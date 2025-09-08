Триггеры и риски предстоящей недели. Что купить перед решением ЦБ?

Российский рынок акций на прошлой неделе буквально замер в ожидании конкретики по тем вопросам, которые на постоянной основе триггерят индекс в разные стороны. Котировки индекса Мосбиржи прибавили смешные 0,1%, и к финалу торгов обнадеживающе закрылись выше 2900 пунктов.

Всё внимание инвесторов приковано к грядущей пятнице, когда ЦБ объявит решение по ключевой ставке — пожалуй, главная спекулятивная интрига способная в моменте вызвать покупки на фондовом рынке.

📍 Большинство экспертов, прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ: из 23 респондентов 12 ждут уменьшения на 2 п. п. до 16%, восемь – более осторожного шага до 17%, трое допускают оба варианта. На предыдущем заседании 25 июля регулятор снизил ставку с 20% до 18%, объяснив это замедлением инфляции и ослаблением спроса.

Агрессивное снижение ставки на 2% способно дать мощный импульс к росту, особенно если будет подкреплено мягкой риторикой регулятора. Однако сдержанный шаг в 1% может не оправдать ожиданий инвесторов и спровоцировать коррекцию.

Но даже при первом сценарии долгосрочный рост ограничится фундаментальными факторами: сезон отчётностей выявил слабые результаты многих компаний по итогам первого полугодия, где доля убыточных предприятий достигла трети от общего числа. Это создаёт существенный фундаментальный потолок для рынка даже в случае позитивного сценария от ЦБ.

Главной неопределенностью для рынка по-прежнему остаются геополитические риски и угроза вторичных санкций. Эта "тень" постоянно давит на котировки. На прошлой неделе под заседанием ЦБ я начал покупать в спекулятивный портфель акции тех компаний, которые обычно сильнее всего разгоняют под это событие: Рени, Совкомбанк, Самолет, Магнит, Ростелеком и Северсталь. С большим риском можно также рассмотреть акции: Мечел, Сегежи.

📍 Давление на экспортеров: Страны ОПЕК+ в минувшее воскресение приняли решение продолжают постепенно наращивать добычу нефти. В октябре восемь участников этого альянса добавят к своим квотам еще 137 тысяч баррелей в сутки. Так они медленно отменяют свои прошлые добровольные ограничения, которые в сумме составляли 1,65 млн баррелей в сутки. Очередное собрание, где будет решаться, что делать с добычей дальше, пройдет 5 октября.

Реакция рынка на новость на выходных торгах оказалась довольно спокойной. Это объясняется двумя основными причинами: низкой ликвидностью и тем, что рынок начал учитывать это решение ещё со среды через постепенное снижение цен на нефть.

Что по технике: Пока движение остаётся в коридоре 2850–2920п, мы имеем боковик с попыткой выхода вверх. Пробой уровня 2920 пунктов с закреплением может дать импульс к росту в зону 2950–2980п. Если же индекс не сможет пройти сопротивление, есть риск возврата к 2850п и сползание в область незакрытого гэпа 2798п.

📍 Из корпоративных новостей:

РуссНефть $RNFT за 7 мес 2025г добыла 3,573 млн т нефти, что на 20 тыс т больше плана, добыча газа составила 1,2 млрд кубов

Магнит $MGNT розничная сеть Самбери в 2025-2026 гг. откроет около 140 магазинов в четырех регионах Дальнего Востока

Газпром $GAZP и Монголия подписали меморандум о возможности газификации Улан-Батора

РусГидро и группа ЭНЭЛТ построят в Якутии новые энергокомплексы с использованием ВИЭ

Алроса $ALRS инвестирует ₽8,3 млрд в расширение геологоразведки золота в Магаданской области

• Лидеры: ОАК $UNAC (+3,46%), ТМК $TRMK (+2,56%), Совкомфлот $FLOT (+2,07%), Роснефть $ROSN (+1,94%).

• Аутсайдеры: Делимобиль $DELI (-4,8%), Аренадата $DATA (-3,5%), РусГидро $HYDR (-2,85%).

08.09.2025 - понедельник

• $ETLN - Эталон возобновит торги после редомициляции

