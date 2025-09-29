Опыт в Индонезии — ключ к рынку Персидского залива: стратегия для российских компаний
Понимание локальных культурных и религиозных особенностей, адаптация продуктов под требования халяль-сертификации и навыки ведения коллективистского бизнеса в Индонезии становятся ключом к успеху в ОАЭ и Саудовской Аравии, где платежеспособность клиентов и масштаб инфраструктурных проектов многократно выше.
Эксперт материала — Смбат Алиханян, российский юрист и учредитель консалтинговой компании GLOBAL TAX ASSISTANT.
Рынки Залива в разы платежеспособнее, поэтому сегодня бизнес, закрепившийся в свое время в Индонезии, смотрит в сторону Объединенных арабских эмиратов и Саудовской Аравии. Регионы имеют мусульманское большинство, поэтому опыт в Индонезии будет бесценным.
В последние месяцы в Индонезии были введены изменения, которые могут повлиять на российский бизнес. Из открытых источников мы собрали основные:
Ограничения на экспортные валютные поступления
С 17 февраля 2025 года вступила в силу Регламентация № 8/2025, требующая от экспортеров природных ресурсов (кроме нефти и газа) удерживать 100% своих экспортных доходов в специальном счете в индонезийской финансовой системе на срок 12 месяцев. Ранее эта сумма составляла 30% на 3 месяца. Это ограничение касается таких секторов, как горнодобывающая промышленность, плантации, лесное хозяйство и рыболовство. Нарушение этих правил может привести к штрафам и другим санкциям .
Ограничения на строительство на сельскохозяйственных землях
После сильных наводнений на Бали в сентябре 2025 года, в том числе в Денпасаре, губернатор Ваян Костер объявил о запрете на строительство новых гостиниц и ресторанов на сельскохозяйственных землях. Это решение направлено на защиту окружающей среды и предотвращение дальнейших экологических катастроф. Ожидается, что новые правила вступят в силу до конца 2025 года .
Изменения в бизнес-лицензировании
В июне 2025 года был принят новый регламент GR 28/2025, который заменил предыдущие правила лицензирования и ввел более строгие требования к соблюдению норм для иностранных инвесторов. Среди изменений:
Для малого и среднего бизнеса
Согласно новой инвестиционной политике, малые и средние предприятия (МСП) должны быть партнерами в ряде секторов, таких как строительство и образование. Это может создать дополнительные сложности для иностранных инвесторов, стремящихся работать в этих областях без обязательных местных партнерств.
Существует мнение, что с иностранными инвесторами власти Индонезии не очень церемонятся, поэтому компаниям рекомендуется внимательно следить за изменениями и консультироваться с местными юридическими и финансовыми экспертами для обеспечения соответствия новым требованиям.
От Индонезии к Заливу - логичный следующий шаг
Сценарий простой, особенно, если есть помощник на месте:
1. Выбор локации для регистрации;
2. Регистрация компании;
3. Получение резидентской визы;
4. Открытие банковского счета;
5. Ежегодные обязательства.
Начать можно с открытия офиса представительства или дочерней компании в одной из свободных зон ОАЭ. Это даст легитимность и базу для поездок в Саудовскую Аравию для переговоров.
Если ваша продукция (например, строительные материалы, электрооборудование, системы кондиционирования) доказала свою эффективность в индонезийском климате, это сильный аргумент для рынков Залива с их жарким и влажным летом.
Если у вас есть индонезийский сертификат халяль от MUI (Majelis Ulama Indonesia), одного из самых авторитетных в мире, это огромное преимущество. Однако для Залива потребуется получить местную сертификацию (например, от ESMA в ОАЭ или SASO в КСА). Лучше начать процесс заранее.
ОАЭ или Саудовская Аравия?
ОАЭ (Дубай и Абу-Даби)
Объединённые Арабские Эмираты традиционно выступают главным хабом для международных компаний, работающих на рынке Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Основные преимущества очевидны. Во-первых, это простота ведения бизнеса: в свободных экономических зонах иностранные инвесторы могут владеть компаниями на 100%, пользоваться налоговыми льготами и минимизировать административные барьеры.
Во-вторых, космополитичная среда: найти сотрудников, владеющих английским и даже русским языком, здесь значительно проще, чем в соседних странах. В-третьих, инфраструктура и логистика: крупнейшие в мире аэропорты и порты делают Дубай одним из главных транспортных узлов планеты.
ОАЭ — идеальное место для старта. Здесь удобно открывать хаб-офис, тестировать спрос, выстраивать логистику и находить партнёров для последующего выхода в Саудовскую Аравию и другие страны региона.
Саудовская Аравия (Эр-Рияд и Джидда)
Королевство Саудовская Аравия — крупнейший рынок Персидского залива с населением более 36 млн человек. Для компаний это означает прямой доступ к самому ёмкому рынку региона. Дополнительным стимулом служит масштабная программа «Видение 2030», в рамках которой государство активно диверсифицирует экономику, инвестируя в строительство, туризм, здравоохранение и возобновляемую энергетику. Российские компании могут получить уникальные возможности для участия в инфраструктурных и госзаказах.
Прямой выход в Саудовскую Аравию особенно оправдан, если у компании есть конкретное предложение в рамках приоритетов «Видения 2030» или готовность к долгосрочной работе с местным партнером.
Для российских компаний оптимальной стратегией может стать двухэтапный подход: сначала закрепиться в ОАЭ, а затем использовать этот плацдарм для экспансии в Саудовскую Аравию, где сосредоточен основной спрос.
