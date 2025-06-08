Банк заблокировал счёт ИП по 115-ФЗ. Как я разблокировала его в короткие сроки (и что скрывают банки).
Реальный кейс из практики
1. «Ваш счёт заблокирован»: как выглядит запрос банка
Банк потребовал:
Договоры, накладные, декларации за 3 месяца;
Подтверждение зарплатных выплат (хотя ИП без сотрудников!);
Даже выписки по личной карте предпринимателя.
Главная причина блокировки:
ИП с оборотами от 1 млн/мес, но без сотрудников и «подозрительных» переводов на физлицо. Банк решил: «Отмывание».
2. Что спасло клиента: 3 ключевых действия
① Анкета с «правильными» формулировками
Не просто «оказал услуги», а детали:
«Строительство коммунальных объектов для ООО "ХХХХХ" по договору №ХХ от ХХ.ХХ.2025. Оплата за этапы работ подтверждена актами».
② Документы, которых не было
У контрагента не подписаны договора и акты? Альтернатива:
Скрины переписки (банк принял!);
Чеки на материалы;
Предоплатные платёжки.
③ Пояснения про личные карты
«ИП после уплаты налогов вправе переводить деньги на личную карту — это не нарушение».
Результат: счёт разблокирован в самый короткий срок.
3. Что скрывают банки
Проверяют личные карты ИП даже чаще, чем расчётные счета;
Рискующие ИП: без сотрудников + большие обороты/мес + переводы на физлицо;
4. Как защититься: чек-лист от практика
✅ Документируйте всё:
Даже устные соглашения — фиксируйте в переписке;
Храните чеки за материалы (если нет накладных).
✅ Готовьтесь заранее:
Держите шаблон пояснительной записки;
Всегда имейте «запасные» документы: предоплатные платёжки, скрины переговоров.
✅ Снижайте риски:
Если нет сотрудников — добавьте в договоры фразу: «ИП осуществляет деятельность лично»;
Делите крупные платежи на части.
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