Субсидиарная ответственность простыми словами
К субсидиарной ответственности привлекают «КДЛ», а под КДЛ понимают следующих лиц:
Собственники компании с количеством доли или голосов 50 процентов и более, как в «одних руках» так и совместно.
Директор, управляющий, а так же ликвидатор.
Родственники если они оказывали влияние на руководителей или собственников при принятии решений по управлению компанией.
Топ-менеджеры компании – главный бухгалтер, различные директора (финансовый, коммерческий и др.), то есть любые лица которые могли определять действия компании, в том числе по доверенности.
Любые лица, которые получили выгоду из недобросовестного поведения руководителя – одноклассники, сослуживцы, родственники, соседи, знакомые, другими словами соучастники.
К субсидиарной ответственности привлекают по следующим основаниям:
Не подача заявления о банкротстве в установленный срок.
Искажение бухгалтерской документации, в том числе утеря.
Не передача документов компании арбитражному управляющему.
Действия КДЛ сделали невозможным полное погашения долгов. Привлекают как за конкретные действия, так и за бездействие КДЛ.
К субсидиарной ответственности могут привлечь с начала процедуры банкротства и до истечения трех лет после ее завершения, в исключительных случаях до 10 лет.
К субсидиарной ответственности вас может привлечь практически любой участник участвующий в вашем банкротстве, за исключением небольшого перечня.
Для избежание или уменьшения субсидиарной ответственности нужно:
Занимать активную позицию в суде, при рассмотрении дела о банкротстве.
Не выводить активы компании по сомнительным сделкам.
Не создавать клонов вашей компании.
Не проводить «альтернативную» ликвидацию вашей компании, то есть не продавать ее «бомжу» и делать его руководителем.
Не ставить нового номинального руководителя.
Не бросать компанию для закрытия ее налоговой в принудительном порядке.
Последствия
Если суд привлек вас к солидарной ответственности, то этот долг будет с вами пока вы его не выплатите или он перейдет от вас по наследству.
Если вас привлекли не одного, а вас несколько лиц, то отвечать вы будите солидарно. Солидарно нет это не значит в равных долях. Это значит с кого сколько можно столько и возьмут, даже если это будет имущество только одного из привлеченных лиц.
В случае невозможности взыскания с вас, могут начать уже вашу личную процедуру банкротства и запустить «банкротную чуму» ваших родственников и друзей.
Если вы хотите снизить риск привлечения к субсидиарной ответственности советуем обратиться к узкопрофильным специалистам, которые занимаются именно этим вопросам, так как чаще всего самостоятельное решение или решения широкопрофильных юристов, только увеличивают вашу субсидиарную ответственность.
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