Признаки дробления бизнеса: судебная практика и пределы налоговой реконструкции

Дробление бизнеса — это искусственное разделение единого экономического процесса на несколько юридических лиц (ООО, ИП), часто для соблюдения условий льготного налогообложения по спецрежимам УСН, ЕНВД, ЕСХН.

Федеральная налоговая служба Российской Федерации в своем Письме от 9 августа 2024 г. № СД-4-7/9113 О доказывании признаков «дробления бизнеса» указала на критерии, которыми руководствуются налоговые органы при выявлении в предпринимательской деятельности признаков «дробления». К ним относятся:

1)общность учредителей и (или) руководителей организаций

2)общность работников

3)единство кадровой политики

4)ведение бухгалтерского учета одним и тем же лицом

5)совпадение IP-адресов

6)общность доступа к распоряжению и управлению движением денежных средств

7)совпадение адреса местонахождения

8)общность средств связи и идентификации (телефоны, электронная почта, вывески, сайт)

9)общность контрагентов, представителей

10)материально-технических ресурсов

11)несение расходов участниками схемы друг за друга

12) признаки формального документооборота

При этом Федеральная налоговая служба отметила, что: «упомянутые признаки «дробления бизнеса» не является исчерпывающими, поскольку основания вменения схемы «дробления бизнеса» устанавливаются применительно к фактическим обстоятельствам деятельности группы формально самостоятельных лиц в каждом конкретном случае».

Необходимо понимать, «дробление» является неправомерным способом занижения налоговой базы, что прямо подпадает под действие п.1 ст. 54.1 Налогового кодекса РФ:

«Не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика».

Судебная практика.

Верховный суд Российской Федерации в своем Определении от 23 декабря 2022 года Дело № А63-18516/2020, указал, что:

«если для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера), полученная в связи с этим налоговая выгода может быть признана необоснованной, объем прав и обязанностей налогоплательщика должен определяться исходя из подлинного экономического содержания соответствующей операции или совокупности операций в их взаимосвязи».

Таким образом при установлении факта распределения доходов от реализации товаров (работ, услуг) между несколькими лицами, которыми прикрывалась фактическая деятельность другого (одного) хозяйствующего субъекта, обладавшего необходимыми ресурсами для ее ведения, но не отвечавшего установленным законом условиям для применения УСН налоговый орган вправе консолидировать доходы и исчислить налоги соответствующему плательщику по общей системе налогообложения.

В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.04.2013 № 15570/12 указан ряд критериев, по которым должно осуществляться отграничение законной оптимизации структуры бизнеса от дробления бизнеса в целях получения необоснованной налоговой выгоды:

«самостоятельность выполняемых организациями видов деятельности, включение их деятельности в единый производственный процесс, направленность на достижение общего экономического результата, действительная хозяйственная, экономическая самостоятельность организаций».

Арбитражный суд Владимирской области в своем решении по Делу № А11-15678/2019, указал, что:

«В качестве доказательств, свидетельствующих о применении схемы дробления бизнеса, могут выступать следующие установленные в ходе налоговой проверки обстоятельства: дробление одного бизнеса (производственного процесса) происходит между несколькими лицами, применяющими специальные системы налогообложения ЕНВД или УСН вместо исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций основным участником, осуществляющим реальную деятельность; применение схемы дробления бизнеса оказало влияние на условия и экономические результаты деятельности всех участников данной схемы, в том числе на их налоговые обязательства, которые уменьшились или практически не изменились при расширении в целом всей хозяйственной деятельности; налогоплательщик, его участники, должностные лица или лица, осуществляющие фактическое управление деятельностью схемы, являются выгодоприобретателями от использования схемы дробления бизнеса; участники схемы осуществляют аналогичный вид экономической деятельности; создание участников схемы в течение небольшого промежутка времени непосредственно перед расширением производственных мощностей и/или увеличением численности персонала; несение расходов участниками схемы друг за друга; прямая или косвенная взаимозависимость участников схемы дробления бизнеса (родственные отношения, участие в органах управления, служебная подконтрольность и т.п.); формальное перераспределение между участниками схемы персонала без изменения их должностных обязанностей; отсутствие у подконтрольных лиц, принадлежащих им основных и оборотных средств, кадровых ресурсов; использование участниками схемы одних и тех же вывесок, обозначений, контактов, сайта в сети "Интернет", адресов фактического местонахождения, помещений (офисов, складских и производственных баз и т.п.), банков, в которых открываются и обслуживаются расчетные счета, контрольно-кассовой техники, терминалов и т.п.; единственным поставщиком или покупателем для одного участника схемы дробления бизнеса может являться другой ее участник, либо поставщики и покупатели у всех участников схемы являются общими; фактическое управление деятельностью участников схемы одними лицами; единые для участников схемы службы, осуществляющие: ведение бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства, подбор персонала, поиск и работу с поставщиками и покупателями, юридическое сопровождение, логистику и т.д.; представление интересов по взаимоотношениям с государственными органами и иными контрагентами (не входящими в схему дробления бизнеса) осуществляется одними и теми же лицами; показатели деятельности, такие как численность персонала, занимаемая площадь и размер получаемого дохода, близки к предельным значениям, ограничивающим право на применение специальной системы налогообложения; данные бухгалтерского учета налогоплательщика с учетом вновь созданных организаций могут указывать на снижение рентабельности производства и прибыли; распределение между участниками схемы поставщиков и покупателей, исходя из применяемой ими системы налогообложения».

