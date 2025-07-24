Бизнес против госERP

Крупные игроки российской IT-отрасли, входящие в АПКИТ (Ассоциацию предприятий компьютерных и информационных технологий), высказались против создания консорциума для разработки государственной ERP-платформы. Об этом свидетельствует протокол заседания правления, где присутствовали Филипп Генс («Ланит»), Борис Нуралиев (1С), Илья Сивцев («Астра») и другие.

Позиция рынка: Лидеры отрасли считают, что тратить бюджетные средства на новую систему неразумно, поскольку в России уже есть готовые ERP-решения.

Конфликт с госполитикой: Проект также противоречит схеме «рынок в обмен на инвестиции», запущенной в 2023 году. Согласно ей, компании вкладывают миллиарды в развитие своих продуктов, получая льготы при госзакупках.

Фактически это официальная позиция ведущих разработчиков ERP-решений, закрепленная документально, но не на словах.

Ситуация выглядит предсказуемой: речь идет о централизации вокруг одного из самых прибыльных сегментов IT. Примечательно, что аналогичные процессы в других сферах — госучете, медицинских информационных системах — ранее проходили без возражений. Тогда сотни интеграторов лишились работы, а рынок перешел под контроль крупных вендоров… тех самых, что сейчас заседают в правлении АПКИТ…

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