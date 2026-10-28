Продажа авто клиникой на ОСНО: как не потерять 0% по прибыли и рассчитать НДС

Клиника на ОСНО продала автомобиль. Владелица была уверена: «У нас же льгота — значит, налогов не будет». Разбираю на реальном кейсе, почему за НДС пришлось заплатить 22%, как проверить, не слетела ли ставка 0% по прибыли, и почему акт ОС-1 можно было не оформлять.

Реальный случай из моей практики. Делюсь пошаговым разбором всех страхов, сомнений и решений.

Недавно ко мне обратилась владелица медицинской клиники с нестандартной ситуацией. Она решила продать автомобиль, который числился на балансе ООО. Клиника находится на ОСНО, применяет освобождение от НДС по медицинским услугам (пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ) и ставку 0% по налогу на прибыль как медицинская организация (ст. 284.1 НК РФ).

Но продажа автомобиля — это прочая реализация, которая не имеет никакого отношения к основной медицинской деятельности. И здесь возникли вопросы:

по какой цене продавать?

какие налоги придётся заплатить?

какие документы оформлять?

Вопрос №1: цена продажи

Руководитель хотела продать автомобиль быстро, поэтому была готова уступить покупателю в цене. Её волновало: не будет ли это проблемой для налоговой?

Я объяснила: согласно статье 424 Гражданского кодекса РФ, стороны свободны в определении цены договора. Однако если цена будет существенно ниже рыночной, у налоговой могут возникнуть вопросы.

Когда цена действительно может привлечь внимание?

Налоговые органы вправе пересмотреть цену сделки только в случае, если стороны являются взаимозависимыми лицами (ст. 105.3 НК РФ). В таких ситуациях может усматриваться схема ухода от налогов и занижение налоговой базы.

В нашем случае покупатель был независимым лицом, а причина снижения цены — срочная продажа и потребность в деньгах — вполне разумна и обоснованна. Поэтому риски были минимальны. Главное — быть готовым обосновать цену, если проверяющие спросят.

Вопрос №2: какие налоги придётся заплатить?

Владелица клиники переживала: «У нас же льгота по НДС и 0% по налогу на прибыль — значит, и с продажи авто ничего платить не будем?»

Я объяснила, что это не так.

По НДС:

Освобождение от НДС по пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ распространяется только на медицинские услуги. Продажа автомобиля — это прочая реализация, которая не относится к основной деятельности. Поэтому она облагается НДС на общих основаниях.

Поскольку автомобиль был приобретён без НДС (в автосалоне), налоговая база определяется в общем порядке — как полная стоимость реализации (п. 1 ст. 154 НК РФ). В 2026 году основная ставка НДС составляет 22%.

По налогу на прибыль:

Здесь всё зависит от соблюдения условий для применения ставки 0% (ст. 284.1 НК РФ). Одно из ключевых условий — доля доходов от медицинской деятельности должна составлять не менее 90% от всех доходов организации за налоговый период.

Если по итогам года доля медицинских доходов остаётся ≥ 90%, право на ставку 0% сохраняется, и налог на прибыль с продажи автомобиля не возникает. Если доля падает ниже 90% — льгота теряется за весь налоговый период, и налог придётся пересчитать по общей ставке.

В нашем случае, после расчётов, мы убедились, что условие 90% соблюдается с большим запасом — налога на прибыль не будет.

Что будет, если льгота всё-таки потеряна?

Это отдельный страх клиники, и он вполне обоснован. Если право на 0% утрачено (например, из-за падения доли доходов), налог пересчитывается по общеустановленной ставке — с 2025 года она составляет 25% (п. 1 ст. 284 НК РФ) — с начала года, а не с момента нарушения (п. 4 ст. 284.1 НК РФ). Доплатить придётся сразу за весь период.

Хуже того, вернуться обратно к нулевой ставке досрочно нельзя. Согласно п. 8 ст. 284.1 НК РФ, организация не вправе повторно применять 0% в течение пяти лет с того периода, когда перешла на общую ставку. Минфин в письме от 07.07.2017 № 03-03-06/3/43233 отдельно подчеркнул: условий, позволяющих вернуться к нулевой ставке раньше этого срока, статья 284.1 НК РФ не содержит. То есть никаких исключений — ни по причине формального нарушения, ни по каким-либо иным обстоятельствам — нет.

Но есть и хорошая новость: не всё так однозначно в судах

Если организация теряет льготу не из-за того, что реально перестала соответствовать условиям (например, доля доходов упала), а из-за формального нарушения — например, опоздала с подачей обязательных сведений по форме КНД 1150022, — суды могут встать на сторону налогоплательщика.

Верховный Суд РФ в Определении от 18.09.2018 № 304-КГ18-5513 указал, что сам по себе пропуск срока подачи этих сведений не является безусловным основанием для лишения льготы. Налоговая должна оценивать все документы и реальное право на льготу в совокупности. То есть, если клиника по сути право на 0% имела, но просто задержалась с отчётом, шанс отстоять льготу в суде есть.

Вопрос №3: какие документы оформлять?

После того как сделка состоялась, у покупателя возник вопрос: «А где акт ОС-1?»

Руководитель обратилась ко мне с этим вопросом. Мы вместе разобрались.

ОС-1 — это акт приёма-передачи объектов основных средств (кроме зданий и сооружений). Он традиционно используется при передаче ОС. Однако с 2013 года, после вступления в силу Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», унифицированные формы первичных документов перестали быть обязательными.

Более того, Письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ разрешено использовать УПД (универсальный передаточный документ) со статусом «1», который одновременно выполняет функции:

счёта-фактуры для целей НДС;

первичного учётного документа (акта/накладной), подтверждающего факт передачи товара.

УПД со статусом «1» полностью заменяет комплект документов, включая ОС-1.

Поэтому мы оформили:

договор купли-продажи;

УПД со статусом «1»;

акт приёма-передачи.

Акт ОС-1 мы не оформляли, и это абсолютно законно.

Итог: что мы сделали и что проверили

Проверили долю медицинских доходов за год — условие 90% выполнено;

Рассчитали НДС к уплате по ставке 22%;

Убедились, что налог на прибыль не возникнет (ставка 0% сохраняется);

Обосновали цену продажи — срочность и потребность в деньгах;

Оформили УПД со статусом «1» вместо ОС-1 (на основании разъяснений ФНС).

Главные выводы