Почему проверки льготы 0% в медицине стали чаще? Разбираю на реальном опыте

Раньше проверка приходила раз в год. Теперь запросы идут по текущим кварталам. Разбираю, что изменилось в контроле за льготой 0% и почему этот подход ФНС ощущается уже в разных сферах.

Если вы работаете с медицинскими организациями или просто хотите быть в курсе изменений в налоговом контроле — этот разбор для вас. Рассказываю, почему проверки льготы 0% участились.

Раньше было спокойно: сдаёшь годовой отчёт по прибыли, подаёшь отчёт о доле медицинского дохода — и ждёшь. Проверка приходила раз в год. Заранее знаешь, когда готовиться.

В 2026 году я заметила: запросы стали приходить по текущим кварталам. Прямо сейчас, до сдачи годовой отчётности. Расслабиться не получится.

Я стала разбираться, почему так. И вот что поняла.

С 1 января 2026 года изменилось два момента. Во-первых, налоговая начала анализировать организацию заранее, до сдачи отчётности — по 55 параметрам, составляя рейтинг благонадёжности. Чем он ниже, тем выше шанс попасть на углублённую проверку (Федеральный закон № 254-ФЗ и приказ ФНС № ЕД-7-31/1041@). Во-вторых, сама льгота стала сложнее для контроля: для нулевой ставки нужно, чтобы не менее 50% сотрудников имели сертификат или аккредитацию. А с 1 января 2026 года старые сертификаты потеряли силу — многие не успели пройти аккредитацию. Минздрав разрешил считать таких сотрудников квалифицированными, но только при условии, что допуск оформлен по приказу № 34н от 20.01.2026 (действует до 1 января 2027 года). И тут у инспекторов появились вопросы: всё ли оформлено правильно? Нет ли в штате тех, кто формально не подходит?

⚠ Фокус сместился. Раньше проверяли формально. Теперь налоговая ищет слабые места — там, где цепочка подтверждения квалификации могла быть нарушена.

Важно. Эта статья основана на моём практическом опыте проверки, которая проходила в сентябре 2026 года. На тот момент действовала методика ФНС с 55 критериями. С 1 октября 2026 года вступил в силу приказ, который расширил эту методику: число критериев для оценки бизнеса увеличилось, появились новые блоки (например, контроль НДС на УСН и маркеры для групп связанных компаний). Однако суть нового подхода — предварительный анализ и поиск слабых мест — осталась прежней, а описанные мной риски для медицинских организаций только усилились.

И это касается не только медицины. Такой подход — предварительный анализ по десяткам параметров, поиск несоответствий в цепочках подтверждения — ФНС применяет всё шире. Если у вас есть льготы, специальные режимы или требования к квалификации сотрудников, стоит проверить, насколько ваши документы и данные соответствуют тому, что видит налоговая.

А вы уже почувствовали эти изменения? Стали чаще приходить запросы от налоговой? Поделитесь в комментариях — обсудим.



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