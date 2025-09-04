Хрупкое равновесие: почему даже хорошие новости не гарантируют роста

Российские фондовые индексы продемонстрировали восстановление в среду, прервав двухдневную серию падений на фоне сохраняющейся высокой волатильности. По итогам основных торгов индекс МосБиржи прибавил 0,78%, достигнув уровня 2867,55 пункта, а индекс РТС вырос на 0,46% до 1117,32 пункта.

Инвесторы пытаются найти хоть какие-то признаки оптимизма на фоне откровенно слабого отчетного сезона и нарастающего спада в экономике. Возврат к дефляции вернул оптимизм к резкому шагу ЦБ в вопросе ключевой ставки.

По данным Росстата, за неделю с 26 августа по 1 сентября цены снизились на 0,08%, против роста инфляции на 0,02% неделей ранее. Всего с начала года ИПЦ вырос на 4,1%. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция замедлилась с 8,43% до 8,28%.

По ожиданиям аналитиков, 12 сентября Банк России может принять решение о снижении ключевой ставки на 200 базисных пунктов. Это приведет к падению процентов по банковским вкладам, сделав долговые инструменты более привлекательными для инвесторов. На акции позитивный эффект будет не долгим, так как они по-прежнему проигрывают в уровне риска и потенциальной дивидендной доходности.

Позитивным моментом также выступает пересмотр аналитиками прогноз по снижению средней ключевой ставке: с 19,3% до 19% в этом году, 13,8% до 13,2% — в следующем. Ожидания по росту ВВП тоже пересмотрены вниз — с 1,4% до 1,2% в этом году. По инфляции на конец года — с 6,8% до 6,4%.

📍 Что дальше: Официальный визит Путина в Китай завершен. Президент отправляется во Владивосток для участия в ВЭФ. Президент РФ выступит на пленарной сессии форума 5 сентября в 6 утра по Москве.

• Спецпредставитель Америки Стив Уиткофф прибыл в Париж на фоне предстоящей сегодня встречи по Украине так называемой «коалиции желающих».

• Трамп в свою очередь, во время пресс-конференции с президентом Польши Навроцким заявил, что планирует в ближайшее время созвониться с Путиным. Плюс к этому, он анонсировал разговор с Зеленским. Легкие сподвижки в переговорном процессе уменьшили в моменте риск эскалации, но не более.

📍 Из негативного: ОПЕК+ на воскресной встрече рассмотрит вопрос увеличения добычи, — источники Reuters. Это может снизить цену на топливо. Бюджет в сентябре и без того рискует недополучить 21 млрд рублей нефтегазовых доходов, сообщает Минфин.

Технический анализ указывает на формирование потенциальной разворотной модели, подтверждением чему послужил успешный тест линии тренда в качестве поддержки. Снижение рисков, связанных с вторичными санкциями, на фоне ожиданий снижения ключевой ставки может спровоцировать рост спекулятивного интереса. Однако чудес от решения по ставке ожидать не стоит.

Следует учитывать, что геополитическая обстановка остается ключевым фактором неопределенности, способным в любой момент нарушить текущий баланс. Решение — рискнуть или остаться в надежных активах — каждый принимает сам.

📍 Из корпоративных новостей

ВИ.ру $VSEH акционеры одобрили дивиденды за 1п 2025г в размере 1 руб/акция (ДД 1,3%), отсечка - 12 сентября

ФосАгро $PHOR цены на азотные, фосфорные и смешанные удобрения в августе продолжили расти, обновив максимумы с 2022 года

Ozon $OZON планирует построить к 2027 году новый логистический центр в Якутске

Аэрофлот $AFLT за 8 месяцев 2025г на 33% увеличила пассажиропоток на рейсах между Россией и Китаем

• Лидеры: РусГидро $HYDR (+3,1%), ТМК $TRMK (+2,12%), Сегежа $SGZH (+1,5%), ММК $MAGN (+1,33%).

• Аутсайдеры: Whoosh $WUSH (-3,36%), Ростелеком $RTKM (-1,8%), Позитив $POSI (-1,75%), Фикс Прайс $FIXR (-1,75%).

04.09.2025 - четверг

• Восточный экономический форум (ВЭФ). День 2

• Мосбиржа начнет торги мини-фьючерсами на акции Полюса

