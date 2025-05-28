Как снять запрет или арест с автомобиля?

Устранить причину: Самое главное - разобраться, кто и за что наложил запрет. Это может быть неуплаченный штраф, долг по кредиту, алименты и т.д.

2. Погасить долг: Оплатите все долги, штрафы и пени. Сохраните платежные документы!

3. Получить постановление о снятии запрета: Обратитесь в орган, наложивший запрет, с заявлением о его снятии и предоставьте документы, подтверждающие устранение причины (квитанции об оплате, справки из банка и т.д.). Орган должен вынести постановление о снятии запрета.

4. Обратиться в ГИБДД: Предоставьте в ГИБДД постановление о снятии запрета для внесения изменений в базу данных/