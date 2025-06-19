Собственник — тормоз роста? Как выйти из операционного ада и начать масштабировать бизнес

Этап 2. Семейное управление: когда «доверие» мешает эффективности

На втором этапе у собственника уже есть команда. Это те самые «свои» люди, которым вы доверяете. Часто они с вами с самого начала. Вы можете спокойно уехать на неделю, и бизнес не развалится. Но при этом каждый сотрудник работает в своём стиле, потому что вы не сформировали правила игры. Решения принимаются по интуиции, мотивация строится на личных отношениях, а обязанности — «по понятиям». Да, атмосфера душевная, но и проблем предостаточно.

Почему это тупик? Потому что доверие — не стратегия управления. Когда компания растёт, начинается конфликт: старые сотрудники хотят «по-старому», а новые не понимают, как вообще тут всё работает. Я видел, как на этом этапе рушились отличные команды — просто потому, что никто не ввёл правила, по которым жить и работать. В этот момент собственник чувствует: он вроде бы не в операционке, но всё равно принимает ключевые решения — и снова становится узким горлышком.