📈 Каждый год беднеем на 10% или Инфляция в России в XXI веке
Первая четверть XXI века для россиян выдалась максимально непростой: несколько мощных экономических кризисов, девальвация национальной валюты, многочисленные санкции и вооруженные конфликты.
Всё это неминуемо сказывается на уровне жизни простых людей. Одним из индикаторов уровня жизни граждан является инфляция, как раз о ней сегодня и поговорим.
На картинке выше показан прогрессирующий уровень обесценивания денег за 25 лет, график построен на основе данных официальной инфляции в РФ за этот период, однако есть еще показатель "наблюдаемой населением инфляции", статистику по которой публикует ЦБ РФ.
Официальная инфляция и наблюдаемая населением, как вы уже догадались, достаточно сильно отличаются, как правило, минимум в 1,5-2 раза. Здесь как раз и начинаются ожесточенные споры о "настоящем" уровне инфляции.
Каждый приводит свои доводы, личные наблюдения и, скорее всего, каждый будет прав, но только в своей "системе координат", так как у всех есть своя личная инфляция. Поэтому, думаю правильнее всего будет отталкиваться от общих - официальных данных.
Инфляция за 25 лет:
* Данные и статистика взяты с официальных сайтов Росстата и ЕМИССа.
🥕 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
1) Говядина (1кг) рост на 1 412% (42₽ —> 593₽)
2) Рыба (1кг) рост на 1162% (24₽ —> 277₽)
3) Молоко (1л) рост на 1123% (8₽ —> 90₽)
4) Пиво (1л) рост на 1078% (16₽ —> 173₽)
5) Картофель (1кг) рост на 1015% (6₽ —> 57₽)
6) Хлеб (1кг) рост на 963% (11₽ —> 106₽)
7) Яйца куриные (10шт) рост на 781% (15₽ —>117₽)
🥕 НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
1) Сигареты с фильтром (1пч) рост на 3 072% (6₽ —> 190₽)
2) Кольцо обручальное золотое (1г) рост на 2 996% (348₽ —> 10 433₽)
3) Бензин АИ-92 (1л) рост на 806% (7₽ —> 55₽)
4) Носки мужские (1пара) рост на 782% (17₽ —> 132₽)
🥕 ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ
1) Кинотеатр (1бл) рост на 3 009% (13₽ —> 394₽)
2) Стрижка женская модельная рост на 2 081% (41₽ —> 852₽)
3) Проезд в городском автобусе рост на 1 905% (2₽ —> 38₽)
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Сильнее всего подорожали билеты в театр с 25₽ в начале 2000г до 1 042₽ в конце 2024г, рост в 41,5 раза.
А самым устойчивым товаром к инфляции оказался "электропылесос напольный" изменение цены всего лишь в 4,5 раза за 25 лет (2 161₽ —> 9 696₽).
🥕 КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ
Рост на 377% (1$=27₽ —> 1$=101,7₽)
С начала 2025 рубль сильно окреп по отношению к доллару, но для "чистоты статистики" беру значения только за первую четверть 21 века, то есть на начало 2000г и конец 2024г.
🥕 НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
На примере ВАЗ-2121 "Нива"/ Lada 4x4 / Lada Niva Legend (если что это одна машина, просто за 25 лет несколько раз меняла обозначение) рост на 1 209% (90 567₽ —> 1 095 000₽).
🥕 НЕДВИЖИМОСТЬ
В качестве индикатора взята средняя цена 1 кв. м обшей площади квартир на первичном рынке жилья в целом по России, а также отдельно в Москве:
Россия — рост на 2 211% (8 046₽ —> 177 887₽)
Москва — рост на 2 200% (16 024₽ —> 352 661₽)
🥕 СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПО РФ
Статистика по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников в целом по экономике Российской Федерации с 2000 по 2025 гг показывает, что
Средний уровень зп вырос на 4 008% (2 223₽ —> 89 069₽)
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Я склоняюсь к тому, что средний уровень зарплаты в России это своего рода "средняя температура по больнице", так как знаю большую выборку людей с зп меньше 70 тыс руб.
А в небольших населенных пунктах средний уровень заработной платы стремится к 30-40к, то есть находится на уровне двух прожиточных минимумов.
Как раз по этой части населения сильнее всего и бьет инфляция, особенно если цены в магазинах несильно отличаются от цен в крупных городах.
Тут либо прокачивать профессиональные навыки вместе с фин.грамотностью, либо начинать заниматься огородом.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
Как считаете: получится ли у ЦБ РФ добиться таргетированной инфляции в 4%?