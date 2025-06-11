Прокуратура пришла с проверкой: как ИП с двумя ПВЗ Ozon избежала штрафа 100 000₽ (и что делать вам)
«— У вас трудовой договор составлен с нарушениями, — сказал сотрудник прокуратуры, доставая блокнот. — Ст. 57 ТК РФ. Штраф до 100 000₽.
ИП не понимала, как такое возможно: сотрудники работают, договоры подписаны. Но прокурор был непреклонен.
Через 2 недели она получила лишь предупреждение. Вот как ей это удалось — и что нужно сделать вам, если услышите стук в дверь».
1. Как нашли нарушения
«Прокуратура пришла внезапно. Проверяли ПВЗ Ozon — сейчас это тренд по всем регионам».
Ошибки:
В договоре не было паспортных данных, места работы и условий труда.
Сотрудники работали с 8:00 до 21:30, но в договорах — «неполный день».
2. Что спасло ИП
Шаг 1: Исправленный трудовой договор.
Шаг 2: Срочная подача сведений в ОСФР — форма ЕФС-1.
Шаг 3: Дисциплинарное взыскание на себя.
Шаг 4: Письмо в прокуратуру с доказательствами исправлений.
3. Что будет, если проигнорировать
Штраф 5 000–10 000₽ за первый раз, 30 000–40 000₽ — повторно (ч. 4 ст. 5.27 КоАП).
4. Как подготовиться к проверке
Чек-лист:
✅ Проверить все договоры на ст. 57 ТК РФ (12 обязательных пунктов).
✅ Вести табель учета рабочего времени.
✅ Сдать ЕФС-1 в течение 2-х дней после приема сотрудника.
Сейчас проверки ПВЗ — как облавы: приходят без предупреждения. Если у вас есть сотрудники — завтра могут постучать и к вам.
Вопросы:
-Уверены ли вы, что ваш трудовой договор выдержит проверку? Пишите в комментариях — разберём ваши кейсы!
-Как думаете, почему прокуратура сейчас так активно проверяет ПВЗ? Пишите мнения в комментарии.
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