Как сделать рекламу в Яндекс Директ по-настоящему эффективной

3. Автоматические стратегии работают — если их правильно кормить

Одна из частых ошибок — ручное управление ставками без аналитики. Мы используем автоматические стратегии с оплатой за конверсии, но только после того, как накоплены данные:

настроены цели в Метрике;

проставлены микро- и макро-конверсии;

передаются события в Директ.

Алгоритм можно "учить". Например, мы запускаем микро-конверсии: нажатия на кнопку, просмотр прайса. Затем отсеиваем некачественные связки и оставляем то, что приносит реальные заявки.