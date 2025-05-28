Внесли аванс/задаток за квартиру, а сделка сорвалась? Что делать, если продавец отказывается возвращать деньги?

Игорь нашёл объявление о продаже дома. После осмотра Екатерина попросила внести аванс, заверив, что скоро подготовит все документы. Они заключили предварительный договор, в котором был указан срок заключения основного договора и, что важно, прописано, что вносится задаток.



Когда срок предварительного договора подходил к концу, Игорь предложил Екатерине продлить его. Однако при обсуждении условий продления возник конфликт. Екатерина потребовала дополнительную сумму, не оговоренную ранее. Игорь отказался, и Екатерина заявила, что продавать дом не будет и продолжила искать других покупателей.



После истечения срока действия предварительного договора Игорь потребовал вернуть внесённый аванс/задаток, но Екатерина отказалась, считая, что деньги не подлежат возврату.



В этот момент ко мне обратился Игорь. Мы попытались решить вопрос мирно: я связался с агентом, который представлял Екатерину, и попросил повлиять на ситуацию. Но Екатерина осталась непреклонна.



В итоге мы направили письменную претензию, которая была проигнорирована, и подали иск в суд.