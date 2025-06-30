Налоговые риски в ИТ-сфере: что учесть в договорах с 2025 года

1. Работа с самозанятыми: новые риски переквалификации договоров
ИТ-сфера занимает третье место по популярности среди самозанятых. Однако с 2025 года ожидается новый порядок работы с ними, а судебная практика по переквалификации гражданско-правовых договоров в трудовые продолжает формироваться.
Кейс: Недавнее определение Верховного Суда подтвердило: если проверка выявит признаки трудовых отношений, заказчик обязан доначислить НДФЛ за весь период, а уплаченный самозанятым налог (6%) не учитывается. Это значит, что компания может столкнуться с двойной налоговой нагрузкой.
Рекомендации:
Даже если нет сомнений в том, что работа с самозанятым в вашем случае не подпадает в зону риска переквалификации, гарантий отсутствия претензий со стороны проверяющих органов нет. В этой связи предполагается, что не будет лишним по аналогии с налоговыми оговорками по НДС включать условие о возмещении потерь на случай переквалификации или в условиях об определении стоимости указывать последствия в случае перечисления заказчиком НДФЛ по данному договору.
2. Реституция в бюджет по мнимой сделки
Новый опасный тренд в налоговых спорах - налоговые органы активно оспаривают «безнравственные» сделки. В результате чего участников сделки могут обязать перечислить всю сумму, перечисленную по такой сделке, в пользу бюджета. Может показаться что безнравственные сделки относятся исключительно к ситуациям, когда сделка заключены с целью, противной основам правопорядка или нравственности. Однако, недавно ВС РФ подтвердил, что нарушение налогового законодательства так же относится к этой категории.
Кейс: В ходе налоговой проверки было установлено, что стороны заключили договор на поставку товара в отсутствие необходимости его приобретения, не представило никаких документов в обоснование выбора с точки зрения его деловой репутации, платежеспособности, коммерческой привлекательности данных сделок. Со ссылкой на эти и другие аргументы суд пришел к выводу о том, что сделки заключены только для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, без намерения создать соответствующие правовые последствия в отсутствие реальных хозяйственных отношений ответчика с указанным контрагентом в целях получения налоговой выгоды. В результате того, что сделка была мнимой, суд определил взыскать с обеих сторон договора полученные денежные средств в бюджет в порядке реституции.
Рекомендации: Проявляйте должную осмотрительность при выборе контрагента. Заключайте договоры только при наличии четкой деловой цели и достаточных ресурсов для их исполнения. Документируйте все этапы сделки, включая обоснование выбора партнера.
3. Новые налоговые ставки налога на прибыль для аккредитованных ИТ-компаний: 5% вместо 0%
С 2025 года аккредитованные ИТ-компании будут платить налог на прибыль по ставке 5% (ранее — 0%), что требует более внимательного подхода к расходам, учитываемым для определения налоговой базы.
С 2019 г. наблюдается активный рост компаний, оказывающих услуги в области информационных технологий. Одновременно с этим на протяжении нескольких лет создавалась благоприятная среда для их развития – льготные налоговые ставки, мораторий на выездные налоговые проверки. Если на сегодняшний день подход ФНС к оценке реальности поставки товаров понятен, то с оценкой реальности электронных услуг остаются вопросы.
С одной стороны, понимая, что с развитием технологий потребуются и новые способы определения реальности исполнения договора, есть вероятность того, что будет применяться ранее принятый подход: проводиться технико-правовые экспертизы; устанавливаться функционал программного обеспечения; исследоваться лог-файлы и наличие оборудования и факт подключения; оцениваться должностные обязанности штатных специалистов и необходимость привлечения сторонних (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17.01.2019 по делу N А75-21661/2017, Постановление АССКО по делу N А53-18997/2018, Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08 ноября 2019 г А40-51374/19-108-837). С другой стороны, есть вероятность того, что может быть использован подход, аналогичный для оценки внутригрупповых сделок (Письмо ФНС РФ от 06.08.2020 № ШЮ-4-13/12599@).
Рекомендации: Аналогично предыдущему пункту рекомендуется тщательно подходить к выбору контрагента, при заключении договора помимо цели заключения договора точно понимать достаточность ресурсов для выполнения обязательств по нему.
В заключение отметим, новые налоговые тренды 2025 года требуют от бизнеса большей прозрачности и осмотрительности. Проверка контрагентов, грамотное оформление договоров и тщательный учет расходов помогут избежать не только штрафов, но и репутационных потерь. Лучше потратить время на due diligence на старте, чем годы на суды потом — этот принцип как никогда актуален в текущих условиях.
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