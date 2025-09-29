Опыт в Индонезии — ключ к рынку Персидского залива: стратегия для российских компаний

Справочно

В последние месяцы в Индонезии были введены изменения, которые могут повлиять на российский бизнес. Из открытых источников мы собрали основные:

Ограничения на экспортные валютные поступления

С 17 февраля 2025 года вступила в силу Регламентация № 8/2025, требующая от экспортеров природных ресурсов (кроме нефти и газа) удерживать 100% своих экспортных доходов в специальном счете в индонезийской финансовой системе на срок 12 месяцев. Ранее эта сумма составляла 30% на 3 месяца. Это ограничение касается таких секторов, как горнодобывающая промышленность, плантации, лесное хозяйство и рыболовство. Нарушение этих правил может привести к штрафам и другим санкциям .

Ограничения на строительство на сельскохозяйственных землях

После сильных наводнений на Бали в сентябре 2025 года, в том числе в Денпасаре, губернатор Ваян Костер объявил о запрете на строительство новых гостиниц и ресторанов на сельскохозяйственных землях. Это решение направлено на защиту окружающей среды и предотвращение дальнейших экологических катастроф. Ожидается, что новые правила вступят в силу до конца 2025 года .

Изменения в бизнес-лицензировании

В июне 2025 года был принят новый регламент GR 28/2025, который заменил предыдущие правила лицензирования и ввел более строгие требования к соблюдению норм для иностранных инвесторов. Среди изменений:

установлены минимальные капитальные требования для иностранных компаний: от 2,5 до 10 миллиардов рупий, в зависимости от сектора;

введены новые процедуры получения разрешений, включая обязательные экологические и градостроительные оценки;

ужесточены требования к соблюдению местных норм и стандартов.

Для малого и среднего бизнеса

Согласно новой инвестиционной политике, малые и средние предприятия (МСП) должны быть партнерами в ряде секторов, таких как строительство и образование. Это может создать дополнительные сложности для иностранных инвесторов, стремящихся работать в этих областях без обязательных местных партнерств.