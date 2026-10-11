Как оспорить штраф по ст. 129.1 НК РФ, если требование по НДС не было исполнено вовремя

Иногда бухгалтер оказывается в ситуации, когда сроки поджимают, а технические возможности подводят. Расскажу реальный случай из практики, который закончился полной отменой штрафа.

Ситуация

Клиенту пришло требование о представлении пояснений по декларации по НДС. Пока разбирались с вопросами, подошёл срок ответа. В этот момент у клиента закончилась лицензия на программу для сдачи отчётности. Оплата не прошла корректно, и система не включилась. Времени на разбирательства не было.

Я нашла единственный выход — отправить ответ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Успели в самый последний момент.

Неожиданный поворот

Через некоторое время приходит акт о налоговом правонарушении. Налоговая посчитала, что ответ на требование в срок не поступил, и привлекла организацию к ответственности по п. 1 ст. 129.1 НК РФ — штраф 5 000 рублей.

Что я сделала

Я была уверена, что здесь сработает п. 3 ст. 88 НК РФ: пояснения по НДС нужно подавать только по ТКС, и наш ответ через личный кабинет не будет считаться надлежащим. Но всё равно решила подготовить ходатайство, собрав все документы, подтверждающие обстоятельства: переписку с клиентом, чеки об оплате, скриншоты из личного кабинета.

В ходатайстве я ссылалась на п. 1 ст. 109 НК РФ, где указано, что лицо не может быть привлечено к ответственности при отсутствии события налогового правонарушения.

Важный нюанс

Требование о подаче пояснений только в электронном виде касается не всех ситуаций. Оно работает, когда речь идёт именно о пояснениях по камеральной проверке — то есть о случае, описанном в п. 3 ст. 88 НК РФ. Если налоговая запрашивает документы в рамках других процедур, правила могут быть иными.

Результат

Налоговая приняла объяснения и вынесла решение об отказе в привлечении к ответственности. В решении было прямо указано: на основании п. 1 ст. 109 НК РФ — отсутствие события налогового правонарушения.

Вывод

Боритесь за себя и защищайте свою позицию, даже если кажется, что шансов нет. Собирайте все доказательства, пишите ходатайства и ссылайтесь на нормы. И тогда система встанет на вашу сторону.

А вы сталкивались с подобными ситуациями? Как отстаивали свою позицию? Поделитесь в комментариях.