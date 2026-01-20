Осторожность прежде всего: почему стоит отложить новые сделки? Обзор рынка

📍 В фокусе внимания

Вчера стартовал Всемирный экономический форум в Давосе. Ключевым событием станет выступление Дональда Трампа, которое запланировано на среду, 21 января.

Вчера индекс ММВБ вёл борьбу за уровень 2750. Несмотря на успешный прорыв, удержаться выше него не получилось — к финалу сессии котировки отступили к поддержке 2740.

Для возобновления роста и движения к 2770–2775 рынку необходимо надёжно закрепиться выше 2750. Главным риском остаётся сегодняшняя встреча Дмитриева: отсутствие позитива от неё может спровоцировать откат к 2730–2735.

Также сегодня в 11:00 по мск запланирована пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Текущая неделя, несмотря на отсутствие важных корпоративных событий, не даёт скучать рядовому инвестору. На рынке сейчас много неопределённости, и ситуация с каждым разом приобретает всё более категоричные формы.. Никто не хочет идти на уступки, поэтому в такой ситуации я был бы крайне осмотрителен с открытием новых торговых позиций. Стоит дождаться конкретики и уже по факту принимать взвешенные решения.