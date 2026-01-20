8099 ОК БСН моб
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2026: контроль ФНС и блокировка счетов →
Виталий Быков
Инвестиции

Осторожность прежде всего: почему стоит отложить новые сделки? Обзор рынка

Российский фондовый рынок демонстрирует плавный рост на фоне ожиданий деэскалации украинского конфликта. Индекс МосБиржи приблизился к максимуму за две недели — 2750 пунктов. Дополнительным драйвером для рынка стали котировки акций металлургического сектора, которые выросли вслед за ценами на цветные металлы.

На долговом рынке, напротив, наблюдалась негативная динамика. Длинные выпуски ОФЗ подешевели в среднем на 0,3%. Вероятной причиной продаж стали опасения инвесторов относительно продолжительного периода сохранения жесткой денежно-кредитной политики Банка России из-за сохраняющихся инфляционных рисков.

📍 Торговые противоречия между США и Европой продолжают обостряться

Президент США Дональд Трамп заявил о своей 100-ной готовности ввести пошлины на европейские товары в случае, если стороны не договорятся по вопросу о Гренландии. На уточняющий вопрос о возможности силового захвата острова он отказался комментировать.

Угрозы Трампа в адрес союзников по НАТО вынуждают Европейский союз рассматривать жёсткие экономические ответные шаги. В арсенале мер — масштабные тарифы на импорт из США объёмом почти в 100 млрд евро либо ограничения для американского бизнеса на едином европейском рынке.

📍 Также США усиливают военное давление на Иран

К его границам движется авианосная группа, в регион перебрасывается авиация (F-15 в Иорданию), активизируется база Диего-Гарсия. По данным The Jerusalem Post, цель — предоставить Трампу полный спектр силовых вариантов. Прибытие основных сил ожидается в течение недели.

В Давосе сегодня пройдут переговоры Кирилла Дмитриева с американскими представителями Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом. Они обсудят мирный план США по Украине.

📍 В фокусе внимания

Вчера стартовал Всемирный экономический форум в Давосе. Ключевым событием станет выступление Дональда Трампа, которое запланировано на среду, 21 января.

Вчера индекс ММВБ вёл борьбу за уровень 2750. Несмотря на успешный прорыв, удержаться выше него не получилось — к финалу сессии котировки отступили к поддержке 2740.

Для возобновления роста и движения к 2770–2775 рынку необходимо надёжно закрепиться выше 2750. Главным риском остаётся сегодняшняя встреча Дмитриева: отсутствие позитива от неё может спровоцировать откат к 2730–2735.

Также сегодня в 11:00 по мск запланирована пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Текущая неделя, несмотря на отсутствие важных корпоративных событий, не даёт скучать рядовому инвестору. На рынке сейчас много неопределённости, и ситуация с каждым разом приобретает всё более категоричные формы.. Никто не хочет идти на уступки, поэтому в такой ситуации я был бы крайне осмотрителен с открытием новых торговых позиций. Стоит дождаться конкретики и уже по факту принимать взвешенные решения.

📍 Из корпоративных новостей

Whoosh $WUSH операционные результаты за 2025 год: Количество аккаунтов выросло на 22% г/г до 33,7 млн, Количество поездок снизилось на 7% г/г до 138,8 млн.

Газпром нефть $SIBN и венгерская MOL согласовали основные положения соглашения о продаже акций сербской NIS. Соглашение направят в администрацию США для принятия решения.

Группа Астра $ASTR планирует привлечь стратегического инвестора в компанию. Давний клиент группы госкорпорация «Росатом», один из возможных покупателей.

Элемент $ELMT Сбер покупает долю в производителе микроэлектроники: актив оценен в сумму около 24 млрд руб при стоимости всей группы более 50 млрд руб.

• Лидеры: ЭсЭфАй $SFIN (+28,3%), Элемент $ELMT (+9,5%), Астра $ASTR (+4,36%), Лента $LENT (+4,27%).

• Аутсайдеры: Аренадата $DATA (-2,4%), МД Медикал $MDMG (-2,35%), ФСК Россети $FEES (-1,3%), Интер РАО $IRAO (-1,22%).

20.01.2026 — вторник

• $SBER Сбер Банк — отчет по РПБУ за 12 месяцев 2025 года.

• $HNFG Henderson — операционные результаты за 2025 год.

✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

'Не является инвестиционной рекомендацией

Информации об авторе

Виталий Быков

Виталий Быков

Финансовый аналитик в самозанятый

5 подписчиков266 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум