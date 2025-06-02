Оптимизация бизнес-процессов — пошаговый план, который работает в любой компании

Оптимизация начинается с понимания: что работает не так?!

При этом не нужно брать «всё подряд». Важно выделить конкретные процессы, которые либо тормозят рост, либо создают лишние действия. На первом этапе важно собрать обратную связь:

у команды, у клиентов, у смежных отделов.

Где затыки?

Где рутина?

Где дублирование?

Уже здесь вы начнёте видеть «узкие горлышки», о которых никто не говорил.



Если не знаете, как выявить узкие места — обращайтесь к сторонним консультантам, это быстрее и дешевле, чем делегировать задачи внутри своей команды и по пол года искать проблематику.



Внутри команды многие проблемы зачастую становятся «невидимыми» — к ним просто привыкают. Я замечаю, когда компаниям самостоятельно занимается оптимизацией, часто оптимизируют не то: чинят видимое, игнорируют ключевую проблему.



Теряется время и усилия, при этом узкие места продолжают съедать ресурсы. С внешним взглядом правильные точки роста видны сразу.

После таких попыток мне приходится «откатывать» изменения в отделе и возвращать всё к реальности, а потом заново искать точки, которые дадут максимальный эффект для бизнеса.



После того как вы определили ключевые пункты, которые тормозят работу. Дальше — картирование процессов. Не для красоты. А чтобы визуально понять: где начинается, где заканчивается процессы, какие шаги избыточны. Используйте простые схемы — главное, чтобы они были понятны команде, а не только методологу. Часто уже на этом шаге сокращается до 20% действий — потому что одни и те же согласования проходят по 3 кругам, или решение «зависает» между отделами.

Если не знаете, как сформировать карту процессов — спросите в других компаниях, у тех кто уже проделал эту работу, либо у тех кто работает по этому профилю с компаниями.

Стороннее наблюдение — когда команды описывают процессы самостоятельно — часто создают слишком сложные схемы, в которых теряются даже авторы. Или наоборот — рисуют «сверху», не отражая реальную логику работы.

Если в компании ранее были отрисованы бизнес-процессы, мне приходится перепроверять 90% таких схем, потому что они не соответствуют факту или их невозможно внедрить без перевода.

Время, потраченное на переделку — это +20–30 часов лишней работы сотрудников. Поэтому, старайтесь перед началом работы - провести тест в котором сможете оценить свои плоды работы и если вам и вашей команде все понятно - продолжайте, но в случае если результат не возможно применить в работе и он получается бесполезен - не теряйте на это рабочее время и просто пригласите стороннего консультанта, который сразу сделает простой, понятный и применимый в вашей работе документ.

Следующий шаг — приоритизация и выбор точек изменений.

Оптимизировать всё сразу — путь в никуда.

Выберите 2–3 процесса, где:

Больше всего боли

Есть частые ошибки

Проще всего внедрить улучшение

Важное правило - Выбирайте не самую сложную систему — выбирайте быструю победу.

Это даст импульс и снизит внутреннее сопротивление.

После — переходим к созданию нового сценария. Не «в идеале», а как реально можно работать завтра. Описывайте процесс простым языком, делайте короткие инструкции, визуализируйте действия. Это должно быть не формальным регламентом, а удобным инструментом в работе.

Следующий важный блок — тестирование и внедрение. Если процесс «прописан», но не встроен в ежедневные инструменты — его не будут использовать. Интегрируйте в CRM, в шаблоны, в инструкции, в календарь. Дайте команде пару недель — и собирайте фидбек. Улучшайте, пересматривайте, фиксируйте. Важно не торопиться и уделять внимания деталям, это и есть внедрение - действие - анализ-доработка. Без этого этапа, все усилия, время, деньги и внимание команды - будет потрачено в пустую!