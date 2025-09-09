Обвал после 3000 пунктов: почему ралли МосБиржи может быть коротким?

Российский рынок показал разнонаправленную динамику в начале торговой недели. Индекс МосБиржи укрепился на 0,7%, достигнув уровня 2921,62 пункта, в то время как долларовый индекс РТС снизился на 0,26% до 1117,78 пункта на фоне ослабления национальной валюты.

Частично рынок получил поддержку ожиданием телефонных переговоров между лидерами двух стран США и России, возможность которых подтвердил накануне Трамп. Также драйвером роста наших акций выступает позитивное сочетание дорожающей нефти и дешевеющего рубля.

📍 Главным камнем преткновения на пути роста становится геополитика и санкционное давление: Еврокомиссия намерена предложить на рассмотрение стран ЕС 19-й пакет антироссийских санкций к 12 сентября. Планируется, что в черный список будут включены два банка центральноазиатских государств и ряд региональных банков РФ.

Также ЕС рассматривает возможность введения новых санкций против России, которые затронут не только банки, но и торговлю нефтью, отменив действующие исключения, которыми сейчас пользуется Роснефть. Франция и Германия в свою очередь, предлагают ЕС ввести ограничения против Лукойла, ее "дочки" Litasco.

Но рыночные котировки пока на все эти заявления стараются не реагировать. Ожидания рынка сводятся к тому, что Трамп, как и прежде, займет нейтралитет по вторичным санкциям, что пока предотвращает давление на рынок. В результате главным объектом внимания становятся итоги заседания ЦБ РФ, где основной интригой является масштаб снижения ключевой ставки (прогноз: 100-200 б.п).

Аргументами в пользу более сильного снижения ставки эксперты называют рост экономики ниже прогнозов ЦБ и замедление инфляции быстрее, чем ожидал регулятор. Однако высокие инфляционные ожидания населения и неопределенность относительно динамики расходов бюджета могут побудить Банк России к более сдержанному снижению.

📍 При всех текущих данных я сохраняю консервативную позицию: на новости о ставке, если и будет индекс МосБиржи выше 3000 пунктов, то будет он кратковременным. Затем последует коррекция: рынок вспомнит, что 16% — неподъёмная цена денег для экономики, а санкции ЕС усугубляют ситуацию, лишая почвы для оптимизма.

Сформированные длинные позиции (список компаний, которые я приобретал в расчете на снижение ставки, указан в предыдущем посте) я планирую постепенно закрывать по мере роста рынка. Высвобождаемые средства буду реинвестировать в корпоративные облигации.

Первые подборки бумаг с актуальной доходностью начну публиковать с сегодняшнего дня. Планирую разбить эти обзоры на несколько публикаций в зависимости от сроков до погашения. Так что надеюсь на ваш интерес и поддержку.

📍 Из корпоративных новостей:

Алроса начнет в 2026 году геологоразведочные работы для поиска полиметаллических полезных ископаемых в пределах Якутской алмазоносной провинции

М.Видео СД на заседании может предложить акционерам отказаться от допэмиссии по закрытой подписке обратно на открытую

Яндекс каршеринг Яндекс.Драйв в сентябре заработает в Нижнем Новгороде

Магнит планирует до конца года открыть 150 магазинов Заряд

Аэрофлот до конца года планирует подписать твердые контракты на 90 самолетов МС-21

• Лидеры: ОАК $UNAC (+7,2%), Яковлев $IRKT (+4,7%), ЮГК $UGLD (+3,93%), Сургутнефтегаз-п $SNGSP (+2,9%).

• Аутсайдеры: Эталон $ETLN (-9,17%), М.Видео $MVID (-2,88%), Аренадата $DATA (-1,42%), ДВМП $FESH (-1,24%).

09.09.2025 - вторник

• $SBER - Сбербанк финансовые результаты по РПБУ за 8 мес. 2025 г.

• $MOEX - СД Московской биржи; о Программе долгосрочной мотивации, основанной на акциях ПАО Московская Биржа (Программа-2023)

• $YDEX - ВОСА Яндекс; выплата дивидендов - I полугодие 2025 г. (рекомендация СД 80 руб)

Наш телеграм канал

✅️ Переходи в мой профиль и подписывайся на блог, чтобы не пропустить следующие посты.

'Не является инвестиционной рекомендацией