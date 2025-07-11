Признаки выгорания команды. Как вовремя их увидеть и предотвратить

Почему вовлечённость важна

Вовлечённость — это не просто желание работать, а глубокое ощущение смысла, ценности и сопричастности. Вовлечённый сотрудник знает, зачем он делает свою работу, чувствует поддержку, может влиять на процессы и видит возможности для роста. Это не только повышает производительность, но и защищает от хронического стресса. Такие люди чаще «в ресурсе», лучше справляются с вызовами и осознаннее регулируют нагрузку.

Интересно, что вовлечённость — это не противоположность выгоранию. Эти два состояния не находятся на одной шкале. Бывает, что сотрудник по-прежнему вовлечён в работу, но уже на грани истощения. Например, он стремится к результату, берёт на себя инициативу, но при этом сталкивается с перегрузкой, неясными задачами, отсутствием поддержки со стороны руководства. Накапливаются переработки, снижается ощущение контроля, и в какой-то момент мотивация начинает угасать. Сначала это просто тревожность, потом — сомнения, а дальше — постепенное эмоциональное выгорание.

Практика показывает: если не замечать такие состояния на ранней стадии, то даже самые активные и ценные сотрудники могут постепенно перейти из категории «движущей силы» в зону риска. Сначала они теряют удовлетворённость, затем — вовлечённость, и в итоге перестают видеть своё будущее в компании.