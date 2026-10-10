Одна ошибка самозанятого: почему налог нужно было платить со 100 тысяч, а не с 70

В прошлом посте я коротко рассказала о кейсе: ИП на НПД получал оплату на карту, переводил часть посреднику и платил налог только с остатка. Теперь — детальный разбор.
В чём была ошибка
У самозанятого нет понятия «расходы». Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, объектом обложения НПД являются доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав. Налоговая база определяется как вся сумма полученного дохода, без вычета каких-либо затрат.
Это подтверждает и письмо ФНС от 10.03.2025 № СД-17-3/676@: при определении базы по НПД расходы не учитываются.
Важное уточнение: что не признаётся объектом НПД
Часть 2 той же статьи 6 перечисляет доходы, которые не облагаются НПД: например, от продажи недвижимости, транспортных средств, от передачи имущественных прав (кроме аренды жилых помещений).
Но есть менее очевидное исключение. Если самозанятый сдаёт жилое помещение и получает от арендатора компенсацию коммунальных расходов, зависящих от фактического потребления (вода, свет, газ по счётчикам), такая компенсация не признаётся доходом. Это следует из письма Минфина России от 10.11.2020 № 03-11-11/98001. Важно: работает только для жилых помещений и только для «потребляемой» части коммуналки.
К чему это могло привести
Доначисление налога и пеней. Налоговая могла начислить недоимку и пени на каждый такой платёж.
Риск снятия с НПД и перевода на ОСН. На момент обращения доход ИП составлял 1,8 млн рублей, и он приближался к лимиту в 2,4 млн рублей. Если бы он продолжил занижать базу, лимит был бы превышен. При утрате права на НПД в течение 20 календарных дней нужно подать уведомление о переходе на УСН. Если не успеть, налоговый орган автоматически переведет на ОСНО.
Блокировка счетов. Банки по 115-ФЗ обязаны отслеживать подозрительные операции и могут блокировать счёт до выяснения обстоятельств.
Что мы сделали
Разобрали ситуацию по частям, определили реальный налоговый статус ИП и наметили план выхода. Главное — начать работать чисто.
Что делать, если вы в похожей ситуации
Проверьте свою схему. Если вы самозанятый и получаете деньги на личную карту, а часть переводите подрядчикам — вы в зоне риска.
Сверьте доходы с лимитом. Если приближаетесь к 2,4 млн рублей, заранее планируйте переход на другой режим.
Не ждите проверки. Лучше добровольно подать уточнённую декларацию и доплатить налог с пенями до того, как ошибку обнаружит ФНС.
Вывод для коллег
НПД — удобный режим, но у него жёсткие правила. Доход — это вся поступившая сумма, а не то, что осталось после переводов. Одна ошибка в учёте может стоить бизнесу миллионов.
Сталкивались с подобными ситуациями? Поделитесь в комментариях — обсудим.