Банк заблокировал счёт ИП по 115-ФЗ. Как я разблокировала его в короткие сроки (и что скрывают банки).

Даже если вы честный ИП, банк может заблокировать счёт — просто потому что «подозрительно много денег». Реальный кейс + чек-лист, как защититься

Реальный кейс из практики

1. «Ваш счёт заблокирован»: как выглядит запрос банка

Банк потребовал:

Договоры, накладные, декларации за 3 месяца;

Подтверждение зарплатных выплат (хотя ИП без сотрудников!);

Даже выписки по личной карте предпринимателя.

Главная причина блокировки: ИП с оборотами от 1 млн/мес, но без сотрудников и «подозрительных» переводов на физлицо. Банк решил: «Отмывание».

2. Что спасло клиента: 3 ключевых действия

① Анкета с «правильными» формулировками

Не просто «оказал услуги», а детали:

«Строительство коммунальных объектов для ООО "ХХХХХ" по договору №ХХ от ХХ.ХХ.2025. Оплата за этапы работ подтверждена актами».

② Документы, которых не было

У контрагента не подписаны договора и акты? Альтернатива:

Скрины переписки (банк принял!);

Чеки на материалы;

Предоплатные платёжки.

③ Пояснения про личные карты

«ИП после уплаты налогов вправе переводить деньги на личную карту — это не нарушение».

Результат: счёт разблокирован в самый короткий срок.

3. Что скрывают банки

Проверяют личные карты ИП даже чаще, чем расчётные счета;

Рискующие ИП: без сотрудников + большие обороты/мес + переводы на физлицо;

4. Как защититься: чек-лист от практика

✅ Документируйте всё:

Даже устные соглашения — фиксируйте в переписке;

Храните чеки за материалы (если нет накладных).

✅ Готовьтесь заранее:

Держите шаблон пояснительной записки;

Всегда имейте «запасные» документы: предоплатные платёжки, скрины переговоров.

✅ Снижайте риски:

Если нет сотрудников — добавьте в договоры фразу: «ИП осуществляет деятельность лично»;

Делите крупные платежи на части.