите в баланс — и вы увидите скрытые убытки раньше, чем они превратятся в кризис. В конце концов, лучше найти воздух в балансе, чем обнаружить, что бизнес лопнул, как воздушный шарик.

Подобные кейсы из практики показываю и рассказываю в своем тг канале. Буду рада вас там видеть.