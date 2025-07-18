Корпоративная культура важнее, чем кажется
Это нормально: каждая модель описывает лишь часть реальности. В этой статье Руслан Кутуев, руководитель практики оценки и развития лидерства, разобрал, что такое корпоративная культура, какие у нее функции, и почему понимание культуры организации может быть полезным.
Что такое культура?
Культура — это совокупность ценностей, убеждений, норм, традиций и моделей поведения, которые формируются и развиваются внутри сообщества. Корпоративная (или организационная) культура определяет правила игры внутри компании. Подобно тому, как существуют национальные и этнические культуры, у каждой компании есть своя уникальная среда, которая влияет на поведение сотрудников.
У культуры есть две ключевые функции:
Регуляция взаимодействий между членами сообщества.
Адаптация к внешней среде и другим сообществам.
Понимание этих функций помогает осознать важность изучения корпоративной культуры. Одним из ярких примеров влияния культуры является феномен «культурного шока».
Культурный шок: от восторга до адаптации
Термин «культурный шок» был введен в 1960 году исследователем Калерво Обергом. Он описал состояние дезориентации и дискомфорта, которое испытывают люди, попадая в новую культурную среду. Это состояние одинаково проявляется как при эмиграции в другую страну, так и при переходе в новую компанию.
Известный российский психолог Татьяна Стефаненко выделяет четыре стадии культурного шока. Рассмотрим их на примере Степана, переехавшего в Португалию, и Екатерины, устроившейся в крупную IT-компанию.
1. Медовый месяц
Степан в восторге от Португалии: ему нравится архитектура, кухня, климат. Екатерина получает работу в компании мечты, ощущая воодушевление и прилив мотивации.
2. Культурный шок
Через полгода Степан сталкивается с реальностью: найти работу сложно, язык оказывается сложнее, чем казалось, а социальные связи выстраиваются тяжело. Екатерина, в свою очередь, замечает, что в компании процессы сложнее, чем ожидалось, конкуренция между отделами мешает работе, а бесконечные совещания отнимают много времени. На этой стадии возникает разочарование, стресс и желание вернуться к привычному.
3. Примирение
Еще через полгода Степан находит работу, разбирается с транспортной системой, осваивает язык и расширяет круг общения.. Екатерина постепенно адаптируется — находит друзей среди коллег, начинает понимать приоритеты задач и участвует в корпоративных активностях. Возникает ощущение прогресса.
4. Адаптация
Спустя два года Степан свободно говорит на языке, работает и чувствует себя вполне комфортно в новой среде. Екатерина получает повышение и помогает адаптироваться новым сотрудникам. Процесс интеграции завершен.
Зачем понимать корпоративную культуру?
Понимание корпоративной культуры полезно всем участникам рабочего процесса:
Руководителям — для прогнозирования проблемных точек и управления изменениями. Например, небольшая компания с семейной культурой неизбежно столкнется с трудностями при масштабировании, когда потребуется формализовать процессы.
Сотрудникам — для быстрой адаптации, понимания правил работы и планирования карьерного роста.
HR-специалистам — для подбора подходящих сотрудников, снижения текучести кадров и повышения вовлеченности.
Как выбрать подходящую модель корпоративной культуры?
При выборе модели важно учитывать:
Чем занимается компания.
На какой стадии развития находится организация.
Каков психологический и ценностный профиль сотрудников.
Кто управляет компанией.
Как компания взаимодействует с рынком и конкурентами.
Если модель отвечает на эти вопросы, она поможет понять корпоративную культуру и прогнозировать изменения. А о том, какие бывает модели культур, расскажем в следующих материалах.
Корпоративная культура — это не просто набор ценностей, а живая система, влияющая на сотрудников и развитие компании. Чем лучше вы понимаете корпоративную среду, тем проще вам адаптироваться, выстраивать эффективные коммуникации и принимать стратегические решения. Осознание принципов культуры компании помогает не только избежать шока при смене работы, но и выстроить успешную карьеру в гармонии с ее ценностями и особенностями.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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