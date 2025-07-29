Закупки у СМСП: разбираем требования и штрафы в 2025 году

Это правило распространяется на всех заказчиков по 223-ФЗ за исключением тех, которые сами относятся к СМСП: они вправе не применять нормы ПП РФ №1352 и соответственно не размещать отчет.
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся:
микропредприятия – с годовым объемом выручки не более 120 млн руб. и численностью персонала до 15 человек;
малые предприятия – с годовым объемом выручки не более 800 млн руб. и численностью персонала до 100 человек;
средние предприятия – с годовым объемом выручки не более 2 млрд руб. и численностью персонала до 250 человек.
При этом в составе учредителей таких предприятий доля других юридических лиц, не являющихся СМСП, не должна превышать 25%.
Подтверждением статуса СМСП является наличие организации в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте ФНС. Если ваша организация соответствует всем критериям СМСП, но не зарегистрирована в Реестре – вы обязаны соблюдать Постановление № 1352, выполнять квоты по закупкам у СМСП и сдавать ежегодный отчет.
Что грозит за несоблюдение?
Если компания нарушила эти правила (не закупила в течение отчетного года нужный объем у СМСП, не опубликовала в ЕИС отчет о закупках у СМСП до 1 февраля года, следующего за отчетным, или указала в нем неверные данные), ее Положение о закупке признается неразмещенным. Такая компания должна с 1 февраля до конца года проводить все свои закупки по более строгим процедурам 44-ФЗ. При этом обязанности по планированию, ведению реестра договоров и отчетности в соответствии с нормами 223-ФЗ закону у таких заказчиков сохраняются.
С 1 марта 2025 года вступили в силу важные поправки (ФЗ № 500-ФЗ), которые делают последствия для таких нарушений еще серьезнее. Теперь, помимо перехода на 44-й закон, за них предусмотрена административная ответственность:
Штрафы для должностных лиц: от 30 до 50 тыс. руб.
Штрафы для юридических лиц (компаний): от 50 до 100 тыс. рублей.
Если компания, нарушившая правила закупок у СМСП, не перешла на закупки по 44-ФЗ и продолжила работать по 223-ФЗ, это тоже приведет к штрафам:
Для должностных лиц: от 5 до 30 тысяч рублей.
Для компаний: от 50 до 100 тысяч рублей.
Важный нюанс
Заказчики, которые перешли на работу по 44-ФЗ из-за признания их Положения о закупке неразмещенным, по-прежнему должны отчитываться о годовом объеме закупок у СМСП по правилам, установленным Постановлением 1352 в рамках 223-ФЗ. Такие заказчики в своей процедурной деятельности по 44-ФЗ обязаны применять положение статьи 30 данного закона, посвященной поддержке СМП и СОНКО, однако составлять и размещать в ЕИС отчет о закупках у СМП и СОНКО по данному закону при этом не требуется (письмо Минфина России).
Совет
Рекомендую заказчикам, работающим по 223-ФЗ, отслеживать процесс выполнения квоты по закупкам у СМСП не реже одного раза в квартал. Для этого можно использовать функцию формирования годового отчета в ЕИС – это можно сделать в любой момент, чтобы проверить текущий процент выполнения квоты и избежать проблем в конце отчетного периода.
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