Налоговые риски в ИТ-сфере: что учесть в договорах с 2025 года

3. Новые налоговые ставки налога на прибыль для аккредитованных ИТ-компаний: 5% вместо 0%

С 2025 года аккредитованные ИТ-компании будут платить налог на прибыль по ставке 5% (ранее — 0%), что требует более внимательного подхода к расходам, учитываемым для определения налоговой базы.

С 2019 г. наблюдается активный рост компаний, оказывающих услуги в области информационных технологий. Одновременно с этим на протяжении нескольких лет создавалась благоприятная среда для их развития – льготные налоговые ставки, мораторий на выездные налоговые проверки. Если на сегодняшний день подход ФНС к оценке реальности поставки товаров понятен, то с оценкой реальности электронных услуг остаются вопросы.

С одной стороны, понимая, что с развитием технологий потребуются и новые способы определения реальности исполнения договора, есть вероятность того, что будет применяться ранее принятый подход: проводиться технико-правовые экспертизы; устанавливаться функционал программного обеспечения; исследоваться лог-файлы и наличие оборудования и факт подключения; оцениваться должностные обязанности штатных специалистов и необходимость привлечения сторонних (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.01.2019 по делу N А75-21661/2017, Постановление АССКО по делу N А53-18997/2018, Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08 ноября 2019 г А40-51374/19-108-837). С другой стороны, есть вероятность того, что может быть использован подход, аналогичный для оценки внутригрупповых сделок (Письмо ФНС РФ от 06.08.2020 № ШЮ-4-13/12599@).

Рекомендации: Аналогично предыдущему пункту рекомендуется тщательно подходить к выбору контрагента, при заключении договора помимо цели заключения договора точно понимать достаточность ресурсов для выполнения обязательств по нему.

В заключение отметим, новые налоговые тренды 2025 года требуют от бизнеса большей прозрачности и осмотрительности. Проверка контрагентов, грамотное оформление договоров и тщательный учет расходов помогут избежать не только штрафов, но и репутационных потерь. Лучше потратить время на due diligence на старте, чем годы на суды потом — этот принцип как никогда актуален в текущих условиях.