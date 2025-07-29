Закупки у СМСП: разбираем требования и штрафы в 2025 году

Это правило распространяется на всех заказчиков по 223-ФЗ за исключением тех, которые сами относятся к СМСП: они вправе не применять нормы ПП РФ №1352 и соответственно не размещать отчет.

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся:

микропредприятия – с годовым объемом выручки не более 120 млн руб. и численностью персонала до 15 человек;

малые предприятия – с годовым объемом выручки не более 800 млн руб. и численностью персонала до 100 человек;

средние предприятия – с годовым объемом выручки не более 2 млрд руб. и численностью персонала до 250 человек.

При этом в составе учредителей таких предприятий доля других юридических лиц, не являющихся СМСП, не должна превышать 25%.

Подтверждением статуса СМСП является наличие организации в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте ФНС. Если ваша организация соответствует всем критериям СМСП, но не зарегистрирована в Реестре – вы обязаны соблюдать Постановление № 1352, выполнять квоты по закупкам у СМСП и сдавать ежегодный отчет.