Стоит ли вводить режим коммерческой тайны? Работник украл клиентскую базу: казнить нельзя помиловать. Кейсы из практики

Как компании пытаются доказать размер ущерба и почему суды отказывают. Рассмотрим несколько примеров

- заранее оцененный ущерб. В одном из дел суд отказал работодателю во взыскании ущерба с работника и признал невозможным взыскивать ущерб, заранее зафиксированный как предполагаемый вред в размере 45 должностных окладов (Таганский р/с г. Москвы, дело № 2-580/2021).

- штраф по отдельному соглашению о конфиденциальности, заключенному c работником. Как указал суд штраф не относится к дисциплинарным взысканиям, соответственно, не подлежит взысканию с работника (Щербинский р/с г. Москвы, № 2-12704).

- неполученная выручка. Суд пришел к выводу, что неполученная выручка не является ущербом и не может быть взыскана с работника (Второй КСОЮ, дело № 88-27262/2023).

- уменьшение прибыли. Здесь суд указал, что истцу необходимо было представить доказательства полученных доходов и отчёта о доходах за определенный период (Коптевский р/с г.Москвы, дело №2-564/17).

Вероятно, что при наличии данных доказательств суд бы нашел другую мотивировку для отказа во взыскании ущерба с работника.

- упущенная выгода не подлежит взысканию в силу прямого указания закона (ст.238 ТК РФ). Это важно учитывать, так как при распространении коммерческой тайны компания часто утрачивает возможность заработать после раскрытия тайны и это может быть единственным аргументом в подтверждении урона доходам компании.