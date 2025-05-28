Внесли аванс/задаток за квартиру, а сделка сорвалась? Что делать, если продавец отказывается возвращать деньги?

Игорь нашёл объявление о продаже дома. После осмотра Екатерина попросила внести аванс, заверив, что скоро подготовит все документы. Они заключили предварительный договор, в котором был указан срок заключения основного договора и, что важно, прописано, что вносится задаток.
Когда срок предварительного договора подходил к концу, Игорь предложил Екатерине продлить его. Однако при обсуждении условий продления возник конфликт. Екатерина потребовала дополнительную сумму, не оговоренную ранее. Игорь отказался, и Екатерина заявила, что продавать дом не будет и продолжила искать других покупателей.
После истечения срока действия предварительного договора Игорь потребовал вернуть внесённый аванс/задаток, но Екатерина отказалась, считая, что деньги не подлежат возврату.
В этот момент ко мне обратился Игорь. Мы попытались решить вопрос мирно: я связался с агентом, который представлял Екатерину, и попросил повлиять на ситуацию. Но Екатерина осталась непреклонна.
В итоге мы направили письменную претензию, которая была проигнорирована, и подали иск в суд.
Что решил суд?
Суд удовлетворил иск Игоря, установив, что поскольку основной договор так и не был заключён, а ни одна из сторон не направила предложение о его заключении, задаток подлежит возврату в полном объёме. При этом суд исключил применение последствий, предусмотренных статьёй 381 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, с ответчика были взысканы проценты за пользование денежными средствами.
Какие выводы можно сделать из этой истории?
Чётко определяйте, что вносите, аванс или задаток! От этого зависит, как будут регулироваться последствия срыва сделки. Задаток — это гарантия исполнения обязательств, если сделка срывается по вине продавца, он должен вернуть двойную сумму задатка. Аванс подлежит возврату в одинарном размере независимо от вины сторон.
Внимательно читайте предварительный договор! Особое внимание уделяйте условиям о сроках, ответственности сторон и порядке возврата денежных средств.
Фиксируйте все договорённости! Любые изменения условий и дополнительные соглашения должны быть оформлены в письменном виде.
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С полным текстом решения суда можно ознакомится на ЯндексДиске https://disk.yandex.ru/i/vAp4FSbpTf6JMQ