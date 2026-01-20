Осторожность прежде всего: почему стоит отложить новые сделки? Обзор рынка

На долговом рынке, напротив, наблюдалась негативная динамика. Длинные выпуски ОФЗ подешевели в среднем на 0,3%. Вероятной причиной продаж стали опасения инвесторов относительно продолжительного периода сохранения жесткой денежно-кредитной политики Банка России из-за сохраняющихся инфляционных рисков.
📍 Торговые противоречия между США и Европой продолжают обостряться
Президент США Дональд Трамп заявил о своей 100-ной готовности ввести пошлины на европейские товары в случае, если стороны не договорятся по вопросу о Гренландии. На уточняющий вопрос о возможности силового захвата острова он отказался комментировать.
Угрозы Трампа в адрес союзников по НАТО вынуждают Европейский союз рассматривать жёсткие экономические ответные шаги. В арсенале мер — масштабные тарифы на импорт из США объёмом почти в 100 млрд евро либо ограничения для американского бизнеса на едином европейском рынке.
📍 Также США усиливают военное давление на Иран
К его границам движется авианосная группа, в регион перебрасывается авиация (F-15 в Иорданию), активизируется база Диего-Гарсия. По данным The Jerusalem Post, цель — предоставить Трампу полный спектр силовых вариантов. Прибытие основных сил ожидается в течение недели.
В Давосе сегодня пройдут переговоры Кирилла Дмитриева с американскими представителями Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом. Они обсудят мирный план США по Украине.
📍 В фокусе внимания
Вчера стартовал Всемирный экономический форум в Давосе. Ключевым событием станет выступление Дональда Трампа, которое запланировано на среду, 21 января.
Вчера индекс ММВБ вёл борьбу за уровень 2750. Несмотря на успешный прорыв, удержаться выше него не получилось — к финалу сессии котировки отступили к поддержке 2740.
Для возобновления роста и движения к 2770–2775 рынку необходимо надёжно закрепиться выше 2750. Главным риском остаётся сегодняшняя встреча Дмитриева: отсутствие позитива от неё может спровоцировать откат к 2730–2735.
Также сегодня в 11:00 по мск запланирована пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Текущая неделя, несмотря на отсутствие важных корпоративных событий, не даёт скучать рядовому инвестору. На рынке сейчас много неопределённости, и ситуация с каждым разом приобретает всё более категоричные формы.. Никто не хочет идти на уступки, поэтому в такой ситуации я был бы крайне осмотрителен с открытием новых торговых позиций. Стоит дождаться конкретики и уже по факту принимать взвешенные решения.
📍 Из корпоративных новостей
Whoosh $WUSH операционные результаты за 2025 год: Количество аккаунтов выросло на 22% г/г до 33,7 млн, Количество поездок снизилось на 7% г/г до 138,8 млн.
Газпром нефть $SIBN и венгерская MOL согласовали основные положения соглашения о продаже акций сербской NIS. Соглашение направят в администрацию США для принятия решения.
Группа Астра $ASTR планирует привлечь стратегического инвестора в компанию. Давний клиент группы госкорпорация «Росатом», один из возможных покупателей.
Элемент $ELMT Сбер покупает долю в производителе микроэлектроники: актив оценен в сумму около 24 млрд руб при стоимости всей группы более 50 млрд руб.
• Лидеры: ЭсЭфАй $SFIN (+28,3%), Элемент $ELMT (+9,5%), Астра $ASTR (+4,36%), Лента $LENT (+4,27%).
• Аутсайдеры: Аренадата $DATA (-2,4%), МД Медикал $MDMG (-2,35%), ФСК Россети $FEES (-1,3%), Интер РАО $IRAO (-1,22%).
20.01.2026 — вторник
• $SBER Сбер Банк — отчет по РПБУ за 12 месяцев 2025 года.
• $HNFG Henderson — операционные результаты за 2025 год.
