Топ-10 облигаций с погашением до года. Доходность выпусков до 24%

Хочу начать цикл постов, где мы детально разберем долговой рынок в поиске перспективных идей. Начнем с краткосрочных бумаг (до года) и постепенно углубимся в трехлетние облигации, исключив выпуски с офертами и амортизацией.

В условиях снижения ключевой ставки инвесторам стоит рассмотреть возможность фиксации высокой доходности в корпоративных облигациях. В настоящее время на первичном рынке в рамках конкурентной борьбы еще можно встретить купоны на уровне 20%.

Однако если ЦБ 12 сентября продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики, эмитенты быстро пересмотрят свои предложения в сторону снижения, и подобные условия станут недоступны.

📍 Предлагаю рассмотреть облигации с фиксированным купоном и сроком погашения до года:

• ВИС Финанс выпуск 4 $RU000A106EZ0 (А+)

Один из лидеров в сфере государственно-частного партнёрства. На счету более 100 завершённых проектов по всей стране, также в планах выход на IPO.

Доходность — 18,14%. Купон: 12,90%. Текущая купонная доходность: 13,29% на 11 месяцев, 4 раза в год

• Компания Симпл 001Р-03 $RU000A10BNE1 (А-)

Один из ведущих импортёров алкогольной продукции в России, национальный дистрибьютор и ритейлер. Основана в 1994 году.

Доходность — 18,04%. Купон: 22,50%. Текущая купонная доходность: 21,20% на 11 месяцев, ежемесячно

• Селектел выпуск 3 $RU000A106R95 (А+)

Российская технологическая компания, провайдер сервисов IT-инфраструктуры. Основана 11 сентября 2008 года.

Доходность — 16,64%. Купон: 13,30%. Текущая купонная доходность: 13,47% на 11 месяцев, 2 раза в год

• ЭкономЛизинг 001Р-05 $RU000A106R12 (ВВВ-)

Частная независимая лизинговая компания, основанная в феврале 2006 года. Ориентирована на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса.

Доходность — 23,09%. Купон: 15,50%. Текущая купонная доходность: 16,09% на 11 месяцев, 4 раза в год

• ВсеИнструменты.ру 001Р-04 $RU000A10AXP8 (А-)

Российский онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, стройки и ремонта. Основан в 2006 году.

Доходность — 17,70%. Купон: 24,00%. Текущая купонная доходность: 22,22% на 11 месяцев, ежемесячно

• Артген выпуск 1 $RU000A103DT2 (ВВВ)

Биотехнологическая компания с портфелем новаторских платформенных разработок, внедряющая их в здравоохранение.

Доходность — 20,87%. Купон: 10,75%. Текущая купонная доходность: 11,28% на 10 месяцев, выплаты 4 раза в год

• Whoosh выпуск 2 $RU000A106HB4 (А-)

Сервис кикшеринга и велошеринга, один из крупнейших в стране. По разным оценкам, доля Whoosh на российском рынке кикшеринга составляет 45–50%

Доходность — 22,36%. Купон: 11,80%. Текущая купонная доходность: 12,33% на 9 месяцев, выплаты 4 раза в год

• Аэрофлот выпуск 1 $RU000A103943 (АА)

Крупнейшая авиакомпания России, одна из старейших в мире, основанная в 1923 году. Государство оказывает существенную помощь компании: на поддержку лизинга самолетов

Доходность — 16,36%. Купон: 8,35%. Текущая купонная доходность: 8,60% на 9 месяцев, выплаты 4 раза в год

• Совкомбанк БО-04 $RU000A103760 (АА)

Быстрорастущая и высокодоходная финансовая группа, включающая системно значимый банк, крупные страховые, лизинговую и факторинговую компании

Доходность — 16,46%. Купон: 8,00%. Текущая купонная доходность: 8,41% на 8 месяцев, выплаты 4 раза в год

• РОЛЬФ 1Р05 $RU000A10A6U8 (А-)

Один из крупнейших автодилеров России. Основана 5 августа 1991 года, штаб-квартира — в Москве

Доходность — 16,49%. Купон: 26,00%. Текущая купонная доходность: 24,07% на 8 месяцев, ежемесячно

При должном интересе и поддержке данного поста, готов буду сделать для Вас вторую часть подборки.

