Субсидиарная ответственность простыми словами

Если вы владелец или руководитель организации, которая проходит или будет проходить банкротство, то должны знать, что субсидиарная ответственность или субсидиарка — это когда не выплаченные долги вашей компании после банкротства выплачивать будите вы, кроме случаев когда банкротство прекратил суд из-за отсутствия денег на проведение процедуры банкротства, в этом случае к субсидиарной ответственности привлекут и без банкротства.

К субсидиарной ответственности привлекают «КДЛ», а под КДЛ понимают следующих лиц:

Собственники компании с количеством доли или голосов 50 процентов и более, как в «одних руках» так и совместно. Директор, управляющий, а так же ликвидатор. Родственники если они оказывали влияние на руководителей или собственников при принятии решений по управлению компанией. Топ-менеджеры компании – главный бухгалтер, различные директора (финансовый, коммерческий и др.), то есть любые лица которые могли определять действия компании, в том числе по доверенности. Любые лица, которые получили выгоду из недобросовестного поведения руководителя – одноклассники, сослуживцы, родственники, соседи, знакомые, другими словами соучастники.

К субсидиарной ответственности привлекают по следующим основаниям:

Не подача заявления о банкротстве в установленный срок. Искажение бухгалтерской документации, в том числе утеря. Не передача документов компании арбитражному управляющему. Действия КДЛ сделали невозможным полное погашения долгов. Привлекают как за конкретные действия, так и за бездействие КДЛ.

К субсидиарной ответственности могут привлечь с начала процедуры банкротства и до истечения трех лет после ее завершения, в исключительных случаях до 10 лет.

К субсидиарной ответственности вас может привлечь практически любой участник участвующий в вашем банкротстве, за исключением небольшого перечня.

Для избежание или уменьшения субсидиарной ответственности нужно:

Занимать активную позицию в суде, при рассмотрении дела о банкротстве. Не выводить активы компании по сомнительным сделкам. Не создавать клонов вашей компании. Не проводить «альтернативную» ликвидацию вашей компании, то есть не продавать ее «бомжу» и делать его руководителем. Не ставить нового номинального руководителя. Не бросать компанию для закрытия ее налоговой в принудительном порядке.

Последствия

Если суд привлек вас к солидарной ответственности, то этот долг будет с вами пока вы его не выплатите или он перейдет от вас по наследству.

Если вас привлекли не одного, а вас несколько лиц, то отвечать вы будите солидарно. Солидарно нет это не значит в равных долях. Это значит с кого сколько можно столько и возьмут, даже если это будет имущество только одного из привлеченных лиц.

В случае невозможности взыскания с вас, могут начать уже вашу личную процедуру банкротства и запустить «банкротную чуму» ваших родственников и друзей.

Если вы хотите снизить риск привлечения к субсидиарной ответственности советуем обратиться к узкопрофильным специалистам, которые занимаются именно этим вопросам, так как чаще всего самостоятельное решение или решения широкопрофильных юристов, только увеличивают вашу субсидиарную ответственность.