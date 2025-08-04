Государство «поможет» отказаться от SAP и других импортных ERP

Власти приравняют ERP-системы к критической информационной инфраструктуре (КИИ) и введут санкции за отказ или несвоевременную замену SAP и других импортных решений на российский софт. Это ускорит импортозамещение в IT-сфере.

Представитель Минцифры пояснил, что вопрос сроков перехода на отечественные ERP-системы связан с подзаконными актами к апрельским поправкам. В ведомстве считают, что такие системы жизненно важны для бизнеса и должны быть включены в перечень КИИ.

Сейчас заинтересованные ведомства формируют список объектов КИИ, где использование российского ПО станет обязательным. За несоблюдение требований предусмотрят ответственность, но детали пока не уточняются.

Также обсуждается прогрессивная шкала налогообложения для компаний, не успевших перейти на российские ERP к установленному сроку. Однако окончательное решение пока не принято.

Между тем в крупных российских компаниях не зафиксировано ни одного случая полного отказа от SAP, заявил заместитель генерального директора «Консист Бизнес Групп» Владимир Егоров. Он отметил, что существуют лишь единичные проекты по частичной замене отдельных функций системы. С этим согласился коммерческий директор департамента 1С ГК «КОРУС Консалтинг» Ренат Черныш, подчеркнув, что среди организаций с оборотом свыше 50 млрд руб. не известно ни одного примера полного перехода с SAP. По его словам, замена ERP-систем обычно происходит поэтапно и касается лишь отдельных модулей, а не всей платформы целиком. Среди компаний, продолжающих использовать SAP ERP, — ВТБ, «Аэрофлот», Внуково, «Сибур Холдинг», крупнейшие телеком-операторы, а также «Северсталь».

Ну и да, не будем забывать про Консорциум по разработке единой отечественной ERP…

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