Стоит ли вводить режим коммерческой тайны? Работник украл клиентскую базу: казнить нельзя помиловать. Кейсы из практики

Однако, судебная практика подтверждает, что принятых мер и подписанных документов бывает недостаточно, одним из краеугольных камней в этих делах остается вопрос установления размера ущерба.
Как компании пытаются доказать размер ущерба и почему суды отказывают. Рассмотрим несколько примеров
- заранее оцененный ущерб. В одном из дел суд отказал работодателю во взыскании ущерба с работника и признал невозможным взыскивать ущерб, заранее зафиксированный как предполагаемый вред в размере 45 должностных окладов (Таганский р/с г. Москвы, дело № 2-580/2021).
- штраф по отдельному соглашению о конфиденциальности, заключенному c работником. Как указал суд штраф не относится к дисциплинарным взысканиям, соответственно, не подлежит взысканию с работника (Щербинский р/с г. Москвы, № 2-12704).
- неполученная выручка. Суд пришел к выводу, что неполученная выручка не является ущербом и не может быть взыскана с работника (Второй КСОЮ, дело № 88-27262/2023).
- уменьшение прибыли. Здесь суд указал, что истцу необходимо было представить доказательства полученных доходов и отчёта о доходах за определенный период (Коптевский р/с г.Москвы, дело №2-564/17).
Вероятно, что при наличии данных доказательств суд бы нашел другую мотивировку для отказа во взыскании ущерба с работника.
- упущенная выгода не подлежит взысканию в силу прямого указания закона (ст.238 ТК РФ). Это важно учитывать, так как при распространении коммерческой тайны компания часто утрачивает возможность заработать после раскрытия тайны и это может быть единственным аргументом в подтверждении урона доходам компании.
Почему все-таки стоит провести комплекс мероприятий для введения режима коммерческой тайны
если коммерческая тайна представляет действительно высокую ценность, которую можно подтвердить.
для усиления позиции в переговорах. В случае если работник украл информацию, составляющую коммерческую тайну, его могут привлечь и к уголовной ответственности по ст. 183 УК РФ. Это может быть весомым аргументом, особенно если есть доказательства того, что именно этот сотрудник украл данные, был уведомлен что они относятся к тайне и оставил неопровержимый цифровой след.
доступ к коммерческой тайне предоставляется только с санкции суда. Это может пригодиться на случай внезапного приезда проверяющих органов.
если убеждены, что введение режима КТ будет «замком для честных людей» и остановит сотрудников от неэтичных проступков, которые маловероятно осознают высокую степень своей безнаказанности за их совершение.
Так, например, в одном деле с бывшего работника все же удалось взыскать ущерб. Компания подтвердила свои расходы на создание тех документов, которые украл, вина была подтверждена приговором суда (Новоалександровский р/с Ставропольского края, № 2-618/2019)
В заключение
- В случае если решение найдется в заключении гражданско-правовых договоров вместо трудовых, помните: мероприятия по режиму КТ должны быть проведены в той же степени осмотрительности.
- Не уповайте на введенный по всем правилам режим коммерческой тайны, к действительно ценной информации следует максимально ограничить доступ не проверенных лиц.