Президиум Верховного суда Российской Федерации в 2023 году консолидировал практику применения Арбитражными суда положений законодательства о налогах и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды, изложив свои выводы в Обзоре от 13 декабря 2023 года, ключевые выводы ВС:

1.Неблагоприятные последствия обязанности другими участниками оборота не могут быть возложены на налогоплательщика, который не знал и не должен был знать о допущенных этими лицами нарушениях. При оценке того, была ли налогоплательщиком проявлена надлежащая осмотрительность при выборе контрагента, должны приниматься во внимание значимость и особенности сделки для налогоплательщика и объемов его деятельности.

2. Взаимодействие налогоплательщика с юридическими лицами, не осуществляют реальной экономической деятельности, направленное на получение необоснованной налоговой выгоды, может служить основанием для доначисления сумм налогов по результатам налоговой проверки, если такие контрагенты в действительности не имели возможности исполнить сделку перед налогоплательщиком.

3. При оценке обоснованности налоговой выгоды судам необходимо исходить из того, что налоговые органы, составляющие единую централизованную систему, в принимаемых ими решениях не должны делать противоречивые выводы в отношении деятельности проверяемых налогоплательщиков.

4. Доводы налогоплательщика о лице, фактически осуществившем исполнение сделки (фактическом контрагенте), заявленные в целях подтверждения обоснованности налоговой выгоды, подлежат оценке налоговым органом и судом.

5. Действия, направленные на обход установленных главой 262 НК РФ ограничений в применении упрощенной системы налогообложения как специального налогового режима, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства, могут стать основанием для доначисления налогов.

6. При квалификации модели ведения хозяйственной деятельности судам следует оценивать, была ли она направлена на неправомерное применение специальных режимов налогообложения.

7. Cуд пришел к выводу о правомерности применения специального налогового режима участниками группы компаний, поскольку создание нескольких организаций одним учредителем обусловлено целями делового характера и не связано с намерением получить налоговую выгоду. В основу данного вывода лег критерий экономического эффекта в результате предпринимательской деятельности, а также: давность создания юридических лиц, ведения раздельного бухгалтерского учета (общество имеет расчетные счета в разных банках), при создании нового общества головным лицом было передано имущество в целях разделения сфер экономической деятельности, отсутствую факты распределения полученной налоговой выручки между лицами

8. Суммы налогов, уплаченные участниками группы в отношении дохода от неправомерно разделенной деятельности, учитываются при определении размера налоговой обязанности по общей системе налогообложения у налогоплательщика − организатора группы

9. В случае искусственного дробления единой деятельности между несколькими налогоплательщиками, извлекающими выгоду из применения специального налогового режима, определение недоимки по НДС производится путем выделения сумм налога из полученной всеми участниками группы выручки (по расчетной ставке налога).

Пределы налоговой реконструкции

В законодательстве о налогах и сборах нет понятия «налоговая реконструкция», однако в судебной практике данный термин нашел широкое отражение. Необходимо помнить, что применение налоговым органом «налоговой реконструкции» не должно приводить к определению налоговой обязанности в относительно более высоком размере - превышающем потери казны от неуплаты налогов, возникшие на той или иной стадии обращения товаров (работ, услуг), приобретенных налогоплательщиком, данный вывод сформирован в Определении Верховного суда Российской Федерации по Делу № 305-ЭС21-18005 от 15 декабря 2021 года. Позднее он был повторно сформулирован в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 17.10.2022 N 301-ЭС22-11144 по делу N А43-21183/2020: