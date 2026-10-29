Самозанятый водитель у ИП на АУСН: как не потерять бизнес на переквалификации

Ситуация, когда ИП на АУСН хочет привлечь водителя на НПД, — это классическая «ловушка» на стыке трех отраслей права. Разбираю реальный случай из практики: в чем именно сложно разобраться, какие есть ограничения в транспортном законодательстве, как отчитываться в налоговую и как оформить договор, чтобы избежать переквалификации в трудовые отношения.

Ко мне обратился ИП на АУСН (грузоперевозки) с вопросом: «Можно ли работать с водителем, который зарегистрирован как самозанятый, и как правильно оформить договор, чтобы избежать налоговых рисков?».

Ситуация, когда ИП на АУСН хочет привлечь водителя на НПД, — это классическая «ловушка», где пересекаются три разных отрасли права. С одной стороны — налоговое законодательство, с другой — транспортное, с третьей — трудовое. Если не учесть хотя бы одну деталь, весь план рассыпается. И цена этой ошибки — не просто штраф. Это потеря бизнеса.

Давайте разберем три главные ловушки.

Ловушка №1. Транспортное право: самозанятый не может быть перевозчиком

Согласно ч. 13 ст. 2 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ (Устав автомобильного транспорта), перевозчиком может быть только юридическое лицо или ИП. Физическое лицо на НПД (без статуса ИП) не имеет права заключать договор перевозки груза.

Минфин в письме от 03.11.2021 № 03-11-10/89392 подтверждает: самозанятый может оказывать только услуги по управлению транспортным средством, но не перевозку.

Что можно: Договор возмездного оказания услуг по управлению автомобилем (машина принадлежит ИП, самозанятый ею управляет).

Чего нельзя: Указывать самозанятого перевозчиком в транспортной накладной. Если вы это сделаете, договор перевозки будет ничтожным. При ДТП страховая может отказать в выплате, переложив ответственность за груз на вас.

Ловушка №2. Налоговый учет на АУСН: скрытые требования к отчетности

На АУСН самозанятые не включаются в лимит численности, но по ним нужно отчитываться. Выплаты отражаются в личном кабинете банка или ЛК автоУСН в разделе «Доходы и вычеты по месяцам налогового периода» с кодом выплаты 4903 и кодом вычета 620 (утверждены Приказом ФНС от 07.06.2022 № ЕД-7-11/473@).

Кроме того, вы обязаны контролировать, чтобы водитель каждый месяц формировал чек в приложении «Мой налог». Если чека нет, вы теряете право не платить страховые взносы с этих сумм, и налоговая доначислит их по полной (п. 2 ст. 15 Закона № 422-ФЗ).

Ловушка №3. Трудовое право: переквалификация договора и утрата права на АУСН

Самый серьезный риск. Если ФНС докажет, что договор ГПХ с самозанятым — это фикция, и фактически сложились трудовые отношения, водитель будет пересчитан как штатный сотрудник. Если его количество вместе с официальными работниками превысит лимит (5 человек), ИП утрачивает право на АУСН.

Как это происходит по закону (ст. 4 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ):

Право на АУСН теряется с начала месяца , в котором произошло нарушение (например, превышена численность) — п. 7 ст. 4.

Чтобы не попасть на ОСНО по умолчанию, нужно до 15-го числа месяца, следующего за месяцем нарушения , подать в налоговую уведомление об утрате права на АУСН — п. 6 и 7 ст. 4.

При желании вместе с этим уведомлением можно заявить о переходе на УСН или ЕСХН — п. 9 ст. 4.

Если этого не сделать, ИП автоматически перейдет на ОСНО — п. 8 ст. 4.

Какие финансовые последствия ждут:

При переходе на УСН — налог по ставке УСН, но с потерей освобождения от НДС (если превышены лимиты) и нулевых взносов. При переходе на ОСНО — НДС 22% и налог на прибыль 25% (или НДФЛ для ИП). Вне зависимости от нового режима, ФНС доначислит страховые взносы (30%) и НДФЛ (13%) за все время работы с самозанятым. Возможна блокировка счетов за неуплату налогов, что остановит текущую деятельность компании.

Судебная практика 2026 года: как суды оценивают такие схемы

Чтобы понять, насколько серьезны риски, достаточно посмотреть на свежую практику 2026 года. Вот два реальных дела, где суды поддержали ФНС:

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 04.06.2026 по делу № А53-32073/2024. ИП занимался грузоперевозками и привлекал самозанятых. Что смутило суд: самозанятые работали по графику с 09:00 до 23:00, состояли в рабочих чатах WhatsApp, использовали транспорт предпринимателя и были подключены к системе «АЛЬФА-ЗАРПЛАТА ОНЛАЙН». Суды трех инстанций признали отношения трудовыми. Постановление АС Западно-Сибирского округа от 28.04.2026 по делу № А75-3812/2025. Компания привлекала самозанятых водителей. Решающим аргументом стали путевые листы, где в графе «должность» значилось «механик», и ежедневные предрейсовые медосмотры. Также самозанятые получали доплаты за работу за пределами города (по сути — командировочные).

Как оформить договор, чтобы обойти ловушки

Если бизнес-процесс действительно позволяет работать с самозанятым (разовые, автономные задания), вот чек-лист безопасного оформления:

Предмет договора: Только услуги по управлению ТС (с VIN и госномером). Никаких «трудовых функций водителя». Акт приема-передачи авто: Обязательно передавайте машину по акту. Оплата за результат: За конкретный рейс, а не «зарплату 15 и 30 числа». Никаких кадровых атрибутов: Не оформляйте путевые листы с должностями, не отправляйте самозанятого на обязательные медосмотры как штатного сотрудника. Автономия: Водитель сам планирует время и не подчиняется вашему внутреннему распорядку.

Вывод

Работа с самозанятыми на АУСН — это не запрет, а очень тонкая настройка. Чтобы не потерять спецрежим и не получить доначисления, важно проверить схему по трем пунктам:

Транспорт: в договоре должно быть управление ТС, а не перевозка. Учет: выплаты отражены с кодами 4903 и 620, чеки от самозанятого получены. Труд: нет графиков, путевых листов с должностями и тотального контроля.

Если водитель работает на вашей машине по плотному графику и проходит медосмотры, самый безопасный вариант — официальный трудовой договор. На АУСН это выгодно: взносы по нулевому тарифу и фиксированный травматизм. В остальных случаях — строго следуйте чек-листу, чтобы суд не увидел в договоре ГПХ скрытые трудовые отношения.



Коллеги, а с какими трудностями сталкивались вы, работая на АУСН и привлекая самозанятых? Поделитесь опытом в комментариях.