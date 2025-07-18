Корпоративная культура важнее, чем кажется

«Спиральная динамика», «красная компания», «бирюзовые организации», «семейная культура» — если вам знакомы эти термины, значит, вы уже сталкивались с корпоративной культурой. Существует множество типологий, каждая из которых пытается объяснить это сложное явление, но ни одна из них не является универсальной.

Это нормально: каждая модель описывает лишь часть реальности. В этой статье Руслан Кутуев, руководитель практики оценки и развития лидерства, разобрал, что такое корпоративная культура, какие у нее функции, и почему понимание культуры организации может быть полезным.

Что такое культура?

Культура — это совокупность ценностей, убеждений, норм, традиций и моделей поведения, которые формируются и развиваются внутри сообщества. Корпоративная (или организационная) культура определяет правила игры внутри компании. Подобно тому, как существуют национальные и этнические культуры, у каждой компании есть своя уникальная среда, которая влияет на поведение сотрудников.

У культуры есть две ключевые функции:

Регуляция взаимодействий между членами сообщества.

Адаптация к внешней среде и другим сообществам.

Понимание этих функций помогает осознать важность изучения корпоративной культуры. Одним из ярких примеров влияния культуры является феномен «культурного шока».

Культурный шок: от восторга до адаптации

Термин «культурный шок» был введен в 1960 году исследователем Калерво Обергом. Он описал состояние дезориентации и дискомфорта, которое испытывают люди, попадая в новую культурную среду. Это состояние одинаково проявляется как при эмиграции в другую страну, так и при переходе в новую компанию.

Известный российский психолог Татьяна Стефаненко выделяет четыре стадии культурного шока. Рассмотрим их на примере Степана, переехавшего в Португалию, и Екатерины, устроившейся в крупную IT-компанию.

1. Медовый месяц

Степан в восторге от Португалии: ему нравится архитектура, кухня, климат. Екатерина получает работу в компании мечты, ощущая воодушевление и прилив мотивации.

2. Культурный шок

Через полгода Степан сталкивается с реальностью: найти работу сложно, язык оказывается сложнее, чем казалось, а социальные связи выстраиваются тяжело. Екатерина, в свою очередь, замечает, что в компании процессы сложнее, чем ожидалось, конкуренция между отделами мешает работе, а бесконечные совещания отнимают много времени. На этой стадии возникает разочарование, стресс и желание вернуться к привычному.

3. Примирение

Еще через полгода Степан находит работу, разбирается с транспортной системой, осваивает язык и расширяет круг общения.. Екатерина постепенно адаптируется — находит друзей среди коллег, начинает понимать приоритеты задач и участвует в корпоративных активностях. Возникает ощущение прогресса.

4. Адаптация

Спустя два года Степан свободно говорит на языке, работает и чувствует себя вполне комфортно в новой среде. Екатерина получает повышение и помогает адаптироваться новым сотрудникам. Процесс интеграции завершен.

Зачем понимать корпоративную культуру?

Понимание корпоративной культуры полезно всем участникам рабочего процесса:

Руководителям — для прогнозирования проблемных точек и управления изменениями. Например, небольшая компания с семейной культурой неизбежно столкнется с трудностями при масштабировании, когда потребуется формализовать процессы.

Сотрудникам — для быстрой адаптации, понимания правил работы и планирования карьерного роста.

HR-специалистам — для подбора подходящих сотрудников, снижения текучести кадров и повышения вовлеченности.

Как выбрать подходящую модель корпоративной культуры?

При выборе модели важно учитывать:

Чем занимается компания.

На какой стадии развития находится организация.

Каков психологический и ценностный профиль сотрудников.

Кто управляет компанией.

Как компания взаимодействует с рынком и конкурентами.

Если модель отвечает на эти вопросы, она поможет понять корпоративную культуру и прогнозировать изменения. А о том, какие бывает модели культур, расскажем в следующих материалах.

Корпоративная культура — это не просто набор ценностей, а живая система, влияющая на сотрудников и развитие компании. Чем лучше вы понимаете корпоративную среду, тем проще вам адаптироваться, выстраивать эффективные коммуникации и принимать стратегические решения. Осознание принципов культуры компании помогает не только избежать шока при смене работы, но и выстроить успешную карьеру в гармонии с ее ценностями и особенностями.