Одна ошибка самозанятого: почему налог нужно было платить со 100 тысяч, а не с 70

В чём была ошибка

У самозанятого нет понятия «расходы». Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, объектом обложения НПД являются доходы от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав. Налоговая база определяется как вся сумма полученного дохода, без вычета каких-либо затрат.

Это подтверждает и письмо ФНС от 10.03.2025 № СД-17-3/676@: при определении базы по НПД расходы не учитываются.