Открыл номинальное ИП — получи 3 года колонии

Власть позаботилась о будущих индивидуальных предпринимателях в России и приняла закон № 172-ФЗ от 24.06.2025 года, которым добавила уголовную ответственность индивидуальным предпринимателям, или просто ИП, в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного Кодекса.

Теперь если вы открыли ИП и стало известно, что сделали вы это «номинально», то есть «понарошку», и вы не планируете заниматься предпринимательской деятельностью, то по аналогии с «подставным» директором сможете интересно провести, или не очень, до трех лет в «местах не столь отдаленных», то есть в колонии.

На фоне спада экономики в РФ, статистика показывает рост числа новых ИП. Налоговая связывает увеличение количества ИП с желанием многих работодателей сэкономить на подоходных налогах и отчислениях в специальные фонды, то есть классическая схема «ухода» оптимизации налогообложения.

Бороться с ней будут так же классически. Налоговая с помощью своего «супер компьютера», путем нажатия трех кнопок проведет контрольно-аналитические мероприятия, по-простому КАМы. По итогу КАМов компании предложат доплатить добровольно сэкономленные налоги иначе будет выездная налоговая проверка. Компания, чаще всего, шлет налоговую на какое-то количество букв. Налоговая отправляет выездную налоговую проверку, где при первом же допросе новоиспеченный ИП «сливает» , рассказывает проверяющим всю правду. Его суд, потом пожалеет и оштрафует всего на 300 тысяч рублей, и отпустит с миром. А вот компании применившей такую схему доначислят налог, штраф, пени, которые будут исчисляться десятками или сотнями миллионов рублей. Копанию обанкротят, а руководителей и собственников привлекут к субсидиарной ответственности и они уже выплатят все долги компании или останутся нищими с этими долгами до конца жизни.

Схему ухода от налогов в России перестали работать, не верьте тем, кто вас учит обратному. Ответственность за ваши решения несете вы. Подумайте о возможном риске и примите правильное решение. Если остались вопросы пишите, обсудим.