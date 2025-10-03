Российский рынок у критической черты: Что может стать точкой разворота?
Президент затронул вопросы политики, мироустройства, экономики. Президент России назвал чушью рассуждения о планах России напасть на НАТО, а также заявил, что Россия показала высочайшую степень устойчивости, противостоя санкциям.
📍 Однако факторы, обуславливающие коррекцию, не только остаются в силе, но и усиливаются на фоне продолжающегося противостояния, в котором стороны прощупывают "красные линии" оппонента.
Геополитические риски, а также перспективы паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики - мощное комбо при котором "большие деньги" долгое время будут обходить рынок акций стороной.
Очередной фактор давления - это цена нефть Brent, которая впервые почти за 4 месяца опустилась ниже $65 за баррель. Опасения увеличения поставок нефти со стороны участников ОПЕК+ угрожают избыточным предложением, что вместе с ослабленным экономической активности способно оказать серьезное давление на нефтяные котировки.
📍 Что по технике
Индекс МосБиржи приближается к важному уровню поддержки в 2600 пунктов, находящемуся на дне торгового канала. Сложились все классические предпосылки для разворота — рынок перепродан, основной негатив в цене. Однако вместо ожидаемого отскока мы наблюдаем вялую негативную динамику. Это говорит о том, что медвежий тренд исчерпывает себя не резким обвалом, а постепенным истощением.
Изменить ситуацию может либо новость геополитического характера, либо массовое закрытие "коротких" позиций (маржин-колл). Обычно такие распродажи начинаются возле стратегических "круглых" уровней, когда кажется, что падение уже не может продолжиться.
Таким рубежом, по всей видимости, является зона 2600–2580 пунктов (линия восходящего тренда в форме треугольника). Думаю, на этом уровне произойдёт распродажа, но то, насколько активно её отыграют покупатели, будет зависеть от новостного фона.
В ближайшие дни в центре внимания окажется вопрос о поставках «Томагавков». Если их одобрят, то можно ставить крест на восстановлении. Если не одобрят — возможна попытка отскока в район 2650 пунктов.
📍 Из корпоративных новостей
Банк Санкт-Петербург СД одобрил новый обратный выкуп с целью поддержать рыночную капитализацию. Байбэк будет проходить с 6 октября 2025 года по 20 мая 2026 года. Банк выкупит акции на сумму до ₽5 млрд.
МосБиржа запретила короткие продажи по акциям Озон Фармацевтики. В рамках допэмиссии компания размещает акции по преимущественному праву с 3 по 9 октября, по 42 ₽ за бумагу.
Самолет 6 октября опубликует операционные результаты за 3 кв и 9 мес 2025 года.
Соллерс сообщает о старте продаж флагманских полноприводных пикапов Sollers ST9.
Магнит разработал новый концепт магазинов "у дома".
• Лидеры: ВК $VKCO (+2,47%), БСП $BSPB (+2,26%), Мечел $MTLR (+1,7%), Совкомбанк $SVCB (+1,38%).
• Аутсайдеры: Whoosh $WUSH (-5,33%), ЮГК $UGLD (-4,84%), Сегежа $SGZH (-4,74%), ФосАгро $PHOR (-3,8%).
03.10.2025 - пятница
• $ZAYM - Займер ВОСА по дивидендам за 1 кв 2025 года
• $OZPH - Озон Фарм последний день с дивидендом 0,25 руб
• $BSPB - Банк Санкт-Петербург последний день по дивидендам за 1п 2025г в размере 16,61 руб/обычка и 0,22 руб/преф
• $NVTK - Новатэк последний день с дивидендом 35.5 руб.
