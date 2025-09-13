Если ИП сдает квартиру в аренду, платить туристический налог НЕ нужно. Свежее письмо ФНС

🏢 Хорошие новости для ИП и самозанятых, сдающих квартиры посуточно! 🥳

ФНС России официально разъяснила важный вопрос по туристическому налогу. Если вы сдаете жилые помещения в аренду, платить туристический налог НЕ нужно!

Согласно письму ФНС от 11.09.2025 № СД-4-3/8338@:

Жилые помещения НЕ относятся к средствам размещения.

Туристический налог применяется только к объектам в реестре классифицированных средств размещения.

Таким образом не платят туристический налог ИП и самозанятые, сдающие квартиры или комнаты посуточно в жилых домах.

❗️У владельцев апартаментов и гостевых домов все немного сложнее, данное письмо к ним не относится! Об этом я напишу отдельно.

Письмо согласовано с Минфином России и направлено во все налоговые органы для применения.

💡 Вывод: Сдаете жилье посуточно как ИП или самозанятый? Можете спать спокойно — туристический налог вас не касается!